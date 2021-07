Amatören Ingrid Lindblad tog EM-guld – klar för British Open

”Det är väldigt häftigt att få mitt namn på pokalen. Jag tror att Caroline Hedwall var den senaste svenskan som vann, så det var ett tag sedan”, säger Lindblad till turneringens webbplats.

När toppkonkurrenterna missade storspelade 21-åringen från Ringenäs, gick på fem under par under den fjärde och avslutande rundan, och vann på totalt tolv under. Tre slag före tyskan Alexandra Försterling och fem slag före landsmaninnan Sara Kjellker.

EM-guldet innebär att Ingrid Lindblad får en plats i damernas British Open som spelas i Carnoustie, Skottland, 19–22 augusti, enligt Hallandsposten.