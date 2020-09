Akropolis nosar på allsvensk kvalplats

– Det är för många matcher kvar för att vi ska tänka i de (allsvenska) banorna. Men kom igen om vi fortfarande tillhör täten när det bara är fyra, fem omgångar kvar. Då kanske man måste börja prata om möjligheten, säger sportchefen Georgios Gogas.

Från en undanskymd tillvaro i norra Svealandstvåan så sent som 2014 har Akropolis tagit position som fjärdelag i Stockholm, bakom AIK, Djurgården och Hammarby, framför ex-allsvenska BP.

Tränaren Giannis Christopoulos har prioriterat att sätta defensiven. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Akropolis forsade fram i norrettan förra säsongen. Vann serien med 19 poängs marginal till tvåan Umeå FC.

Mot lag som Bodens BK, Team TG, IF Sylvia, Gefle IF, BK Forward, Rynninge IK med flera kunde man vara spelförande och ösa in mål.

Att verkligheten skulle bli en annan i superettan var man medveten om. Man visste inte var man stod i en tuffare konkurrens. Tränaren Giannis Christopoulos prioriterade därför att sätta defensiven.

Så ni parkerar bussen och kontrar?

– Det har blivit så att vi försöker se till att inte förlora matcher. Tar vi ledningen försöker vi bevaka den. Och det har inneburit att vi kryssat mest av alla lag i serien, förklarar Georgios Gogas.

Med en årsbudget på i sammanhanget blygsamma 11 miljoner kronor var ekonomin en orosfaktor inför seriestarten, och är det i viss mån fortfarande.

Avancemang i seriesystemet ställer hela tiden nya krav. När laget gick upp i norrettan 2015 var man tvungna att lämna Akalla Gårds BP och flytta till Spånga IP för att klara arenakravet. Och med spel i superettan ökade kravet ytterligare. Akropolis måste nu hyra in sig på Grimsta IP.

Akropolis hyr in sig på Grimsta IP för att leva upp till arenakravet för ett lag i superettan. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Grundhyran per match ligger på 60.000 kronor, och till det kommer kostnader för domare, läkare, sjukvårdspersonal och funktionärer. Akropolis ansökte hos Stockholms kommun om att få hyran sänkt.

– Men det är ett beslut som inte kan tas av tjänstemännen, utan det ärendet måste behandlas av kommunfullmäktige. På grund av coronakrisen sänkte dock kommunen hyran till 35.000 kronor per match. Men det är bara en tillfällig sänkning, säger Georgios Gogas.

Han uppskattar att varje match just nu kostar cirka 60.000 kronor att genomföra.

– Och mot det ska man väga att vi har noll kronor i matchintäkter eftersom vi inte får ta in publik och därmed heller inte ha någon försäljning, säger Giorgios Gogas.

Klarar ni kravet för elitlicens nästa säsong?

– Ja, det tror jag ska gå. Vi budgeterade nämligen för att sluta sist i serien. Och det lär vi ju inte göra nu.

– Vi har tappat en del i sponsorintäkter på grund av coronan. Men kunnat väga upp det med den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften, med RF-pengar på grund av pandemin, och med pengarna från Svensk elitfotboll som är avsevärt större i superettan jämfört med norrettan .

Akropolis målvakt Samuel Brolin, Nicklas Maripuu, Sotirios Nikopoulos och Mauricio Albornoz försvarar sig mot Halmstads Samuel Kroon och Joseph Baffoe i en match som slutade 1–1. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Efter en trevande inledning med sju poäng i de sex inledande omgångarna har Akropolis sakta men säkert avancerat i tabellen, till fjärde plats. Tagit tunga trepoängare på bortaplan mot Halmstad, Öster och Gif Sundsvall.

Laget har bara förlorat två matcher, mot Jönköping och mot jumbon Ljungskile.

Bortamötet med Ljungskile är egentligen den enda plumpen i protokollet. Akropolis gjorde ett tidigt ledningsmål, men förlorade med 1–2.

