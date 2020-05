40 DN Sport-texter du inte bör missa att läsa

Hon har sprungit fler än 2.000 dagar i rad: ”Inte sjuk en enda gång”

Foto: Privat

En allt mer populär löptrend innebär att man springer minst 1,6 kilometer – varje dag. Men metoden får motta både ris och ros från löp- och hälsoexperter.

Ellen Westfelt har sprungit dagligen i över sex år. Hon ger tre tips till den som vill komma i gång med en ”streak”.

■ Läs hela texten

14 sekunder som öppnade hockeyvärldens ögon

Foto: Ben Margot/AP

Kendall Coyne Schofields bejublade framträdande i NHL:s All Star show har setts av miljoner tittare och hyllats av idrottsstjärnor som Lindsey Vonn och Billie Jean King.

Den 26-åriga OS-guldmedaljören visade mod – precis som när hon var ledande i kampen för att ge USA:s damlandslag bättre villkor.

En svensk tränare spelar en viktig roll i historien om hockeyspelaren som blivit specialist på att bryta barriärer.

■ Läs hela texten

”Orienteringsdöden” som satte skräck i Sverige

Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

I vad som har kommit att kallas ”Orienteringsdöden” avled 16 orienterare under oklara omständigheter under åren 1979-1992.

En epidemi hade drabbat svensk idrott och smittokällan som pekades ut var bakterien twar.

Men rädslan var obefogad och den verkliga anledningen tros ha hittats flera år senare – men än i dag kopplas twar ihop med orienteringssporten.

– Det sitter djupt i folksjälen, säger twar-experten Göran Falck.

■ Läs hela texten

Artisten som slutade strula – nu bygger Bojanics blick Bajens briljans

Foto: Jonas Lindkvist

Hammarbys Darijan Bojanic är bollartisten som var på väg att strula bort sin talang. Som somnade under en taktikgenomgång i Blåvitt och hamnade i konflikt med Henrik Larsson i Helsingborg.

Nu bygger Bojanics blick Bajens briljans. Själv letar han efter sina egna brister.

■ Läs hela texten

Svenske forskaren sågar superskor för att lösa mysteriet

Foto: Jonas Lindkvist

En ny typ av skor ställer friidrotten inför existentiella problem. I vaktmästeriets lilla verkstad på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm står professorn Toni Arndt med en sticksåg och sågar itu dem. Allt i jakten på mysteriet med skorna som får löpare att springa snabbare.

■ Läs hela texten

Jenny Rissveds: Jag bara grät när jag kände att jag klarar det här

Foto: Ali Lorestani

Jenny Rissveds har varit igenom ett helvete. Sedan har hon lyckats göra det hon älskar igen: att cykla fort.

Om hon kan ta sig tillbaka till livet så kan andra, tänker hon. Därför vill hon dela med sig.

För DN berättar OS-mästarinnan om året då hon lämnade depressionen bakom sig.

■ Läs hela texten

Det löper en röd tråd från den polisanmälda fotbollsmatchen till dödsskjutningarna i Malmö och Göteborg

Foto: Roger Turesson och polisen. Grafik: Stefan Rothmaier

109 personer är övertygade om att bortalaget mot oddsen ska vinna division 2-matchen.

Här återfinns fotbollsspelare och deras syskon, blivande elittränare och agenter, en ung man som samma år blir avstängd för matchfixning och ett offer för ett omtalat mord i Göteborg.

Spelstatistiken visar inte bara att matchen sannolikt var uppgjord, den drar också en röd tråd mellan personer inblandade i riggade matcher, narkotikahandel, vapensmuggling och gängskjutningar.

■ Läs hela texten

Revolution inom handbollen när klistret förbjuds

Foto: Beatrice Lundborg

Handbollen står inför en kulturrevolution. Klistret som spelarna tar på sina händer är på väg att förbjudas.

I stället kommer en klisterfri boll. En nyhet som vaktmästare världen runt ser fram emot.

Men vad händer med handbollen?

