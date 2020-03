Andreas Granqvist vill skjuta upp sitt avsked till landslaget

Beskedet om att EM skjuts upp ett år kom på tisdagseftermiddagen.

– Det är såklart väldigt tråkigt, men med allt som händer i världen är det sekundärt, 34-åringen i Helsingborgs IF.

– Det är ganska skönt att få besked om när EM ska spelas, och förhoppningsvis kan vi få tydligare besked nu i veckan om när allsvenskan och superettan ska starta. Det viktigaste är att vi hjälps åt allihop och minskar spridningen av coronaviruset så att vi kan gå tillbaka till det normala.

För ett år sedan meddelade ”Granen” att han skulle sluta i landslaget efter EM 2020. Nu kan det bli ett år senare.

– I dagsläget känner jag fortfarande att jag avser att avsluta med ett mästerskap. Just nu känner jag mig väldigt stark och positiv inför den här säsongen, sedan kan mycket hända under vägen. Jag kommer säkerligen att ha en dialog med Janne (Andersson, förbundskapten) framöver, men just nu känns det som att jag vill avsluta med EM 2021 med landslaget, och sedan fortsätta med HIF säsongen ut nästa år.

Allsvenskan är planerad att börja den 4 april, men det ser nu väldigt osannolikt ut. Beskedet om ett uppskjutet EM innebär att ligasäsongen kanske nu kan starta i sommar i stället, om viruset tillåter det.

– Det är klart att det har varit speciellt, man har haft en väldigt lång försäsong och sett fram emot att allsvenskan ska starta, nu blir det uppskjutet och man får en försäsong som kanske är två, tre månader längre än vad det skulle vara från början. Men det är inte det som är det viktigaste, utan det är att få ordning på samhället och minska spridningen av viruset så att vi kan gå tillbaka till det vanliga, säger Andreas Granqvist.

Landslagskaptenen får medhåll av förbundskapten Janne Andersson.

– Som samhällsutvecklingen har varit med coroanspridningen och hur fotbollen har stängts ner så var det ganska logiskt, säger Andersson om tisdagens EM-besked.

– Jag tycker att det är ett riktigt beslut, och väntat. Ligorna måste prioriteras och komma igång, och då får vi stryka på foten med landlaget.

Sverige skulle i sommar ha inlett EM mot Spanien den 15 juni i Bilbao för att därefter spela två gruppspelsmatcher i Dublin. Nu får fotbollsherrarna vänta ytterligare ett år på mästerskapet som avgörs i tolv städer runtom i Europa.

Det står dessutom klart att de kommande landskamperna i mars stryks.

Hur ställer man om i tanken som förbundskapten?

– Det är klart att jag tycker att det är tråkigt ur ett rent egoistiskt perspektiv och ur ett fotbollsperspektiv, säger Janne Andersson.

– Men ur ett samhällsperspektiv är ju det här en fråga som påverkar oss alla, oavsett om man är förbundskapten eller inte.

Han tillägger:

– Sedan i höstas, när vi kvalificerade oss, har man gått och längtat och väntat på att spela EM. Det är klart att det är en tomhet nu att inte ha det att se fram emot. Men samtidigt är det ju inte inställt utan vi får längta ett år till.

Kan det, rent sportsligt, finnas något positivt med att spela ett år senare?

– Nej, jag hade velat spela nu. Jag spekulerar inte i om det är bra eller dåligt.

