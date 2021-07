Allt ljus på Rikako Ikee i comebacken efter cancern

När? På lördag klockan 12 svensk tid drar simningarna i Tokyo i gång. Den här första dagen är det bara ett försökspass.

Var? Tokyo Aquatics Centre.

Känslosam start

Det kommer visserligen inte att finnas någon publik på läktaren som kan hylla Rikako Ikee, men trots det törs vi lova att det kommer att bli en känslosam lördag i OS-arenan.

21-åriga japanskan Rikako Ikees mästerskapscomeback efter cancern har berört såväl hennes konkurrenter som det japanska folket.

Redan i tidiga tonåren visade Ikee att hon var en stor talang och hon OS-debuterade i Rio. Planen var att hon skulle simma hem sina första medaljer i OS.

Men livet skulle ta en annan vändning.

I början av 2019 fick Rikako Ikee beskedet att hon drabbats av leukemi. Hon var kvar på sjukhuset i nästan ett år, och genomgick tuffa behandlingar.

I mars 2020 gjorde hon sitt första simpass efter diagnosen, och åtta månader senare gjorde hon tävlingscomeback. Uppmuntrande milstolpar för simtalangen, men att hon bara drygt två år efter diagnosen också skulle stå på en OS-startpall i Tokyo Aquatics Centre fanns inte i hennes tankevärld. I stället var OS i Paris 2024 det stora målet.

I april överraskade hon dock både sig själv och alla andra när hon kvalade till såväl frisims- som medleylaget.

När OS-simningarna i dag inleds står försöken på 4x100 meter frisim på programmet, där även Sverige och Sarah Sjöström finns med.

Sjöström och Ikee tränade under en period tillsammans i Turkiet, och den svenska stjärnan har följt Ikees väg tillbaka till livet och bassängen. Under VM 2019 skickade Sjöström en speciell hälsning till japanskan under VM, och när svenskan skadade sig var det Ikees tur att skicka en hälsning.

– Det är fantastiskt att hon kommer att vara med här i OS, säger Sarah Sjöström.

Mental kamp efter bronset

För de flesta är deras första individuella medalj i ett seniormästerskap en glädjens stund. Så blev det inte för Louise Hansson.

Efter att ha varit snabbast i såväl försöken som semifinalen på 100 meter fjärilsim i vårens EM i Budapest simmade Louise Hansson sitt långsammaste lopp i finalen.

Visserligen räckte tiden till hennes första medalj – ett brons – i ett långbanemästerskap men likväl sved det att hon inte fick till det i finalen.

– Det var lite upp och ner efter EM. I början var det en mental kamp, men efter ett tag var jag tillbaka på rätt bana, berättar Louise Hansson.

– Nu kan jag se det som hände som en bra lärdom, och jag är väldigt sugen på att förbättra det som inte blev bra i EM.

När OS-simningarna börjar är det allvar direkt för Louise Hansson. Redan på lördagen avgörs försöken på 100 meter fjärilsim som är hennes bästa individuella distans. Louise Hansson har den åttonde snabbaste tiden i världen i år.

Svenska höjdpunkter under lördagen

Höjdpunkterna under lördagen är försöken på 100 meter fjärilsim med Sarah Sjöström och Louise Hansson i startfältet, samt damernas 4x100 meter frisim.

Under lördagen simmar också Erik Persson 100 meter bröstsim. Hans bästa distans 200 meter bröstsim, där han tog EM-brons i våras, avgörs senare under veckan.