– Det blir väldigt mycket mindre show tror jag, säger Per Lundgren, sportchef i handbollsklubben Bolton.

■ Läs hela texten

H&M-arvingens passion tog stjärnhästarna till Sverige

Foto: Privat

Köpet av stoet Indiana – som tillsammans med ryttaren Malin Baryard Johnsson är en viktig kugge i det svenska EM-laget i hoppning – var en spontan kärlekshandling.

– Jag har aldrig tidigare köpt en häst lika snabbt, berättar H&M-arvingen Charlotte Söderström.

Hästens kapacitet var tydlig, men det var en helt annan sak som var avgörande för att hon lät känslorna styra.

I DN möter du den vanligtvis medieskygga Charlotte Söderström i en lång intervju.

■ Läs hela texten

Så hamnade fotbollen i konflikt med polisen

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Under 2019 gick svensk fotboll från att vara en internationell förebild vad gäller läktarkultur, till att hamna i en infekterad konflikt med polismyndigheten.

Inför nästa säsong är positionerna fortsatt låsta.

Vad hände egentligen?

■ Läs hela texten

Racketkriget: Padel ett hot mot tennisen?

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Padel växer lavinartat, och för tennisklubbar som kämpar ekonomiskt har anläggningen av padelbanor visat sig vara en kassako.

Men när padelsporten ansökte om en plats i Riksidrottsförbundet satte Tennisförbundet stopp.

– Är vi inte större än tennisen i dag så kommer vi bli större, säger Per Carlsson på Padelförbundet.

■ Läs hela texten

”Kvinnor skräms bort av skriverier om agentyrket”

Foto: Ali Lorestani

Boken som förändrade hennes liv var skriven av den störste av dem alla.

När Nina Wennerström läst klart bestämde hon sig för att bli spelaragent.

– Jag fick en mardrömsstart. Jag hade en klient och hon vann inte en enda match. Det är bara resultat som räknas, jag trodde att jag skulle få kicken, säger Wennerström.

■ Läs hela texten

Integrationsprojektet slutade med att laget försvann

Foto: Fredrik Funck

Fotbollsklubben Sorsele IF fick hundratusentals kronor för att underlätta integreringen av invandrare, i de flesta fall flyktingbarn från Afghanistan. Resultatet blev att svenskar och nyanlända i stället gick åt varsitt håll.

Först försvann svenskarna från klubben och startade eget. Nu försvinner de ensamkommande killarna och kvar står tränaren Emil Jonsson utan lag.

■ Läs hela texten

Dyrkad av en hel nation – men ”Piraten” dog ensam

Foto: Venanzio Raggi/AP

15 år efter att Marco Pantani dog av en överdos på alla hjärtans dag är han fortfarande en av idrottsvärldens mest älskade.

Men var bergsgeten med bandanan på huvudet en fuskare eller ett offer för systemet? En varmhjärtad kapten eller symbol för cykelsportens svarta sida?

Det är inte alltid lätt att prata om ”Piraten”.

■ Läs hela texten

Idrottsstjärna och influerare – så hanterar Sarah Sjöström rollerna

Foto: Karin Törnblom/TT

Med över 200.000 följare på Instagram är simmaren Sarah Sjöström inte bara en av Sveriges största idrottsstjärnor.

På köpet har hon också blivit influerare, och med det kommer nya utmaningar.

Som att bilderna hon publicerar inte ska leda till kroppshets, och att hon måste hitta sätt att hantera en del av kommentarerna som hon får.

– Under sommarens VM insåg jag att under mästerskap ska jag nog undvika att vara så aktiv på sociala medier, säger Sarah Sjöström.

■ Läs hela texten

Därför har Zlatans staty förstörts – av fansen som älskat honom

Foto: Johan Nilsson/TT

50-årige Jimmy klättrade upp på Zlatanstatyn och gömde bronshuvudet i en plastsäck. Stympningar och rasistklotter följde. I förra veckan forslade en kranbil bort de sista statyresterna.

Kaxige Zlatan har fått Malmöbornas kärlek i 20 år. Så hur kan avskyn nu vara så stark att politikerna tvekar ifall brons-Zlatan alls ska tillbaka till sin plats?

