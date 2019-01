Just nu pågår konståknings-EM i Minsk. Under tävlingens tredje dag klev bröderna Majorov ut på is i det korta programmet. Storebror Alexander är välkänd i konståkningsvärlden med bland annat ett brons i junior-VM 2011 och hamnade på 14 plats i OS i Sotji 2014. Han innehar även det svenska poängrekordet i det korta programmet och gör sitt åttonde EM.

Hans yngre bror Nikolaj gör sin första seniorsäsong och EM är också hans första stora mästerskapstävling.

– Det kändes otroligt kul, jag är frustrerad över att jag föll, det brukar gå bra på träning. Men jag släppte det fort och fortsatte fokusera vidare, säger Nikolaj Majorov.

18-åringen blev tvåa i SM i december, det resulterade i att han blev uttagen till EM, vilket blev en stor överraskning.

– Jag såg att jag blivit taggad av förbundet i ett inlägg på instagram. Då jag kollade såg jag att det var EM-truppen som hade släppts. Jag fann inga ord och även pappa blev överraskad.

Hur var stämningen i Minsk?

– Den var helt otrolig, många känner ju till brorsan sedan tidigare och bara av att de hör namnet Majorov fick dem att skrika och applådera. Då kände jag att det vibrerade i hela kroppen. Även i slutet efter mitt program fick jag stort jubel, jag ville gärna stanna kvar på isen några timmar till, skrattar Nikolaj.

Vad har Alexander haft för betydelse inför mästerskapet?

– Jag har fått mycket tips och att bara ta det lugnt. Allt känns så stort och han har varit som ett facit till mig. Det är väldigt speciellt att vara här tillsammans.

Xinhua/TT Foto: Xinhua

Nikolajs 59,68 poäng placerade honom på 27:e plats vilket inte räckte till lördagens final, en final Alexander tog sig till efter 79,88 poäng, totalt elfte plats. Han är nöjd med dagens insats.

– Det kändes ganska bra faktiskt, egentligen över förväntan. Om jag säger en skala ett till tio, då ger jag mig själv en åtta i dag. Jag gjorde ett litet misstag där jag tappade tre-fyra poäng men det händer alla. Jag stod på benen och gjorde det jag skulle, säger Alexander Majorov.

I finalen går han för en hög placering och att köra så rent som möjligt.

– Jag ligger inte så långt efter, det finns svåra element, klarar jag dem ser det bra ut. Jag ligger väldigt bra till poängmässigt. Många gånger gör man ett helt perfekt åk i finalen samtidigt som ledare gör lite misstag. Allt kan hända, säger han.

Men det var inte helt säkert att han skulle fortsätta den här säsongen, skadeproblem gjorde att Alexander funderade på att lägga av redan förra säsongen. Det handlar om gamla skador, något som varit ett problem sedan OS i Sotji 2014.

– Jag har haft problem med hälsenan, den har läkt ihop och är bättre men det gör fortfarande ont. Sedan har man andra skador som hela tiden stör under träningarna. Allt har sitt slut, jag tänker ge allt jag har den här säsongen och sedan leva ett mer normalt liv.

Beslutet att lägga av togs i samråd med hans tränare och hans föräldrar.

– Jag tror inte att jag kommer ångra beslutet i efterhand och det känns bra, säger Alexander Majorov.