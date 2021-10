19-åring Rögles straffhjälte i SHL-debuten

– En svängig tillställning, bra karaktär av oss att komma tillbaka några gånger som vi gör och vinna. Jag är stolt över grabbarna, säger Rögles segerskytt Anton Bengtsson efter 5–4-vinsten.

Rögles Christofer Rifalk har vakta målet under Ängelholmslagets fyra inledande matcher men mot Brynäs i Gävle på lördagseftermiddagen var det dags för Calle Clang att få chansen från start.

19-åringen var förra säsongen utlånad till Oskarshamn där han dels hade tredje bästa räddningsprocenten i hockeyallsvenskan och dels fick guldmasken som bästa junior i ligan.

När det nu var dags för debut i SHL höll Clang nollan en bra stund och hann både rädda med huvudet och briljera med en dubbelräddning 14 minuter in i första perioden, innan Greg Scott spräckte den unge målvaktens nolla med knappt två minuter kvar att spela av den första perioden.

Brynäsforwarden fick pucken i mittzonen och hann fundera både en eller två gånger om han skulle passa eller skjuta och sköt till slut via en Röglespelare in kvitteringen till 1–1.

– Jag velade hela vägen från rödlinjen, skjuta, passa, skjuta och hade lite svårt att bestämma mig men pucken gick in till sist ändå. Det var ett turmål, sa Scott till C More i första periodpausen.

Matchen var fartfylld och Brynäs, som satte hårt tryck mot Clang i inledningen av mittenakten, gick tidigt ifrån till 3–1 efter två snabba mål av Linus Ölund och Tomi Sallinen.

Men det här var ingen lugn kväll för någon av målvakterna.

Rögle svarade målmässigt två gånger om, först med en reducering av Marco Casper som nu gjorde sitt andra mål i SHL, hans första i spel fem mot fem, följt av en kvittering från rutinerade Dennis Everberg i slutet av tredje.

Varpå Brynäs återigen svarade, nu med ett backskott av Chay Genoway en bra bit utifrån till 4–3 i slutminuten av andra.

Slut på mål? Icke.

Rögles 19-årige forward Linus Sjödin kvitterade tidigt i tredje till 4–4 då han var sist på en flipprande puck och det krävdes till slut straffar för att skilja lagen åt.

Där överglänste Calle Clang sin motpart i Brynäs och tog samtliga fem straffar medan Veini Vehiläinen räddade fyra, varav en från Marco Casper.

Rögleforwarden Anton Bengtsson var den enda som satte sin straff och därmed avgjorde matchen:

– Segern betyder jättemycket. Det är ett steg i rätt riktning i dag. Vi är inte riktigt där vi vill vara ännu men vi hittar en väg att vinna, det tar vi med oss.