■ Läs hela texten

Politikerna i Bjurholm som vägrade att släppa sargen

Foto: Erik Abel

En lördagsmorgon i januari vaknade några män fast beslutna att göra något som i deras ögon borde ha gjorts för länge sedan.

De visste att det de skulle göra var fel, att de trotsade ett politiskt beslut. Men någon var tvungen att sätta ner foten.

Det här är historien om ishockeysargen i Sveriges minsta kommun.

■ Läs hela texten

Livet efter döden – vägen tillbaka efter abortviruset

Foto: Magnus Hallgren

På ytan är allt som vanligt igen hos Skånsta Ryttare.

Glada hästar rusar in i stallet efter en förmiddag ute i hagen, och personalen möter dem med ett leende.

Men den tuffa tiden i början av året när 42 hästar insjuknade och fyra dog av ett smittsamt och aggressivt virus har satt sina spår – hos både hästarna och människorna.

■ Läs hela texten

Träningen som världseliten talar tyst om

Foto: Jonas Lindkvist

Nästan alla gör det. Men det är inget som åkarna vill tala högt om.

I takt med snowboardsportens snabba utveckling har trampolinträning blivit en självklarhet inför OS.

– Vi måste anpassa oss. Det är inget vi kan skita i bara för att man vill vara ”cool”, säger Jocke Hammar, Sveriges förbundskapten.

■ Läs hela texten

Historien bakom stjärnorna Duplantis – skolkärlek i USA

Foto: Jonas Lindkvist

Helena Duplantis skolval 1985 gjorde att Sverige i dag har en världsstjärna i friidrott.

Det var hit till Louisiana State University hon kom, här träffade hon sin man Greg och det är här på skolan de tränar sonen – världens bästa stavhoppare Armand ”Mondo” Duplantis.

Men här är ”Mondos” bror Antoine familjens stora stjärna.

■ Läs hela texten

Mika Myllylä – mästaren som avskydde sina guldmedaljer

Foto: imago sport

När Harri Kirvesniemi och Jari Isometsä dömdes för mened hade de redan sedan länge gått vidare med sina liv efter bloddopningsskandalen i finsk skidåkning.

Mika Myllylä, han som erkände, finns inte mer.

– Han sade att han skulle ha varit lycklig utan ett enda av de där gulden, för då skulle hans drömmar ha förblivit drömmar, säger tv-journalisten Kaj Kunnas.

■ Läs hela texten

Minnet av vad målvakten gjorde i flygplansvraket dör aldrig

Foto: Mary Evans Picture/TT

I mitten av februari avled ”Hjälten i München”, målvakten Harry Gregg, vid 87 års ålder. Gregg räddade flera liv när flygplanet med Manchester Uniteds fotbollslag kraschade i München 1958.

En av dem som han hjälpte ut ur flygplanet var Bobby Charlton, som nu är den siste överlevande United-spelaren från kraschen.

Här är historien om Münchenkatastrofen, hur ”Busby Babes” rycktes bort alltför tidigt och hur Manchester United reste sig ur askan.

■ Läs hela texten

Konståkare anklagar toppklubb för vikthets

Foto: Jonas Lindkvist

Vikthets, utskällningar och skadlig träning förekommer i en av Sveriges främsta konståkningsföreningar.

Det menar flera unga konståkare.

EM-åkaren Matilda Algotsson är en av sex talanger som de senaste åren har brutit med klubben. JVM-åkaren Selma Ihr en annan.

– Till slut orkade jag inte längre, säger 15-åriga Ihr till DN.

■ Läs hela texten och fler delar i granskningen

Därför blir löparna i ett maraton inte kissnödiga

Foto: Hampus Andersson

Varför blir man inte kissnödig under ett maratonlopp, varför svettas man på natten efteråt, och vad är det som gör att man går in i väggen?

Det här är vad som händer i kroppen under de 42,2 kilometerna.

■ Läs hela texten

Syrgasanvändning – alpinskidåkningens dopning?

