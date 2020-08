Grzelak besviken efter fortsatt vinsttorka

Grezelak har fortfarande vunnit sedan han tog över för fem matcher sedan och det var inte långt borta att AIK hade fått lämna Falkenberg utan poäng. Hemmalagets hemvändare Gustaf Nilsson fick ett jätteläge mot slutet, men AIK-målvakten Jakob Haugaard revanscherades sig för tidigare baklängesmål med en perfekt fotparad.

Bortalaget kunde också ha avgjort då Paulos Abraham strax efteråt prickade ribban, men ångestmötet slutade inte oväntat oavgjort och det innebär att AIK i alla fall tills vidare underviker nedflyttningsplatsen.

Grzelak var inte nöjd

– Vi är besvikna, men vi inleder i alla fall andra delen av allsvenskan med en poäng, sade AIK-tränaren, som fick frågan vilka lag AIK kan vinna över om man inte kan slå bottenkollegor som Kalmar, Östersund och Falkenberg.

– Vi kan vinna alla matcher som är kvar, sade Grzelak.

AIK kunde mycket väl ha kammat noll för fjärde matchen i följd. Vid sidan av Gustaf Nilssons friläge ville Falkenberg ha straff när Nilsson, tillbaka efter utflykter utomlands och till Häcken, gick omkull i straffområdet i andra halvlek i duell med Daniel Granli.

– Den är solklar. Förstår inte hur han kan missa det, sade en besviken Nilsson i riktning mot domaren Kristoffer Karlsson.

Han fick medhåll av tränaren Hans Eklund.

– Gustaf är först på bollen. Sedan kan jag hålla med om att han är på väg ut ur straffområdet, men vi tycker att det är straff, sade Eklund efter att ha sett reprisen.

Det var ångestladdat möte där båda lagen behövde seger. Det tuffa läget i tabellen avspeglade sig i spelet med mer kamp än finess.

Om Rikard Norlings AIK var ungt och man-man-spelande satsade Grzelak på rutin och ett mer ortodoxt försvarsspel. Kolbeinn Sigthorsson fick chansen på topp från start och även Henok Goitom fanns med i startelvan, trots lårkakan han ådrog sig mot Östersund.

Och veteranen visade än en gång att han trivs mot Falkenberg. I motsvarande match i fjol blev det fyra mål när AIK vann med 5–1. Nu tog han tag i taktpinnen, utmanade Carl Johansson i straffområdet och efter ett utsträckt hemmaben kunde Kristoffer Karlsson inte göra annan än att peka på straffpunkten.

Sebastian Larsson slog straffen inte bättre än att Johan Brattberg kunde rädda, men Larsson kunde slå in returen.

Goitom var nära att utöka ledningen, när Sebastian Larsson hittade honom med ett perfekt läge, men nicken missade målet. Larsson var själv nära att överlista Brattberg igen med en överraskande frispark, men i stället blev det hemmalaget som kvitterade.

Tilläggstiden på fem minuter hade nästan tickat ut när Jakob Haugaard boxade bort ett högt inlägg, men inte bättre än att Christoffer Carlssons kunde nicka in den tillbaka in i straffområdet till Marcus Mathisen, som kallt lobbnickade in den i det övergivna AIK-målet.

Det fortsatte ungefär på samma sätt i andra halvlek. Tufft, lite irriterat och med Henok Goitom bakom de mesta som AIK skapade framåt. Anfallaren fick en ny utmärkt möjlighet tidigt i halvleken, men inte heller den här gången fick han nicken på mål. Det fick inte heller Eric Kahl när han serverades ett bra läge strax efter.

Med tio minuter kvar av ordinarie tid fick Gustaf Nilsson sin jättemöjlighet, som han borde ha förvaltat bättre, men Haugaard tog revansch.

Strax efter prickade Abraham ribban. Det var inte helt orättvist att det slutade med delad pott.