Andreas Almgren om skodebatten: ”Det är en väldig soppa”

Det var på inomhus-SM i februari som 3.000-metersdebutanten Andreas Almgren skippade spikskorna och istället snörade på sig hajpade maratonskon Nike Vaporfly. I de omdebatterade ”superskorna” sprang han i mål på 7.48,35 en tiondel snabbare än Kent Claessons 23 år gamla rekordtid.

– Inför loppet hade jag sprungit totalt 2.000 meter i spikskor senaste halvåret och eftersom jag har en tendens att få stressreaktioner i fötterna valde jag att springa i Vaporfly eftersom de är mer skonsamma, säger Andreas Almgren när han blickar tillbaka på sitt beslut.

Skorna var tillåtna då, men är förbjudna nu. Den 15 juli valde Internationella friidrottsförbundet, World Athletics, att med omedelbar verkan införa nya skoregler för banlöpning mitt under gryende högsäsong. För Andreas Almgrens del innebär det att hans rekordtid svävar i ett slags limbo. Svenska friidrottsförbundet bedömer först efter säsongens slut vilka rekord som ska godkännas och inte.

Hur viktigt känns det att få behålla rekordet?

– Inte så speciellt viktigt egentligen. Rekordet kom lite som en chock i ett lopp där jag inte hade räknat med att prestera, så av den anledningen hade det varit roligt såklart. Men väljer de att inte godkänna är det som det är. Vi är ändå ett gäng löpare som kan knipa det där rekordet i vinter, säger Andreas Almgren med en blinkning till huvudrivalerna Kalle Berglund och Suldan Hassan.

Han är inte ensam om att ha påverkats av de nya skoreglerna. På lag-SM i Göteborg förra veckan blossade en millimetersstrid upp efter damernas 5.000 meter. Charlotta Fougberg diskades då hennes skosulor enligt arrangören uppmättes till 31 millimeter. Enligt Fougbergs skofabrikör var sulan bara 21 millimeter. Enligt de nya reglerna får sulans tjocklek inte överstiga 25 millimeter i banlöpning på distanserna 800 meter eller längre.

Charlotta Fougberg diskades på lag-SM eftersom hennes löparskor enligt arrangören hade för tjock sula. Foto: DANIEL STILLER

– Det är en väldig soppa just nu. Det är bra att de sker en begränsning, men jag ställer mig frågande till gränsen som har satts. Varför är det okej att ha 40 millimeter sula på landsväg men inte på bana? Det känns som att regleringen måste bli tydligare, säger Andreas Almgren.

Han har blandade känslor för utvecklingen. Å ena sidan kan materialfokuset ta bort charmen i sporten och möjligheten att jämföra löpning över tid, å andra sidan är de högteknologiska skorna perfekta att springa i för en medeldistanslöpare som under flera år av sin karriär varit skadedrabbad.

– För min del är det just ur träningssynpunkt som jag har mest nytta av skorna. Tidigare när jag skulle resa mig ur sängen dagen efter ett hårt pass kunde jag knappt böja benen, jag bara stapplade fram. Nu kan jag springa mycket och ganska fort och sedan känt mig ganska fräsch dagen efter, speciellt i vaderna. Det är den stora nyttan.

Just träningsmässigt har coronavåren gett Andreas Almgren chansen att testa något nytt, berättar han.

– Jag tog ett beslut förra sommaren att lägga om träningen helt och hållet. Jag drog ner intensiteten samtidigt som jag ökade träningsmängden väldigt mycket för att testa hur kroppen svarar, säger han och fortsätter:

– Och i vanliga fall brukar jag släppa på träningen när jag börjar tävla för att inte bli för sliten, men eftersom det inte funnits någon direkt resultatpress den här säsongen har jag bara kört på. Situationen med corona har gynnat mig ur det perspektivet. Jag har helt enkelt sprungit väldigt många fler kilometer och det har gett bra resultat på uthålligheten.

Andreas Almgren visade fin form på udda distansen 2.000 meter på Sollentuna GP, men fick se sig slagen av ärkerivalen Kalle Berglund. Foto: Anders Wiklund/TT

Den nya träningstaktiken ligger i linje med Almgrens fokusförflyttning från 800 meter till längre distanser. Kommande inomhussäsong, som innehåller både ett EM och ett VM, är planen att tävla i 3.000 meter för att därefter bygga på med mer snabbhet. Allt för att nå den perfekta formtoppningen i början av sommaren och förhoppningsvis då klara OS-kvaltiden 3.35,00 på 1.500 meter.

– Det är det som är konsten med medeldistans, att hitta den perfekta cocktailen av olika delar.

Nu väntar SM till helgen, dit Andreas Almgren som tävlar för Tureberg kommer efter ett fint formbesked på Sollentuna GP i måndags. På udda distansen 2.000 meter sprang han i mål på 5.00,23, under Anders Gärderuds gamla rekordtid. Det fanns bara ett problem: Kalle Berglund var ännu snabbare och snodde strålkastarljuset.

– Jag är lite besviken att jag inte kunde trycka på mer på slutet eftersom jag höll en jämn fart med Kalle sista 150 metrarna. Men jag hade sagt innan att målet var att lägga mig under svenska rekordet och det lyckades jag med.

I helgens SM-uppgörelse på 1.500 meter /försök fredag och final lördag) kommer inte Kalle Berglund stå för motståndet, som istället fått startplats på Diamond League i Monaco, dit även Suldan Hassan reser för att springa 5.000 meter.

Frågan som kvartstår är: vad kommer du ha på fötterna under SM?

– Jag kör spikskor. Jag springer alltid i spikskor på 2.000 och 1.500 meter. Det gäller nog alla som kör distanser under 3.000 meter, med de nya reglerna är det i princip inga skor utan spikar som just nu klarar sig under 25-millimetergränsen, säger Andreas Almgren.

