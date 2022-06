Allt du behöver veta inför US Open

Vad: Den 77:e upplagan av majortävlingen US Open.

Var: Pine Needles Lodge & Golf Club, Southern Pines, North Carolina.

När: 2–6 juni.

Tv: V Sport Golf och Viaplay, torsdag och fredag från 19.00, lördag från 18.00 och söndag från 19.00.

Prispengar: Har ökat från 5,5 miljoner dollar i fjol till 10 miljoner dollar i år (motsvarande 98 miljoner kronor). Vinnaren får 17,5 miljoner kronor.

Svenskor:

● Annika Sörenstam

51-åringen säkrade en plats i tävlingen genom att vinna US Open för seniorer i fjol. Tog sin andra raka US Open-titel just på Pine Needles 1996. Hon spelade även på Pine Needles 2001 (16:e) och 2007 (32:a).

Sörenstam ser återkomsten till US Open som en familjeaffär, då barnen Ava, 12, och Will, 11, kommer att vara på plats med farmor som barnvakt. Och maken Mike McGee är caddie.

Sörenstam slutade spela 2008. Hon gjorde comeback i tävlingssammanhang 2021 då hon tog en överlägsen seger i US Open för seniorer.

Madelene Sagström har visat fin form under våren. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images

● Madelene Sagström

Tog sin hittills enda seger på USA-touren 2020, efter tre segrar på undertouren Symetra Tour. Sagström har visat storform i vår med placeringsraden 3–9–3–5 i de fyra senaste tävlingarna. 29-åringen kom tvåa i British Open i fjol och har som bäst varit 17:e i US Open, 2018.

● Maja Stark

Vann i fjol två tävlingar på Europatouren. Har i år en seger, två andraplatser och var trea i senaste tävlingen i Belgien. 22-åringen leder därmed Europatouren. Har spelat totalt 13 tävlingar på Europatouren och varit topp-tio elva gånger.

● Anna Nordqvist

Har tre majortitlar, British Open 2021, Evian Championship 2017 och LPGA-mästerskapen 2009. Främsta placering i US Open är en andraplats 2016. 34-åringen har haft en tuff inledning på året med en 26:e plats som bäst.

● Övriga svenskor: Pernilla Lindberg, Frida Kinhult, Linnea Johansson och amatören Ingrid Lindblad.

Svenskornas starttider: 14.17: Madelene Sagström, 14.32: Anna Nordqvist, 14.50: Annika Sörenstam och Ingrid Lindblad, 14.54: Maja Stark, 15.27: Linnea Johansson, 18.30: Frida Kinhult, 19.18: Pernilla Lindberg.

Nelly Korda är en av favoriterna i tävlingen. Foto: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Favoriter:

● Nelly Korda, USA. Världstvåan har varit borta i tre månader på grund av en blodpropp i armen. Har själv inga större förhoppningar.

● Ko Jin-Young, Sydkorea. Är världsetta och har i år vunnit en tävling och kommit tvåa i en. Hoppas att caddien David Brooker, som kan banan väl, ska hjälpa henne till framgång i US Open.

● Yuka Saso, Japan. Vann US Open förra året. Har i år en tredjeplats som bästa resultat, tycker att det egna spelet är okej och att banan är svår, särskilt greenerna.

● Lydia Ko, Nya Zeeland. Världstrean har haft en bra start på året med en seger, en tredjeplats och ytterligare tre placeringar bland de tolv främsta.

● Jennifer Kupcho, USA. Segrare i senaste majorn Chevron Championship i månadsskiftet mars-april. Har därefter blandat och gett med en 16:e-placering som bäst.