AIK kvar i nedflyttningsstriden efter förlust mot Häcken

– Vi skapar inte tillräckligt. Hamnar lite för ofta utanför boxen med forwards, och leveranserna är inte tillräckligt bra. Vi måste hitta in på Henok (Goitom) och (Kolbeinn) Sigthorsson, sade Grzelak till Dplay.

– Vi ska jobba oss uppåt i tabellen. Det är tungt när man inte får betalt för det hårda jobbet på träningen. Men jag tycker mig se en utveckling. Vi mötte ett bra lag. Och hade vi spelat den här matchen för tre veckor sedan hade vi haft mindre boll och inte skapat någonting, sade Grzelak.

Tre av fyra nyförvärv fanns i matchtruppen. Mittfältaren Filip Rogic och innerbacken Sotirios Papagiannopoulos startade, ytterbacken Mikael Lustig inledde på bänken.

Matchens första målchans kom efter 15 minuters spel. Leo Bengtsson drev fram centralt och tog ett lågt avslut strax utanför straffområdet. AIK-målvakten Jakob Haugaard hann ner med högerhanden och tippade bollen i stolpen. Jasse Tuominen fick ett öppet läge på returen, men vräkte bollen högt över.

AIK försökte öppna upp på kanterna. Men det dröjde drygt 20 minuter innan man skapade en möjlighet. Enock Kofi Adu hittade Robert Lundström ute till höger med en härlig, svepande crossboll. Lundström tog sig förbi försvararen, men målvakten Pontus Dahlberg rusade ut och täckte av skottet från Lundström.

AIK inledde andra halvlek med bra presspel. Men kreativiteten i sista tredjedelen var inte den önskade. Goitom och Sigthorsson klev ner och hämtade boll, i stället för att ligga kvar i position i boxen.

Det kändes hela tiden farligare när Häcken kom i motsvarande ytor. Och Häcken skulle också få utdelning.

I den 57:e minuten skarvade Tuominen fram Daleho Irandust på ett tillslag. Irandust vek in och avslutade distinkt vid första stolpen. Haugaard hann inte ner och täcka av. Och Häcken var i ledning.

AIK-tränaren Bartosz Grzelak bytte in Paulos Abraham och Mikael Lustig efter en dryg timmes spel. Men effekten uteblev. När Grzelak med kvarten kvar plockade av Per Karlsson och satte in offensive Bilal Hussein övergav han 3–5–2 och övergick till 4–4–2 med Abraham som tia i diamanten.

Andreas Alms motdrag blev att plocka av Bengtsson, Tuominen och Irandust och gå ner på fembacklinje för att stänga centralt. Och det höll.

För AIK väntar nu i tur och ordning Sirius, Malmö FF och ett derby mot Hammarby efter landslagsuppehållet.