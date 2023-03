AIK:s tränare fälls – för uppmaning till fult spel

Det var vid underläge 1–5 i det femte kvartsfinalmötet som Blomqvist under en timeout hördes ge AIK-spelarna order om att spela fult under resten av matchen. AIK drog på sig 41 utvisningsminuter under resten av matchen och Anton Blomqvist anmäldes senare till disciplinnämnden för sitt utspel i båset.

I en intervju med C More efter matchen ursäktade Blomqvist sitt ordval. Disciplinnämnden fäller nu AIK-tränaren, men det blir varken avstängning eller böter utan endast en tillrättavisning.

”Det som sägs innebär en uppmaning till regelöverträdelser och hör varken hemma inom ishockey eller någon annan sport. Uttalandet är direkt skadligt för sportens anseende och därför bestraffningsbart. Nämnden anser dock att uttalandet är av mindre allvarlig karaktär och att påföljden därför kan stanna vid en tillrättavisning att i framtiden följa gällande regelverk”, skriver disciplinnämnden.

Därmed kan Anton Blomqvist stå i båset på Hovet i kväll när lagen möts för sjätte gången. Modo leder med 3–2 i matcher (efter 8–3 till slut i lördags) och har en första ”matchboll” för att slå ut AIK ur det allsvenska slutspelet.