Allt du behöver veta inför Sveriges ödesvecka i VM-kvalet

Läget i gruppen

1. Sverige, plus 9 i målskillnad, 15 poäng

2. Spanien, plus 8 i målskillnad, 13 poäng

3. Grekland, plus 1 i målskillnad, 9 poäng

4. Georgien, minus 6 i målskillnad, 4 poäng

5. Kosovo, minus 10 i målskillnad, 4 poäng

Hamnar flera lag på samma poäng avgör detta i turordning:

1. Målskillnad.

2. Flest antal gjorda mål.

3. Flest antal poäng i inbördesmöten.

4. Målskillnad i inbördesmöten.

5. Flest antal gjorda mål i inbördesmöten.

6. Om det står mellan två lag: bortamål blir värda dubbel så mycket.

7. Fair Play (de som undvikit gula och röda kort gynnas här)

8. Lottning

Matcherna som avgör

Torsdag 11 november:

Georgien–Sverige (18.00), Grekland–Spanien (20.45)

Söndag 14 november:

Spanien–Sverige, Grekland–Kosovo (båda 20.45)

Redan vid seger mot Georgien kan Sverige säkra VM-platsen. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Så går Sverige direkt till VM

Gruppvinnaren går direkt till VM. Om Sverige vinner mot både Georgien och Spanien är VM-platsen klar oavsett hur det går för Spanien. Men redan på torsdagen kan Janne Anderssons landslag få fira. Vid seger mot Georgien samtidigt som Spanien senare på kvällen tappar poäng mot Grekland, är platsen säkrad.

Om Sverige tar poäng borta mot Spanien, förutsatt att Sverige vinner sin match mot Georgien, går Blågult direkt till VM även då.

Om Spanien vinner sina två sista matcher landar Sverige på andraplats. Då väntar playoff för svensk del.

Grekland har också en minimal chans att nå playoff. För det krävs till att börja med två segrar. Om Sverige samtidigt förlorar båda sina matcher, går Grekland till playoff och Spanien till VM.

Så avgörs playoff

Tio grupptvåor, tillsammans med de två bästa gruppvinnarna i Nations League – som inte vann eller kom tvåa i sin VM-kvalgrupp – spelar om tre platser till VM 2022.

Grupptvåor just nu är Spanien, Portugal, Schweiz, Ukraina, Tjeckien, Norge, Skottland, Kroatien, Rumänien och Polen.

De sex bästa grupptvåorna seedas och lottas mot varsitt lag av de övriga nationerna. För att gå till VM måste man vinna två matcher. Först en semifinal och sedan en final mot en annan av semifinalvinnarna. De seedade lagen får spela sin semifinal på hemmaplan. Playoff-matcherna spelas i enkelmöten och avgörs den 24 och 25 mars samt 28 och 29 mars nästa år.

Lottningen avgörs den 26 november.

Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av de svenska spelarna som riskerar avstängning. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Varningsläget

Åtta svenska spelare riskerar avstängning vid en ny varning: Ludwig Augustinsson, Zlatan Ibrahimovic, Kristoffer Olsson, Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Claesson, Victor Nilsson Lindelöf och Mattias Svanberg. Även förbundskapten Janne Andersson står på en varning.

Om Sverige skulle gå till playoff så följer varningar med även dit och kan innebära avstängningar i eventuell semifinal och final i playoff.

Läs mer: Sverige kräver att gula kort stryks i playoff: ”Orättvist”

Backkrisen

Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf åkte på en lättare skada i Manchester United men spelade i helgens Manchesterderby. Bredvid honom kan Joakim Nilsson ta plats i backlinjen, han har endast åtta A-landskamper bakom sig.

Andra ordinarie mittbackar saknas. Marcus Danielson sitter fast i karantän i Kina där han spelar till vardags. Filip Helander och Carl Starfelt är skadade.

Läget var så illa att Janne Andersson försökte övertala Pontus Jansson – som nyligen lade av i landslaget – att göra comeback. Men Brentfordbackens nej står fast.

Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i landslaget och förstärker anfallssituationen ytterligare. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Zlatan tillbaka

Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback i svenska landslaget i VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo i våras. Efter dem har han dock varit borta på grund av skador och tvingades tacka nej till EM i somras.

Nu är Milan-anfallaren tillbaka i truppen. Skulle Sverige gå till VM kan Ibrahimovic som 41-åring spela sitt tredje VM (tidigare 2002 och 2006).

Zlatan Ibrahimovic har flest landskamper i dagens trupp (118) och har även målrekordet genom alla tider i herrlandslaget (62 mål).

Då avgörs VM i Qatar

Turneringen spelas 21 november–18 december då finalen spelas på Lusail-stadion i Doha. Mästerskapet har flyttats till slutet av året på grund av de höga sommartemperaturerna i Qatar.

Avsparkstiderna i de två första gruppspelsomgångarna (svensk tid): 11.00, 14.00, 17.00 och 22.00. Matcherna i sista gruppspelsomgången och slutspelet startar 16.00 och 20.00. Finalen har avspark 16.00.

32 lag i åtta grupper om fyra deltagare. Lottningen görs den 1 april i Doha.

Tre nationer är redan nu kvalificerade: Qatar (värdnation), Tyskland och Danmark.