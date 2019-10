AIK och Hammarby uppfyller inte krav för elitlicens

Vid Svenska bandyförbundets licensnämndsmöte i Sandviken togs beslutet att bevilja elitlicens för nio klubbar nästa säsong.

Samtidigt sker fortsatt granskning av fem klubbar.

”Bollnäs Gif samt Västerås SK har redovisat ett negativt eget kapital och därav har beslut om fortsatt granskning tagits. IFK Vänersborg har genomfört ett offentligt ackord och Hammarby IF försatt sitt dotterbolag i konkurs vilket gör att nämnden beslutat om fortsatt granskning. AIK Bandyförening kommer att fortsätta granskas så att tid ges för bedömning av underlag och kompletterande information kan erhållas”, skriver Svenska bandyförbundet i ett pressmeddelande.

Följande klubbar blev beviljade elitlicens för säsongen 2020/21: Broberg/Söderhamns IF, Edsbyns IF, Frillesås BK, IFK Motala, IK Sirius, Sandvikens AIK, Vetlanda BK, Villa Lidköping BK samt Åby/Tjureda IF.

Elitseriepremiären spelas den 1 november.