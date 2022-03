48-årige Roberto Carlos gjorde comeback – i korplag

Han har vunnit fyra spanska ligatitlar och tre Champions League-titlar med Real Madrid. Dessutom har han gjort 125 landskamper för Brasilien och var en nyckelspelare när landet blev världsmästare 2002.

Roberto Carlos vann det mesta under sin långa karriär och lade skorna på hyllan 2015.

Men på fredagen var han tillbaka på fotbollsplanen. Och comebacken skedde i ett lite oväntat sammanhang.

Nämligen i det engelska korplaget Bull in the Barne United. Bakgrunden är att laget i januari gick vinnande ur ett lotteri på Ebay som säkrade Roberto Carlos tjänster i en match.

– Fotboll är fantastiskt och även om jag har haft möjligheten att spela med de största namnen i världsfotbollen, så är det väldigt trevligt att spela här också, sade han efter slutsignal.

Han byttes in i första halvlek och stod för några fina aktioner innan han tvingades kliva av kort därefter för att hämta andan.

I andra halvlek kom han in på nytt och satte dit ett mål på straff – men det räckte inte för seger. Bull in the barne United lag åkte på en 3–4-förlust mot Harlescott Rangers.

– Det är alltid bra att göra ett mål, sade han.

Roberto Carlos meddelade också att han hade planer på att följa med sina nya lagkamrater till puben efteråt.

Ed Speller, tränare och målvakt i korplaget, var minst sagt glad över att ha fått dela plan med en ikon som Roberto Carlos.

– Man kan lugnt säga att det har varit det bästa ögonblicket i våra fotbollskarriärer, och att det har varit en av de bästa dagarna i våra liv antagligen, säger han.