Foto: Andreas Pranter/GEPA

Mitt emellan två världscupåk ertappades tysken Stefan Luitz med en syrgasmask.

Dopning? Nja, men extra syrgastillförsel är förbjudet under tävling.

Till skillnad från flera konkurrenter har det svenska landslaget även en tydlig linje för träning.

– Jag tycker att det har varit konstigt tyst om det här, säger alpinchefen Tommy Eliasson Winter.

■ Läs hela texten

Basketstjärnan Nina Baresso: Jag tittade efter Lasermannens röda prick på väg till träningen

Foto: Alexander Mahmoud

44 år gammal har Nina Baresso sensationellt gjort comeback i Basketligan.

Nu berättar spelaren vars vinnarskalle jämförts med Zlatan Ibrahimovics om drömmen om att spela i samma lag som sin dotter, kampen för att själv ens få en karriär som basketspelare och rädslan för att bli ett av Lasermannens offer.

– Varje gång jag klev av tunnelbanan vid Åkeshov och gick i tunneln så tittade jag hela tiden på mig själv för att se om jag såg en röd prick, säger hon.

■ Läs hela texten

DIF-tränaren: Håller mig borta från sociala medier – annars blir jag galen

Foto: Thomas Karlsson

Fotbollstränaren Thomas Lagerlöf är ute och cyklar på Djurgården. Inte med.

AIK-legendaren tycker inte att det känns konstigt att möta sin gamla klubb i ett glödhett derby.

Att dra på sig en Djurgårdströja – det var konstigt.

■ Läs hela texten

Tillie the Terrible Swede – hur Sveriges första kvinnliga idrottsstjärna glömdes bort

Foto: Privat/Alice Roepkes arkiv

Deras resultat erkändes aldrig officiellt, men de sågs av tiotusentals, orsakade kravaller och moralpanik.

En av dem bar stolt titeln som världsmästare på cykel under resten av sitt liv, trots att världen glömde bort henne: den svenska proffscyklisten Tillie ”The Terrible Swede” Anderson.

Först nu, 120 år senare, börjar damidrottens första, blomstrande era uppmärksammas igen.

■ Läs hela texten

Phelps dyker ner i sitt eget mörker för att förändra synen på psykisk ohälsa

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Med sina 23 OS-guld tog Michael Phelps simningen till en ny nivå.

Han fick intresset att växa bland publik och sponsorer, och antalet utövare att öka.

Nu har han ett nytt och viktigare mål.

Michael Phelps vill förändra synen på psykisk ohälsa genom att dela med sig av sina egna erfarenheter.

■ Läs hela texten

30 senaste årens skyttekungar – så gick det sen

Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

Vem tillverkar chips av fisk? Vem hjälper ensamkommande unga? Vem blev rysk medborgare? Och vem var efterlyst?

Från Jan ”Hella” Hellström till Paulinho. Hur gick det sen för de senaste 30 årens allsvenska skyttekungar?

DN ger dig hela listan.

■ Läs hela texten

En värdefull handelsvara på NHL:s bytesmarknad

Foto: Jonas Lindkvist

Carl Hagelin är en värdefull handelsvara på NHL:s bytesmarknad.

Han har tvingats flytta fyra gånger på mindre än fyra år men har ingen anledning att klaga. Hagelin har chans att skriva svensk hockeyhistoria.

■ Läs hela texten

Tajta tröjan som Sverige höll hemlig förbjöds efter succén

Foto: Kamerareportage/TT

Den tajta tröjan från VM 1993 är klassisk.

Den fick inte bara Per Carlén att se ut som Hulken, den fick också motståndarna att rasa.

– När jag kände att en motståndare tog tag i tröjan flyttade jag mig snabbt en halv meter i sidled så tröjan töjde sig som en strut. Då blåste domaren direkt, säger Carlén.

■ Läs hela texten

Charlotte Kalla fann kärleken mitt i krisen

Foto: Jonas Lindkvist

Charlotte Kalla har hittat kärleken utanför skidspåren.

