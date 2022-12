Agenten: Vet inte om Griner spelar igen

”Jag har suttit i fängelse i tio månader och bara hört ryska. Jag vill prata”, säger sändebudet Roger Carsten att Griner sade under hemresan.

I en CNN-intervju berättar Carsten om hemresan tillsammans med Brittney Griner. Han beskriver hur hon under tolv av de 18 flygtimmarna tillbaka till USA talat med de andra ombord på planet och bland annat berättat om sin tid i fångenskap.

– Jag hatar det faktum att jag var tvungen att träffa henne på det här sättet, men jag känner mig faktiskt lycklig över att ha fått en chans att lära känna henne, säger Carsten.

Brittney Griner under ett förhör i rätten i Moskva. Nu har basketstjärnan släpps och fått komma hem till USA. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

Giner har i helgen också tränat basket för första gången sedan hon greps i februari.

Efter tio månader borta från sporten inledde hon med att dunka, säger agenten Lindsay Kagawa Colas till ESPN.

Griner kom tillbaka till USA i fredags efter en fångutväxling. Hon fördes då till en armébas i San Antonio i Texas.

Colas säger att Griners träningspass inte ska ses som ett tecken på att den 32-åriga olympiska mästaren har beslutat om hon ska återuppta sin WNBA-karriär med Phoenix Mercury.

– Om hon vill spela så är det upp till henne att meddela det. Hon är ledig för att vila och bestämma vad som händer härnäst utan någon press, säger Colas.

– Hon mår riktigt, riktigt bra. Hon verkar ha tagit sig igenom det här på ett helt otroligt sätt, fortsätter hon.

Colas säger att Griner sannolikt kommer med något slags besked under veckan och att hon stannar på basen tillsammans med sin fru Cherelle ett tag till.

– Det finns ingen tidsplan för hennes återkomst just nu. Hon återintegreras i en värld som är annorlunda för henne nu.

– Ur ren säkerhetssynpunkt kommer hon inte att kunna röra sig som hon gjorde förut. Det är inte ett öde som hon har önskat sig, men jag tror att hon kommer att försöka använda sitt kändisskap till något bra.

I februari greps Griner på en flygplats i Chimki, utanför Moskva, för att hon haft cannabisolja i sitt bagage.

Griners frisläppande var del av en fångutväxling mellan USA och Ryssland. I utbyte mot Griner släppte USA vapenhandlaren Viktor But, som går under smeknamnet ”Dödens köpman”. But dömdes 2011 i en amerikansk domstol för att ha planerat att sälja vapen till Farc-gerillan i Colombia, och avtjänade för tillfället ett 25-årigt fängelsestraff i Illinois, USA.