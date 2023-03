60 procent av spelet på svensk fotboll sker i Asien

På onsdagen kunde Dagens Nyheter visa att det totala spelet på svensk fotboll 2022 uppskattas omsätta drygt 80 miljarder kronor.

Drygt 50 av dessa miljarder satsas hos spelbolag i Asien.

Uppgifterna från det schweiziska bolaget Sportradar, som övervakar spelmarknaden, visar att av de 160 miljoner kronor som omsätts på en genomsnittlig match i allsvenskan beräknas 96 miljoner (60 procent) satsas på den asiatiska spelmarknaden. Procentsiffran är densamma för superettan, Svenska cupen och damallsvenskan, medan den ökar när det gäller herrarnas division 1 och 2 samt U21-allsvenskan och pojkallsvenskan P19.

Högsta andelen Asienspel sker på Sveriges division 1-serier. Genrebild. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Den högsta andelen Asienspel sker på Sveriges två division 1-serier. En genomsnittsmatch i division 1 norra och södra omsätter 20 miljoner, varav 14 miljoner i Asien.

I de sex division 2-serierna spelas det i snitt för nära nio miljoner per match och för drygt fem miljoner hos asiatiska bolag.

Det är också på division 1- och 2-nivå som Sverige har haft flest misstänkta fall av matchfixning. 2019 rapporterades 13 misstänkta matcher bara under vårsäsongen i division 2 södra Svealand och flera spelbolag valde att stoppa spel på serien.

I höstas stoppade Svenska Spel allt spel på Lunds BK i division 1 södra.

Samtidigt har antalet misstänkta matcher sjunkit kraftigt jämfört med rekordnivåerna 2018–19, då 44 respektive 47 matcher ”flaggades”.

Matchfixare känner till denna svaghet och utnyttjar den.

Enligt Tom Mace, chef för Sportradars globala verksamhet, finns det skäl att misstänka att det riggats svenska matcher genom spel i Asien.

– Majoriteten av misstänkt bettingverksamhet sker via den asiatiska spelmarknaden, som saknar reglering och de rapportmekanismer som finns på många andra marknader i Europa och Nordamerika. Matchfixare känner till denna svaghet och utnyttjar den, säger Mace.

Han poängterar att det finns många orsaker till att matchfixningen ökar och att det är brist på kommunikation mellan spelbolag, idrottsförbund och utredare som ökar risken.

– Vi bjöd nyligen in alla världens spelbolag till att förena sig med Sportradar i kampen mot matchfixning och gå med i ett nätverk som gör att bolagen kan rapportera misstänkt vadslagningsverksamhet, säger Mace.

Enligt företaget Sportradars beräkningar ska matchfixare ha tjänat 1,6 miljarder kronor på riggade matcher 2021. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Sportradar, som har kontrakt med en lång rad idrottsförbund och ligor, däribland Svenska fotbollförbundet, har även fått kritik för att man är en del av problemet. Samtidigt som företaget försöker avslöja matchfixning, bland annat genom att upptäcka avvikande oddsrörelser, sätter man och säljer odds till spelbolagen. Man möjliggör även livespel genom att ha korrespondenter på matcher som rapporterar händelser i realtid.

Mace anser att denna kritik är ogrundad.

– Tvärtom är det på grund av vår position inom sportbettingindustrin som vi kan erbjuda de här integritetsskyddande åtgärderna. Efterfrågan på spel kommer inte att försvinna och det måste vara mycket bättre att företag som vårt kan erbjuda tjänster för att övervaka marknaden för integritetsändamål, säger Mace.

Den globala spelmarknaden beräknas enligt Sportradar omsätta 1,4 biljoner euro årligen. 2021 beräknades matchfixare ha tjänat 1,6 miljarder kronor på riggade matcher. Det handlar inte sällan om en sofistikerad verksamhet, där matchfixarna spelar genom bulvaner, sprider sina spel över många bolag och använder betallösningar där pengarna är svåra att spåra.

Problemet är att ingen juridisk instans övervakar spelmarknaden med ett helhetsperspektiv.

Chris Kronow Rasmussen, dansk expert på matchfixning och verksam vid organisationen Fighting Financial Crime for Financial institutions (FCG), säger att den grundläggande orsaken till att kriminella nätverk fixar matcher är penningtvätt. Han säger att det finns flera orsaker till matchfixning och penningtvätt är svårt att upptäcka.

Många företag (likt Sportradar) övervakar spelmarknaden, men inte i samband med misstänkt penningtvätt.

Pengarna satsas hos ett spelbolag i ett land medan manipulationen sker i ett annat land med en annan jurisdiktion medan den kriminella ligan opererar från ett tredje.

De som jagar matchfixare identifierar spelare och klubbar, men sätter inte dit personerna som organiserar manipulationen och tjänar de stora pengarna.

Även Kronow Rasmussen menar att fler spelbolag måste bli mer delaktiga.

– Problemet är att ingen juridisk instans övervakar spelmarknaden med ett helhetsperspektiv. Om det fanns en instans dit alla världens spelbolag var tvungna att rapportera och all information centraliserades skulle det bli mycket lättare att avslöja matchfixning, säger Kronow Rasmussen.

