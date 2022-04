Andreasson om eleganta målet: ”Det bara händer”

Norrbottningarna vann det första kvartsfinalmötet med klara 5–1 när Pontus Andreasson slog till med ett hattrick i sitt livs första slutspel.

På onsdagskvällen visade 23-åringen på nytt vägen med två fullträffar – varav ett riktigt drömmål – och nu har Luleå 3–1 i matcher i kvartsfinalserien där det är första till fyra segrar som gäller.

På fredag kan Luleå säkra semifinalplatsen på hemmaplan.

Båda lagen spelade disciplinerat i inledningen i en jämn första period som förblev mållös.

Men sju minuter in i andra perioden spräckte Pontus Andreasson nollan när han kom helt fri från utvisningsbåset och satte pucken mellan benen på Örebromålvakten Jhonas Enroth.

– Jag får pucken lite turligt där. Det är skönt att komma in och få ett sådant läge. Sedan försöker jag bara hitta luckan, sade Andreasson till C More.

Ganska omgående kvitterade Linus Öberg efter rena klapp-klapp-spelet i powerplay.

Så när drygt en minut återstod av mittenperioden bjöd Pontus Andreasson på ett riktigt ”Kenta Nilsson-mål” när han släppte över pucken och la in en backhand bakom en grundlurad Enroth.

Och det var förstås Linus Omark som serverade kedjekompisen genom en lång och mycket elegant genomskärare från egen blå. Andreasson och Omark öste in poäng i slutet av grundserien – och radarparet har inlett slutspelet på bästa sätt.

– Jag får en bra passning, sedan får jag två Örebrospelare efter mig, och sedan vet jag inte, det bara händer, sade Pontus Andreasson som nu är uppe i totalt sex slutspelsmål.

Örebro jagade sedan en kvittering i tredje perioden men fick inte håll på gästernas målvakt Joel Lassinantti.

Örebro kom till spel utan stjärnforwarden Robin Kovacs som redan dagen innan matchen berättade att han var petad i den fjärde kvartsfinalen mot hans förra klubb Luleå. Även prestigevärvningen Daniel Audette stod utanför laget. Enligt klubben ska de minst sagt kontroversiella besluten bero på sportsliga grunder.