AIK dömda till böter för avtal om namnet ”Somalia Bandy”

Den 26 maj 2019 skrev AIK Bandyförening och Borlänge-Stora Tuna på ett samarbetsavtal.

AIK ville ta del av integrationsprojektet ”Somalia Bandy” där somaliska ungdomar i Borlänge fått chansen att träna bandy och man har dessutom bildat ett somaliskt bandylandslag.

Projektet har rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt och visats som både långfilm och en tv-serie.

Avtalet gav AIK rätten att nyttja Borlänge Bandys integrationskoncept och använda namnet ”Somalia Bandy” mot en ersättning till Borlänge Bandy med 50 000 kronor per år under tre års tid.

Men någon ersättning har aldrig betalts ut.

I mitten av augusti lämnade Borlängeklubben in en stämningsansökan och nu har Stockholms tingsrätt i en tredskodom dömt AIK att betala sin motpart 173 000 kronor, jämte ränta.

– Vi utgår från att vi ska få det som står i avtalet och tycker att man ska hålla sina avtalsförpliktelser, säger advokat Axel Eskeby som företräder Borlänge Bandy.

AIK:s sportchef Jonas Galotta, som varit engagerad i projektet, har inte gått att nå. Johan Segui, klubbens ordförande, säger sig inte vara insatt i frågan.

När DN når Marco Engborg, som var ordförande i klubben och den som skrev på avtalet med Borlänge Bandy i september 2019, så känner han inte till tingsrättens dom.

– Vad är det som man ska betala? Jag är inte så insatt i det här ärendet men vi kommer aldrig prata med DN om våra interna angelägenheter, det löser vi med vår motpart i så fall.

Sture Lindqvist är AIK:s ombud i tvisten med Borlänge Bandy och han sätter fokus på Hans Grandin som är sekreterare i Borlänge Bandy och drivande kraft i Somaliaprojektet.

– Enligt AIK Bandy så byggde hela samarbetet på att Hans Grandin skulle vara spindeln i nätet. AIK Bandy vet inte varför han plötsligt inte fanns tillgänglig, då försvann förutsättningarna att genomföra projektet fullt ut. I tvister har två parter olika uppfattningar om skälet till tvisten, konstaterar Sture Lindqvist.

Hans Grandin skrev under avtalet för Borlänges räkning.

– AIK skulle utveckla verksamheten i övriga Sverige i samarbete med andra klubbar och vi fortsätta i Borlänge vilket vi gör. Sedan kom en pandemi upp i allting och det gjorde inte saken bättre.

Han ställer sig oförstående till kritiken att han inte varit delaktig.

– Jag vet vad jag och vi har gjort men jag vet inte vilka förväntningar AIK hade, det har man inte preciserat, säger Grandin.

AIK kan ansöka om återvinning till tingsrätten senast den 22 november 2021, då tas målet tas upp på nytt.

– Vi kommer att lämna in en begäran om återvinning. Det var olyckligt att AIK inte fick in handlingar i tid. Jag kan inte vara ombud om AIK inte sköter sina små, små åtaganden som det innebär att skicka in ett årsmötesprotokoll, men det ska vara inne nu, jag ska kolla det med tingsrätten. Det är ganska troligt att det blir en förlikning i ett sånt här mål, säger Sture Lindqvist.

