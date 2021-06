Akademi nya vägen till svenska fotbollslandslaget

Fakta. Akademiernas certifiering 2020

Det övergripande målet med akademicertifieringen är att skapa framtida elitspelare till svenska elitklubbar. Projektet ska höja kvaliteten på klubbarnas spelarutbildning, och riktar in sig på verksamheten för spelare mellan 8 och 19 år.

Områdena som poängsätts är klubbarnas mål med verksamheten, spelarutbildningen med träning och tävling, organisationen med tränare och ledare, träningsfaciliteter och samarbetet med andra klubbar. Klubbarna får också poäng för de spelare de fostrat som gått vidare till elitfotboll på olika nivåer.

Föreningarna får ekonomisk ersättning utifrån hur många stjärnor de har. Det bidraget ska gå till att avlöna tränare för P19 och P17.

Fem stjärnor

Malmö FF

AIK

IFK Göteborg

Helsingborgs IF

IF Elfsborg

IFK Norrköping

Halmstad BK

BK Häcken

IF Brommapojkarna

Fyra stjärnor

Hammarby IF

Djurgårdens IF

Kalmar FF

Gif Sundsvall

Falkenbergs FF

Örebro SK

IK Sirius

Landskrona Bois

Tre stjärnor

IK Brage

Mjällby

Östers IF

Örgryte IS

Västerås SK

Jönköpings Södra IF

Gais

Degerfors IF

AFC Eskilstuna

Trelleborgs FF

Varbergs Bois

IFK Värnamo

Karlslunds IF

Vasalunds IF

Gefle IF

Eskilsminne IF

Sollentuna FK

Två stjärnor

Norrby IF

Lunds BK

Qviding FiF

Täby FK

Skövde AIK

IFK Haninge

Nyköpings Bis

Motala AIF

IF Karlstad fotboll

Sandvikens IF

IK Frej

En stjärna

Östersunds FK

Umeå FC

Dalkurd FF

FK Karlskrona

Utsiktens BK

Oskarshamns AIK

Örebro Syrianska

Torns IF