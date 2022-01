Andrew Jennings bröt ny mark inom sportjournalistiken

Jag träffade Andrew Jennings i Danmark när seklet var ungt. Vi deltog i det idrottspolitiska seminariet Play The Game. Klädd i sin karaktäristiska khakiväst över skjortan och med det silverfärgade håret spretandes åt många håll tittade han fram över läsglasögonen, placerade långt fram på nästippen.

Jag undrade om han hade några nya skandaler kring IOK, Internationella olympiska kommittén, på gång.

Han svarade:

– Jag arbetar med Fifa nu – och jag kan säga dig att det är värre, mycket värre.

Andrew Jennings i sin karaktäristiska khakiväst 1998. Foto: TT

Hans böcker The Lord of the Rings, The New Lord of the Rings och The Great Olympic Swindle hade starkt bidragit till att avslöja korruptionen inom den olympiska rörelsen och tvingat fram reformer.

Nu hade han satt tänderna i den internationella fotbollen och med sitt idoga grävande identifierade han riggade omröstningar och pampar som gjorde allt för att berika sig själva.

Andrew Jennings bevakade till en början annat än sport. Det var när han intervjuade krigsveteraner från Spanska inbördeskriget som han upptäckte att dåvarande IOK-basen Juan Antonio Samaranch haft en ministerpost i general Francos fascistregim. För Jennings, skotten som flyttade till London i unga år och växte upp i ett arbetarhem, var det en närmast kränkande kombination. Den väckte hans sportjournalistiska intresse, men han skrev inte vad som hände på utan vid sidan av arenorna.

Av idrottens ledare betraktades han länge som paria och han bannlystes från IOK:s och Fifas evenemang. Jennings var kontroversiell och visst var han raljant och provokativ i sitt sätt att framföra sina berättelser. Det fick en del att betrakta honom som oseriös. Inget kunde vara mer fel. Visserligen blev han efter sin inledande kritik av IOK dömd till en villkorlig fängelsedom i Schweiz, men han hade alltid fakta på sin sida.

”Get the documents” (Ta fram dokumenten), predikade han under sina föreläsningar.

Det var läckta dokument som gjorde att Jennings kunde avslöja mutskandalen inom marknadsbolaget ISL, vilket blev början till slutet för Fifabasen Sepp Blatter och som tvingade fram reformer även inom världens största idrott. 2009 hjälpte han amerikansk polis med uppgifter, som innebar att en lång rad fotbollsledare ställdes inför rätta.

Andrew Jennings avslöjade bland annat fifflet inom Fifa, Internationella fotbollsförbundet. Foto: Jessica Gow/TT

Andrew Jennings bröt ny mark inom den undersökande sportjournalistiken. En ny generation har anammat hans ifrågasättande attityd. Tack vare honom har skandaler och maktmissbruk kunnat avslöjas även inom andra idrottsförbund.

Vad han tyckte om att Peking ska arrangera vinter-OS och att fotbolls-VM ska avgöras i Qatar får betraktas som självklart.

När Andrew Jennings 2015 filmade ännu en BBC-dokumentär om Fifa drabbades han av en stroke, som tvingade honom att bromsa in. Han avled den 8 januari 78 år gammal.