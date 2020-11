AIK:s trend har vänt under Grzelak: ”Vill bygga kultur och identitet”

Grzelak klev in i ett tufft läge. Han tog över ett lag som agerade håglöst, med ett försvar som läckte. Ett lag som bara tagit fem poäng i de senaste åtta omgångarna. Ett lag vars tabellplacering stadigt försämrades.

Det saknades antydningar till förbättring. Dessutom hade AIK några dagar tidigare förlorat säsongens första derby mot Djurgården (0–1).

En situation som tvingade ledningen att agera. Rikard Norling, som hade lett klubben till SM-titeln hösten 2018, fick gå. Då var Grzelak assisterande tränare.

Nu hämtades han ”hem” från en tjänst på Fotbollförbundet och fick ta över.

Det krävdes några omgångar innan pusselbitarna började falla på plats för Grzelak. Men värvningarna av Sotirios Papagiannopoulos, Filip Rogic och Mikael Lustig i slutet av augusti gav defensiven stabilitet, vilket skapade trygghet över hela linjen.

Trenden har vänt. Nu har laget tagit 18 poäng i de åtta senaste omgångarna, fem segrar och tre oavgjorda, vilket innebär att AIK i dagsläget är allsvenskans formstarkaste lag.

– Det var en utmaning att ta sig an jobbet, men också en självklarhet. Det var ett svårt läge för laget, och ett hårt jobb, inte bara för mig utan för alla inblandade i klubben att ta sig an. Det handlade om att ställa om mentalt, om att bli positiv, säger Grzelak.

– Till slut kom vändningen, och jag är glad över att det inte bara handlade om att det kom in en ny röst i omklädningsrummet, utan att det var något vi gemensamt jobbade oss till. Det har varit en spännande resa.

Grzelak håller fram Sebastian Larsson som en förebild.

– En nyckelspelare. Han har spelat nästan 300 matcher i Premier League. Rent meritmässigt allsvenskans bästa mittfältare.

– Sebbe är otroligt stryktålig. Och han är en vinnarskalle som hela tiden ställer krav på omgivningen.

42-årige Bartosz Grzelak är född i Szczecin i nordvästra Polen, i den del som kallas Vorpommern, som var svenskt territorium under stormaktstiden och fram till 1815. Szczecin hette då Stettin.

– Jag flyttade hit med mina föräldrar Jacek och Ewa och min bror Thomas när jag var fem år, och vi bosatte oss i Huvudsta i Solna.

Fotbollskarriären inleddes i lokala klubben Vasalund.

– Min tränare där var Anders Limpars pappa Laszlo. En underbar tränare. Sedan gick jag till BP när jag var 13 år, och vidare till AIK när jag var 17 år.

Som 19-åring gjorde Bartosz Grzelak sin första och enda allsvenska match som spelare, ett inhopp i slutminuten när AIK spelade 0–0 borta mot Malmö FF.

Säsongen efter började resan mot Täby-klubben IK Frej, som gick via Vallentuna, norska Nybergsund och Valsta Syrianska.

– Jag var spelande assisterande tränare i Frej fram till 2011. Sedan blev jag huvudtränare.

Sommaren 2017 accepterade han erbjudandet att bli assisterande till Rikard Norling i AIK. Efter en andraplats och ett SM-guld lämnade han AIK och blev assisterande till Roland Nilsson i U21-landslaget. En tjänst han lämnade i somras.

Jag misstänker att du noga följde AIK under den tidiga delen av säsongen och skapade dig en bild av laget och dess prestationer?

– Ja, i min roll som assisterande i U21-landslaget såg jag väldigt många matcher. Jag följde de unga spelarna. Och det är klart att jag hade en bild utifrån mitt perspektiv på saker som jag inte tyckte fungerade.

– Och jag hade en väldigt klar bild av vad jag ville förändra. Men jag har inte och vill inte recensera tidigare tränare. Alla tränare har sina styrkor och svagheter.

– Men det jag kände att jag ville ta tag i först och främst var försvarsspelet. Få ett ledarskap där som bygger kultur och identitet. Det är viktigast att bygga därifrån.

I augusti kunde du stärka defensiven med både Mikael Lustig och Sotirios Papagiannopoulos.

– Två väldigt bra fotbollsspelare, som är väldigt lätta att skola in i vår fotbollsidé. De har spridit lugn och trygghet. Du vet vad du får av dem.

Dessutom är veteranen Per Karlsson tillbaka som startspelare. Under Norling startade han knappt hälften av matcherna. Nu är han gjuten bredvid Papagiannopoulos centralt i backlinjen. Och Eric Kahl, som var yttermittfältare innan Grzelak kom, har tagit positionen som vänsterback.

– Kahl har varit väldigt bra. Och det är som ytterback han har som störst potential, som jag ser det.

18-årige Robin Tihi gjorde succé i debuten och spelade sedan alla matcher innan du tog över. Nu är han bänkad. Hur hanterar man det?

– Man får kommunicera med dem som hamnar utanför startelvan, se till att de blir sedda i träning. De nya, unga spelarna som kom in i början av säsongen fick en tuff start i seniorlivet. Det kom in en ny tränare, det kom in nya spelare. Det handlar om att de måste se det som en tillfällig förändring. Och vad gäller Robin (Tihi) så upplever jag det som att hans pil pekar uppåt.

De unga spelare som kom in vid säsongsstarten var Paolos Abraham, Tom Strannegård och redan nämnda Tihi och Kahl. Och i de senaste omgångarna har även Erik Ring fått chansen i startelvan.

– Ring tränade med A-laget redan inför säsongen, men hade inte A-lagskontrakt. Det har han nu, och då är han också med och konkurrerar. Strannegård är på väg tillbaka efter skada.

Du har sagt att du vill se en offensiv fotboll, med modiga spelare som inte är rädda för att göra misstag. Har ni levt upp till det?

– Vi kan göra mer. Det är det som driver oss. Vi jobbar mycket med offensiven på träning nu, och jag känner mig trygg i den processen. Men vi kanske inte når ända fram förrän till nästa säsongsstart.

Du har ett kontrakt som sträcker sig över ytterligare två säsonger. Hur ser du på ditt uppdrag?

– Man får se det i etapper. Ett självklart första uppdrag var att rädda AIK kvar i allsvenskan. Sedan är ambitionen givetvis att slåss däruppe, där vi ska vara.

Med tanke på att du fått en internationell utblick via jobbet med U21-landslaget kanske siktet ligger högre än så?

– Jag har fått den frågan flera gånger. Och jag kan säga att när jag fick första tränarjobbet i Frej var min målsättning att så småningom bli tränare på heltid. Sedan var drömmen att en gång komma till AIK. Det gjorde jag.

– Det finns inget större jobb i Sverige än att vara huvudtränare i AIK. Och jag är långt ifrån klar här. Min vision och dröm just nu är att vinna titlar med AIK, och att ta klubben ut på en rejäl Europaresa.

Men först väntar Djurgården i söndagens derby. Dina tankar?

– Den kommer i rätt läge för oss. Och vi är starka på Tele2.

– Men jag upplever att också Djurgårdens formpil pekar uppåt, trots förlusten senast mot Falkenberg. Deras vändning mot Malmö var oerhört stark. Det kommer att bli en väldigt rolig match.