– Vissa gånger håller det att bevaka en ledning, andra gånger inte, konstaterar Gogas krasst.

Den defensiva prägeln syns tydligt i hur Giannis Christopoulos formerar startelvan. Man inledde med fembackslinje (5–4–1), men har i takt med att man hittat rytmen gått ner på fyrbackslinje.

– Sedan har det varit beroende på motstånd hur vi formerat utifrån det. Ofta 4–3–3, men ibland också med bara en anfallare, säger Gogas.

Vad ligger bakom framgången, förutom en stark defensiv?

– Vi har haft en jämn trupp, med få avstängningar och få skador. Men jag tror också vi varit svårlästa för motståndarna.

Bäste målskytt är Nikola Vasic med nio mål. En 28-årig elektriker som gör sin första säsong som heltidsproffs. Vasic missade hela förra säsongen på grund av skada. Innan dess hade han öst in 61 mål på tre säsonger i ettan med Akropolis och i tvåan med Huddinge IF.

Akropolis vågar dock inte räkna med att Vasic blir kvar säsongen ut. Det finns enligt uppgift intresse från italienska Serie B-laget Reggina.

Nikola Vasic jublar efter ett mål mot Västerås i juli. Akropolis tror att de kanske förlorar sin målspruta innan säsongen är slut. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

För att täcka upp har man plockat in Oscar Pettersson från Djurgården på ett korttidslån. Pettersson har gjort fem allsvenska matcher för Djurgården den här säsongen, och var målskytt i allsvenska premiären mot Sirius.

Truppen bygger i huvudsak på spelare från Stockholmsregionen, flera av dem med bakgrund i AIK, Djurgården, Hammarby och BP.

Den ser kanske inte så namnkunnig ut på papperet, men den är rutinerad. Åtta av spelarna har allsvensk rutin, totalt handlar det om drygt 360 allsvenska matcher. Ytterligare fyra har rutin från spel i superettan.

Innerbacken Oscar Pehrsson har anslutit från BP, men har även gjort två allsvenska säsonger för Sirius. 32-årige veteranen Mauricio Albornoz har varit allsvensk i inte mindre än sex olika klubbar, bland dem IFK Göteborg, Sirius och BP. Den amerikanske mittfältaren Andrew Stadler har spelat allsvenskt med både Östersund och Dalkurd. På mittfältet finns även den rutinerade förre AIK-spelaren Nicklas Maripuu.

I mål har Akropolis satsat på det 19-åriga lånet från AIK, Samuel Brolin. Ett jättelöfte som är förstemålvakt i U19-landslaget. Och då har man på köpet fått in AIK-veteranen Kenny Stamatopoulos som målvaktstränare.

Anfallsparet Adhavan Rajamohan och Victor Söderström gjorde vardera 19 mål i norrettan i fjol.

Båda spelarna finns kvar i klubben. Söderström gjorde en knäoperation innan seriestarten, men är nu tillbaka och stärker upp offensiven.

Rajamohan får mer begränsat med speltid i år, i och med att Vasic är tillbaka.

Fakta. Tabelltoppen i superettan Degerfors 19 13 4 2 45-16 43 Halmstad 19 11 5 3 32-13 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jönköping 19 11 2 6 34-24 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Akropolis 19 7 10 2 27-21 31 Öster 19 8 6 5 26-23 30 Brage 19 8 5 6 26-25 29 Visa mer

Fakta. Akropolis återstående matcher 26/9 Dalkurd (b), 4/10 Umeå FC (h), 10/10 Trelleborgs FF (b), 16/10 AFC Eskilstuna (h), 21/10 Västerås SK (b), 25/10 Norrby (h), 31/10 Degerfors (b), 7/11 Örgryte (b), 22/11 Brage (h), 29/11 GAIS (b), 5/12 Jönköping Södra (h). Visa mer