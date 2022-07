85-årige Berlusconi är tillbaka i toppen – med Monza

Det är en vårdag i slutet av maj och Monza spelar den viktigaste fotbollsmatchen i klubbens historia.

Men när allt ska avgöras, med enbart minuter kvar att spela, sitter ägaren Silvio Berlusconi och slumrar på Arena Garibaldis läktare i Pisa. Hans högra hand sedan många år, Adriano Galliani, syns inte till över huvud taget när hemmalaget Pisa sätter 3–2 och därmed tar den andra playoff-finalen till förlängning. Galliani var för nervös.

– Jag kunde inte titta. Av 360 minuters playoff-fotboll kanske jag såg 150 eller 200 minuter, sade klubbpresidenten i samband med segern enligt sportsajten The Athletic.

Lagom till att förlängningen ska avgöras har Berlusconi dock vaknat och Galliani återtagit sin plats på läktaren. Tillsammans får duon se Monza göra både ett och två mål och därmed säkra en plats i den italienska förstadivisionen. Där har klubben aldrig varit tidigare.

Silvio Berlusconi och Adriano Galliani har rattat Monza sedan 2018. Foto: Claudio Furlan/TT

2017 sålde Berlusconi sitt älskade Milan efter 31 år vid rodret. Då trodde nog många att man sett det sista av Italiens före detta premiärminister inom toppfotbollen. I stället skojar Silvio Berlusconi om nya seriesegrar och Champions League-spel med Monza.

Hur blev det så här?

Intåget till den italienska fotbollen var dramatiskt. En sommardag 1986, några månader efter att Silvio Berlusconis köp av AC Milan blivit offentligt, hade tusentals supportrar samlats på Arena Civica i Milano för att välkomna den nye ägaren.

Tillsammans med spelare och ledare anlände Berlusconi i helikoptrar samtidigt som Richard Wagners ”Valkyrieritten” dundrade från högtalarsystemet i bakgrunden.

1980-talet hade varit ett årtionde präglat av skandaler, ekonomiska problem och nedflyttningar för storklubben som då var på dekis. Den ”Apocalypse Now”-inspirerade entrén sågs av vissa som överdriven och pinsam – men för Berlusconi var det ett sätt att visa att Milan under honom tänkte nytt. Många år senare berättade klubbikonen Franco Baresi att han fortfarande mindes den där dagen som vore det igår.

– Det var inte bara helikoptern, det var mer en känsla av att ett enormt skifte hade skett. Att saker skulle bli annorlunda, sade han enligt fotbollssajten Fourfourtwo.

AC Milan inför Champions League-finalen mot Marseille 1993. I startelvan fanns spelare som Paolo Maldini, Franco Baresi, Marco van Basten och Frank Rijkaard. Foto: Bildbyrån

Precis så blev det också. För med parhästen Adriano Galliani vid sin sida dröjde det inte länge förrän AC Milan återigen kämpade i toppen av tabellen. Den svenske tränaren Nils Liedholm ersattes av Arrigo Sacchi medan stora summor lades på nya spelare. Roberto Donadoni och den nederländska trion Marco van Basten, Ruud Gullit och Frank Rijkaard var några av alla som hämtades in.

Säsongen 1988 vann Milan ligan för första gången på nio år. 1989 vann Milan Europacupen, dåvarande Champions League, för första gången på 20 år och året därefter återupprepade laget bedriften.

Med Berlusconi vid rodret tog Milan sammantaget hem 29 titlar, däribland åtta seriesegrar samt fem titlar i Champions League och Europacupen. Men det var inte bara på fotbollsplanen den karismatiske italienaren satte sitt avtryck.

Berlusconi hade en bakgrund inom mediebranschen och insåg tidigt televisionens kraft. För honom var det självklart att Milan skulle nå en publik även utanför arenan. Lösningen på det stavades tv och de stigande tv-intäkterna har sedan dess varit starkt bidragande till den moderna fotbollens kommersialisering.

Silvio Berlusconi skötte Milan som ett företag, vilket Nils Liedholm vittnade om i en intervju med Expressen något år före sin bortgång.

– Han moderniserade hela klubben, sade Liedholm bland annat då.

I en av sina första presskonferenser hävdade Berlusconi själv att han inte bara såg Milan som ett fotbollslag.

– Det är också en produkt att sälja, något att erbjuda marknaden.

Silvio Berlusconis val att anställa en då relativt oprövad Arrigo Sacchi ifrågasattes av många. Men under Sacchi vann Milan ligan en gång och Europacupen två gånger. Foto: Bildbyrån

Vid sidan av fotbollsplanen använde han klubben som en språngbräda till politiken. Via det egenstartade partiet Forza Italia – och senare Frihetens folk – styrde Berlusconi Italien som regeringschef under tre perioder (1994–95, 2001–2006 samt 2008–2011).

