Alexandra Trusova – tonårsstjärnan som bröt den ryska linjen

Över isen sveper en flicka i svarta tights, vinröd tröja, svarta handskar och beigefärgade skridskor. Det tjocka, mörkblonda håret är flätat och format till en prydlig knut. Kinderna är rosiga och fortfarande barnsligt runda.

Men det finns ingenting barnsligt i hennes rörelser. Snabba och exakta. Explosiva och graciösa. Hon hoppar så högt att det svindlar. När hon tar mark smäller skridskon i isen så det hörs ända upp till läktaren. Folk applåderar och ropar: Umnitsa! Duktig flicka!

– Hon klarade trippelaxeln. Den har varit besvärlig för henne, förklarar Svetlana Trusova.

Att hoppa är annars en smal sak för flickan nere på isen. Svetlanas dotter, Alexandra Trusova. Världsstjärna, världsrekordhållare. 16 år gammal har hon tagit konståkningen till nya nivåer.

Trusova är en av medaljfavoriterna inför konståknings-VM i Stockholm, som inleds på måndag. Sasja, som hon kallas, blev den första kvinnan i världen att klara en kvadrupel lutz på tävling år 2018. Då var hon bara 14 år och fick inte tävla i seniormästerskapen. I dag är hon 16 och står inför sitt första senior-VM.

Alexandra Trusova tränar i Moskva inför konståknings-VM i Stockholm. Pressen på henne är stor inför mästerskapet i Globen. Foto: Oksana Jusjko

Vägen dit har varit spektakulär. Gång på gång har hon krossat alla förutfattade meningar om vad en kvinna kan göra på skridskor. Trusova innehar världsrekordet för det fria programmet (166,62 poäng). Hon är den enda kvinnan i världen som kan tävla med fyra kvadrupelhopp (hopp där man snurrar fyra varv): toeloop, salchow, flip och lutz. Det är en nivå som inte många manliga åkare klarar.

På läktarna jublar Svetlana och de övriga mammorna över att även trippelaxeln nu verkar sitta.

– Trippelaxeln behövs för att hon ska få få så höga poäng som möjligt i korta programmet. Där är alla kvadrupelhopp förbjudna så hon kan inte ta poäng med dem, förklarar Svetlana Trusova.

Alexandra Trusova brukar bli efter i korta programmet, men komma i kapp i den fria delen där hon får visa upp sina hopp. Ju fler hopp hon gör, desto högre poäng – och desto större risk för att hon faller och inte ens hamnar på prispallen.

Bild 1 av 3 Alexandra Trusova tog en risk och chockade konståkningsvärlden när hon bytte tränare. Foto: Oksana Jusjko Bild 2 av 3 Jevgenij Pljusjtjenko är en av konståkningens största profiler genom tiderna. Nu är han tränare på egna anläggningen ”Angels of Plushenko”. Foto: Oksana Jusjko Bild 3 av 3 Träningsdagarna är långa för Alexandra Trusova. Efter tre timmar på isen väntar två timmar i det intilliggande gymmet. Foto: Oksana Jusjko Bildspel

Men Trusova är van vid att ta risker. I maj 2020 chockade hon konståkningsvärlden genom att byta tränare. Hon lämnade Rysslands mest kända tränare Eteri Tutberidze, som har tagit fram så gott som alla de stora ryska konståkningsstjärnorna sedan 2014 – Julia Lipnitskaja, Jevgenija Medvedeva, Alina Zagitova, Aljona Kostornaja. Trusova valde att i stället börja träna för Jevgenij Pljusjtjenko. Han är en av världens mest meriterade konståkare, men ett oprövat kort som tränare.

Det är här vi sitter nu, på Pljusjtjenkos splitternya träningscentrum ”Angels of Plushenko” ett tjugotal kilometer öster om centrala Moskva. På intervjun med Trusova får vi vänta – hon ger inga intervjuer förrän dagens träning är klar. Under tiden bjuder Jevgenij Pljusjtjenko in oss på sitt kontor. Det är tapetserat från golv till tak med bilder av honom själv på omslaget till det ryska skvallermagasinet Hello.

– Vårt huvudsakliga mål i VM är att göra ett värdigt framträdande. Att Sasja ska göra precis det hon kan. Det är hennes första senior-VM, men vi tävlar inte mot japanerna eller mot våra landsmän. Vårt mål är att hon ska tävla mot sig själv, säger Jevgenij Pljusjtjenko.

I februari tävlade Alexandra Trusova i en tävling mellan två ryska lag med landets främsta konståkare och isdansare. Nu väntar VM i Stockholm. Foto: Sergej Savostjanov/TT

Under sin förra tränare Tutberidzes ledning blev Trusova en stjärna. Själv upplevde hon dock att Tutberidze inte prioriterade henne. Pljusjtjenko anser att hennes grundträning blev åsidosatt.

– Tidigare försökte hon alltid maximalt bevisa vad hon kan med alla sina kvadrupelhopp. Dem behöver hon inte fokusera på enligt mig. Hoppa kan hon redan. Det viktiga är att göra grundjobbet. Vi har jobbat mycket med själva skridskoåkandet, hennes tolkningar, hennes konstnärliga uttryck. Hon har lärt sig känna musiken på ett annat sätt. Konståkning ska vara artisteri, säger Pljusjtjenko.

Enligt Pljusjtjenko är Trusova ”en unik idrottskvinna”.

– Sasja är en väldigt stark person. Hon vill aldrig göra något i morgon, hon vill göra det nu. Och hon jobbar fruktansvärt hårt. Ur idrottslig synvinkel är det förstås strålande att hon satsar på varje träning och verkligen vill vara nummer ett. Men man måste hålla henne tillbaka, hon vill göra mer och snabbare hela tiden. Det lönar sig inte att skynda, hon är i puberteten. Det måste man också ta i beaktande.

