Allsvenske stjärnan inför rätta: ”Har spelat bort allt”

Fyra fotbollsspelare sitter på de anklagades bänk när det första åtalet med brottsrubriceringen spelfusk ska prövas. I centrum en känd tidigare allsvensk spelare med meriter från U21-landslaget och som proffs utomlands.

De övriga åtalade är två spelare som tillhört landslaget i futsal samt en med fotbollsmeriter från lägre divisioner. De är alla bekanta.

En vårdag 2019 kommer två av kompisarna överens med den allsvenske stjärnan om att han ska få låna 300.000 kronor. Det skrivs ett låneavtal.

Under fyra dagars tid öppnar de två kompisarna och deras vänner och anhöriga 27 spelkonton där de slår vad om att låntagaren ska få ett gult kort i sin nästa match. Samma spel görs på sju spelkonton som öppnats tidigare. I många av fallen spelas maxinsatsen och det är det enda spel som görs från kontot. Sju olika spelbolag används. De totala vinsterna uppgår till drygt 200.000 kronor.

– Jag kan bara spekulera, men dels måste man ju sprida bet på flera användare eftersom spelbolagen har en gräns på hur mycket en person kan betta på sitt konto, och dels var det nog också för att göra det svårare för bolagens säkerhetssystem att reagera, säger kammaråklagare Staffan Edlund vid Riksenheten mot korruption, som väckt åtalet.

Han anser att den allsvenske spelaren kommit överens med kompisarna om att se till att han fick det gula kortet i utbyte mot lånet på 300.000, som betalades ut två dagar efter matchen.

Frank Thorstensson, 27-åringens försvarare, säger att hans klient förnekar brott.

– Han vill inte prata med någon, säger Thorstensson när DN ber om att få intervjua fotbollsspelaren inför rättegången.

I polisförhören berättar 27-åringen att han är spelberoende och att han spelat bort mycket stora summor. Han kan inte uppskatta hur mycket pengar det är, men att det handlar om så stora summor ”att man nästan mår dåligt av det”.

Under tiden i sin senaste allsvenska klubb tjänade han inräknat lönen från en utländsk klubb 300.000 kronor i månaden.

Förhörsledaren undrar om han spelat bort allt han tjänat genom åren.

– Ja, (det) kan man säga. Ja, det har jag gjort, helt ärligt, svarar 27-åringen.

Han berättar att han varit kund hos ”alla” spelbolag och menar att den omfattande spelreklamen bidragit till hans missbruk.

– Du vet, det är reklamen. Fan herregud jag går in på Facebook så ser jag reklam på spel. Går jag in på min Twitter så ser jag reklam på spel. Går jag in på Aftonbladet så ser jag reklam på spel, säger 27-åringen, som med hjälp av sin mamma försökt blockera sig från spelsajterna.

I förhören säger 27-åringen att han anser att det gula kort han fick var felaktigt. Han förnekar att han tog det avsiktligt och att det har något att göra med lånet han fick av kompisarna.

Förhörsledaren undrar om han tror att det är en slump att vännerna samtidigt spelat så hårt på det gula kortet.

– Jag tycker ingenting, för jag har ingenting med detta här att göra, så jag vet inte, säger 27-åringen.

Åtalet rör också ett flertal matcher i division 3. En av männen bakom lånet misstänks för att ha mutat målvakten i ett av lagen och även här har de tillsammans med anhöriga och vänner vunnit pengar på matcherna.

– Vi har tittat på många matcher i det här ärendet, men det här är det jag kommit fram till att vi kan åtala för, säger Staffan Edlund.

Enligt vad DN erfar har vittnesförhör lett fram till att polisen återupptagit utredningarna kring flera av superettanlagen Gais och Norrbys matcher.

De båda futsalspelarna var uttagna att spela EM-kval på Malta i slutet av januari 2020, men plockades bort från truppen på grund av misstankarna.

Liksom 27-åringen och den fjärde åtalade fotbollspelaren har futsalduon blivit avstängd under utredningen och spelarna hotas av långa idrottsliga bestraffningar.

Nu ska Malmö tingsrätt avgöra om fotbollsspelarna gjort sig skyldiga till mutbrott och brott mot spelfusklagen, som prövas för första gången sedan den trädde i kraft 1 januari 2019.

I tidigare matchfixningsrättegångar har åklagaren varit tvingad att bevisa mutbrott eller olaga hot för att få de åtalade dömda. Målet anses därför principiellt viktigt för idrotten i kampen mot matchfixning.

Bakgrund. Fyra åtalas i Malmö Fyra fotbollsspelare står åtalade i Malmö tingsrätt när spelfuskbrottet prövas för första gången. 27-åring

Tidigare allsvensk spelare, U21-landslagsman och utlandsproffs. Misstänks för att ha fått ett lån på 300.000 kronor i utbyte mot att han tog ett gult kort i en allsvensk match. Åtalas för spelfusk och tagande av muta. 34-åring

Har tillhört landslaget i futsal och spelat fotboll i division 2 som högst. Misstänks för att ha gett ett lån till 27-åringen i utbyte mot det gula kortet. Åtalas för spelfusk och givande av muta, alternativt medhjälp. 34-åring

Har tillhört landslaget i futsal och spelat fotboll i division 2 som högst. Misstänks för att ha tagit emot drygt 40.000 kronor för att underprestera i division 3-matcher. Åtalas för spelfusk och tagande av muta. 31-åring

Har spelat fotboll i division 2 som högst och tillhört flera sydsvenska lag. Misstänks för att ha gett lånet till 27-åringen i utbyte mot det gula kortet samt för att ha mutat den ene 34-åringen för att denne skulle underprestera i division 3-matcher. Åtalas för spelfuskbrott, givande av muta och ringa narkotikabrott. Visa mer