I skidspåren har den här frågan aldrig varit svårare att svara på:

Vart är hon på väg?

■ Läs hela texten

Väsby tidernas skräll i svensk ishockey: ”Vi kom från ingenstans”

Foto: Roger Turesson

Det skulle aldrig gå för ett lag som Väsby, men det händer att verkligheten överträffar sagan.

Förortslagets avancemang till högsta serien 1987 är fortfarande den största skrällen någonsin i svensk klubbishockey.

– Vi kom från ingenstans och gick rakt upp i elitserien, säger Niklas Wikegård som då var assisterande tränare i Väsby IK.

■ Läs hela texten

Dopningsfabriken som sprängdes – del 1: Tillverkarna

Foto: Johan Andersson, Polisen, Google Maps

De tre göteborgarna ska ha drivit sin dopningsfabrik i två förrådslokaler i Ringöns industriområde på Hisingen i Göteborg. När den sprängdes beslagtog polisen nära två miljoner enheter anabola androgena steroider (AAS), men produktionen misstänks ha varit ännu större. Anabola steroider skapar stora rubriker när kända idrottare åker fast, men den stora marknaden finns utanför elitidrotten.

■ Läs hela texten och övriga delar i artikelserien

Alshammar: Att känna att du inte duger påverkar dig

Foto: Lotta Härdelin

Tre år efter att hon lämnade den stora simscenen genomsyrar sporten fortfarande Therese Alshammars liv. Och lärdomarna från karriären delar hon gärna med sig av.

Inte minst sin egen ständiga kamp, att hitta balansen mellan prestation och person.

– Det hade varit oerhört skönt om någon när jag var 14-15 år hade sagt till mig ”det viktiga är inte hur bra du är utan vad du lär dig”.

■ Läs hela texten

Pr-krasch för varumärket Beckham

Foto: Claude Paris

En känslig högerfot och en välsmord pr-maskin har gjort 43-årige David Beckham till en förmögen man. Familjeimperiet, som också innefattar hustrun Victoria, har ett uppskattat värde på cirka 4,1 miljarder kronor.

Inte illa, för en kille från Londons East End, som hoppade av skolan tidigt för att satsa allt på fotbollen.

Men när han nyligen dribblade bort ett åtal för fortkörning blev kritiken skoningslös. Till och med från politikerna i Westminster. Och nu talas det om en pr-krasch för varumärket Beckham.

■ Läs hela texten

Blodsregeln fungerar – det kostade stjärnan medaljen

Foto: Pierre Costabadie/Icon Sport

Charlotte Dujardin dansade in i publikens hjärtan när hon inför hemmapubliken i London 2012 tog dubbla OS-guld.

Med sin mjuka ridstil blev hon dressyrens ”golden girl”, och en förebild för många.

Överraskningen när hon diskades i sommarens EM – eftersom hennes häst blödde – var därför stor.

Men diskningen visade också att något har förändrats i synen på den omdebatterade blodsregeln.

■ Läs hela texten

Petter Northug: Tvångstankar blev en del av det som motiverade mig

Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Vad driver en nioåring som aldrig vinner att träna för att bli bäst i världen? Och vad är värt att offra för att lyckas?

Nu har den 13-faldige världsmästaren ­Petter Northug skrivit en bok om sitt liv – om den ensamma uppväxten, kärleken, rattfyllan, revanschen i Falun. För DN berättar han bland annat om när han förlorade sin motivation.

– Det var som att jag kom ut ur en snögrotta, och inte hade sett dagsljus på tio år. Jag var tom, säger han.

■ Läs hela texten

Anna-Carin Ahlquist: ”Jag når längre för jag har ju inget bröst”

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

När bordtennisspelaren Anna-Carin Ahlquist drabbades av cancer och tvingades operera bort ett bröst hamnade hon i ett stort mörker.

Men hon valde att försöka se det från den ljusa sidan.

– Jag når längre för jag har ju inget bröst, säger Anna-Carin som siktar på guld i Paralympics i Tokyo 2020.

■ Läs hela texten