Alexanderssons nya kross: ”Borde vara bättre”

När orienteringsstjärnan Tove Alexandersson spurtade och stämplade in i start- och målområdet i Finspång möttes hon av stora applåder från O-ringens publik. Alexanderssons tid över 10,6 kilometer var 1.06.36 och segermarginalen skrevs till 6.01 före tvåan Sara Hagström.

I totalställningen är den svenska världscupledaren 13.11 före landslagskollegan.

– Ett bra lopp. Lite tuffare terräng i dag och jag var lite mer sliten. Jag tycker att jag hållit ihop orienteringen bra, säger Tove Alexandersson.

Har du redan avgjort det här?

– Det ser ju väldigt bra ut. 13 minuter är ju väldigt mycket tid. Men man får aldrig slappna av.

Totaltvåan Sara Hagström hyllar Alexandersson som vann den första etappen med fyra minuter före norska totaltrean Anne Margrethe Hausken Nordberg.

– Hon är i en klass för sig just nu. Vi får försöka ta steg för steg och försöka komma ikapp henne inom de närmaste åren. Men just nu får man väl bara göra det man kan och acceptera att man är en bit efter, säger IFK Göteborg-löparen Hagström.

Ett lätt duggregn ramade in den andra dagen av orienteringsfesten O-ringen som i år arrangeras i skogarna runt Kolmården i Östergötland. Tre etapper återstår under resten av veckan, under onsdagen är det sprint i centrala Norrköping.

– Det gäller att hålla fokus hela vägen in mål på sista etappen, säger Alexandersson.

Samtidigt som Stora Tuna-stjärnan vann för andra dagen i rad fick herrarnas elittävling en ny etappsegrare och totalledare. Alexanderssons klubbkamrat Emil Svensk, etappsegrare under måndagen, missade och i stället var det Ruslan Glebov, ukrainsk landslagsman boende i Stockholm, som vann den andra etappen.

Ravinenlöparen sprang på segertiden 1.14.42 över 13,2 kilometer, 19 sekunder före Martin Regborn, Hagaby GoIF Örebro. I sammandraget leder Glebov 1.16 före Albin Ridefelt, Linné.

– Ganska trevligt för mig själv att vara ledare i O-ringen. Men det är också tre etapper kvar. Sprint- och medeldistans är inte så långa banor, men man kan ändå tappa, säger Glebov.

