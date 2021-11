Anaheimtopp stängs av och utreds

Klubben har tagit in den externa advokatfirman Sheppard Mulling för att genomföra en oberoende utredning sedan det framkommit uppgifter om att Murray ska ha betett sig olämpligt och att klubben genomfört en intern utredning i frågan.

Vad det rör sig om för anklagelser vill inte Anaheim närmare gå in på. Assisterande general manager Jeff Solomon går in som tillförordnad under utredningen.

Det är den andra klubbtoppen som har gått igenom en internutredning i år. Chicagos Stan Bowman valde att säga upp sig efter en internutredning om hur klubben 2010 hanterade anklagelser om sexuella övergrepp riktade mot den tidigare videotränaren Brad Aldrich.