– Milans framgångar har definitivt hjälpt Berlusconis politiska aspirationer. Det är tveksamt om han skulle vara premiärminister nu utan den länken. Fotboll och politik har alltid hängt ihop i Berlusconis huvud. Fotbollen som en väg in i politiken, och politikens dynamik som en spegelbild av sporten, sade den politiske analytikern Franco Pavoncello enligt New York Times 2010.

Stora delar av 2010-talet blev dock en dyster historia för den en gång så populäre Berlusconi. Kriser och skandaler var visserligen inget nytt – under hans ledarskap hade det redan förekommit anklagelser om maktmissbruk, korruption, bedrägerier, mutor och sexköp.

Alexandre Pato och Ronaldinho var med och vann ligatiteln 2011, det blev den sista under Silvio Berlusconis ägarskap. Foto: Alberto Pellaschiara/AP

Men där Berlusconi tidigare lyckats skaka av sig skandalerna började dessa nu komma ikapp honom. Italiens eurokris blev droppen och vid en parlamentsomröstning i november 2011 stod det klart att Berlusconi inte längre hade den politiska majoriteten med sig.

När den då 75-årige premiärministern åkte till presidentpalatset i Rom för att avgå blev han utbuad av tusentals arga italienare skrikandes ”clown” och ”fängelse”. Fotbollsmässigt hade Milan stagnerat. I stället för om europeiska titlar slogs klubben i mitten av tabellen. 2017 såldes Milan till ett kinesiskt konsortium med förhoppningen att det nya ägarskapet kunde göra klubben till en stormakt igen.

Knappt ett år senare fick Berlusconi nys om att fotbollsklubben Monza var till salu. Adriano Galliani är född i staden och under en lunch på familjen Berlusconis residens i Arcore informerade han om att ett amerikanskt konsortium försökte köpa klubben som brottades med ekonomiska problem, enligt The Athletic.

Staden Monza, belägen omkring 20 minuters biltur därifrån, är sportsligt sett mest känt för racingbanan Autodromo Nazionale Monza där formel 1 körs varje år. Motorintresserade svenskar lär även minnas att det var i Monza som Ronnie Peterson kraschade så illa att han kort därefter avled på sjukhus i Milano.

Fotbollsklubben? Den förde en undanskymd tillvaro i landets lägre divisioner och hade aldrig spelat i Serie A. Trots det var Gallianis uppgifter så intressanta att Berlusconi bad familj och styrelsemedlemmar om grönt ljus att få kapa affären. Det fick han och 28 september 2018 offentliggjordes att holdingbolaget Fininvest, kontrollerat av Berlusconi, köpt Monza.

Valet av ordförande var självklart (Adriano Galliani), likaså den stora målsättningen: att en dag få se Monza möta Milan i Serie A på San Siro i Milano.

Dansken Christian Gytkjær gjorde playoff-matchens sista mål. Foto: Claudio Furlan/TT

Den här gången lät Berlusconi helikoptern stå kvar på landningsbanan men precis som när han tog över Milan pumpade italienaren in pengar. Den före detta Milanspelaren Christian Brocchi utsågs till ny tränare och under sitt andra år vann klubben Serie C. Med högprofilerade spelare som Mario Balotelli och Kevin Prince Boateng (båda före detta Milanspelare) förväntades Monza gasa sig genom Serie B och direkt lösa avancemang till förstadivisionen. När så inte blev fallet lämnade Brocchi i slutet av maj 2021.

Ett år senare kom till slut den så efterlängtade uppflyttningen efter playoff-segern mot Pisa. Under sommaren har Monza återigen storsatsat genom att plocka in etablerade spelare som Matteo Pessina (från Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Alessio Cragno (Cagliari) och Andrea Ranocchia (Inter).

Den 13:e augusti drar Serie A-säsongen igång. Men först söndagen den 23:e oktober uppfylls den stora drömmen: Monza möter Milan på San Siro. Redan nu har Berlusconi hävdat att vad han uppnått med Monza trumfar framgångarna i Milan.

– Jag är fortfarande den mest framgångsrike fotbollspresidenten i världen tack vare mitt Milan. Men den här gången, tack vare Adriano Galliani som övertygade mig att hoppa på detta nya äventyr, har vi gjort något utöver det vanliga. Vi har gett staden Monza platsen de förtjänar i Serie A, sade Berlusconi enligt Football-italia.

Adriano Galliani har enligt egen utsago varit ”utlånad” till Milan i 31 år. Nu är han tillbaka i sin födelsestads klubb. Foto: Claudio Furlan/TT

För honom handlade Milan – åtminstone delvis – alltid om makt. Med ett anseende som fått sig en törn och rättsprocesser som än i dag pågår är det lätt att se Monza som ytterligare ett sätt att återfå forna dagars inflytande med hjälp av nya fotbollsframgångar.

De närmast 85-åringen insisterar dock att så inte är fallet. För The New York Times berättade Adriano Galliani i februari 2020 att det i stället handlar om ett projekt som kommer rätt från hjärtat.

– Det är ren romantik. Monza är ett själsligt tillstånd.