”Jag skäller aldrig på barn och jag förolämpar dem inte”, säger Jevgenij Pljusjtjenko om sin stil som tränare. Foto: Oksana Jusjko

Pljusjtjenko säger det inte rent ut, men att han är kritisk till Tutberidzes träningsmetoder är uppenbart.

– Sasja åkte länge inom ett visst system, mitt är helt annorlunda. Jag skäller aldrig på barn och jag förolämpar dem inte.

I Sverige har debatten kring konståkningen varit häftig sedan en extern utredning visat på utbredda emotionella övergrepp mot unga åkare i sporten. I Finland blev en tränare avstängd efter att ha uppmanat sina åkare att begå självmord. Den ryska konståkningen har producerat många storstjärnor men är känd för sina hårda tränarmetoder. Ryssland är bara i början av den här debatten.

Intervjun med Sasja Trusova får vi vänta på tills hon är klar med dagens träning. Det tar över halva dagen. Tre timmar is, två timmar så kallad off-ice. I det sistnämnda ingår bland annat styrke-, uthållighets- och koordinationsträning med Jerem Gazanzian. Han är världsmästare i akrobatisk rock'n'roll-dans och har jobbat med Pljusjtjenkos adepter ända sedan denne blev tränare för fyra år sedan.

Gazanzian låter Trusova hoppa hopprep i olika svåra kombinationer. Sedan får hon stå på en balansplatta på vänstra benet och jobba med en stressleksak med högra handen.

– Det är bra att hoppa hopprep för konståkare. Elasticiteten utvecklas och alla muskelgrupper får jobba. Man får snärt i avstampet, fötterna jobbar, säger han.

Jerem Gazanzian ansvarar för Alexandra Trusovas styrke-, uthållighets- och koordinationsträning. Foto: Oksana Jusjko

Jerem Gazanzian har jobbat fram en egen metodik för att öka fokuseringen hos konståkarna.

– Jag ger dem övningar som är svåra för hjärnan, där man snabbt och i rätt tid måste veta vad man gör med hopprepet. Att stå på ett ben på balansplattan och samtidigt jobba med en stressleksak i höger hand är något vi gör inför isträningen. När de sedan går ut på isen är hjärnan vaken, redo att träna till hundra procent från början.

Fem timmar efter att vi har anlänt till träningscentret får vi vår intervju med Alexandra Trusova. Hon har bytt om till en träningsdräkt prydd med eldröda blommor och väntar på oss stående vid sargen med basenjivalpen Alita i famnen.

– Jag tänker inte alls på att ta medalj i Stockholm. Det är inte viktigt. Huvudsaken är att åka rent. Och jag tänker inte tala om mitt program. Det gör jag aldrig inför en tävling. I Stockholm får ni se! säger hon.

Den vänligt leende Trusova har samtidigt en vilja av stål. 16 år gammal har hon lärt sig att hon måste träffa medier, men hon vill själv äga situationen. Diskussionen kring tvivelaktiga träningsmetoder vill hon inte kommentera.

– Jag älskar Pljusjtjenkos sätt att träna. Han hittar ofta på nya spännande uppgifter som jag inte har gjort tidigare. Det gör träningarna väldigt intressanta. Jag har lärt mig en massa nytt, säger hon.

Tre månader gamla valpen Alita har fått följa med till ishallen där Alexandra Trusova tränar. Foto: Oksana Jusjko

Trusova smeker valpen i sin famn. Alita är hennes fjärde hund, tre månader gammal. Hundarna är hennes stora trygghet och hon visar ofta upp dem på Instagram.

Jag frågar om hon aldrig är rädd för att falla och slå sig då hon övar sina höga och tekniskt svåra hopp.

– Jag är inte en person som aldrig är rädd. Utanför isen är jag rädd för allt möjligt. Men jag tycker inte att våra hopp är skrämmande på något sätt. Det handlar om att göra dem tekniskt rätt. Gör man det löper man ingen risk.

Hur länge tänker du fortsätta med konståkningen?

– Jag tänker åka tills jag fyller 22. Efter mitt andra OS. Sedan vill jag ha familj, säger Trusova och fyrar av ett snabbt, strålande leende.

Pljusjtjenko är beredd att avslöja så pass mycket att Trusova kommer bjuda på show i sitt fria program.

– Förstås kommer hon att ha kvadruplar.

– Hur många?

Pljusjtjenko grinar pojkaktigt.

– Många!

Alexandra Trusova är känd för att älska hundar. Hon har fått en hund av sina föräldrar för varje nytt hopp hon klarat. Foto: Oksana Jusjko

Fakta. Alexandra Trusova Född: 23 april 2004 i Rjazan Karriär: Trusova började åka skridskor som fyraåring i Rjazan. Elva år gammal flyttade hon till Moskva för att träna för Alexander Volkov. År 2016 övergick hon till Rysslands mest kända tränare Eteri Tutberidze. 2018 juniorvärldsmästare. 2019 juniorvärldsmästare. 2019 världsrekord i fria programmet (166.62). 2020 brons i senior-EM. I maj samma år meddelade Trusova att hon lämnar Tutberidze och börjar träna för Jevgenij Pljusjtjenko. Trusova är känd för att älska hundar. Hon har fått en hund av sina föräldrar för varje nytt hopp hon klarat. I dag har hon chihuahuan Tina, pudeln Lana, huskyn Jack och basenjin Alita. Visa mer

Läs mer:

Nikolaj Majorovs dramatiska VM-uppladdning: ”Kunde inte andas”

Guide: Så följer du konståknings-VM i Stockholm –favoriterna, svenskhoppen och tv-tiderna