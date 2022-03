Anklagas för 22 övergrepp – fick nytt kontrakt värt två miljarder

Det har i amerikanska medier kallats för den ”mest komplicerade övergången i amerikansk fotbolls historia”. Både när det gäller detaljerna i överenskommelsen mellan klubbarna, men mest på grund av Deshaun Watsons rykte. Det senare har redan fått flera stora sponsorer som Nike och hörlurstillverkaren Beats by Dre att avsluta sina samarbeten med spelaren.

26-årige Deshaun Watson föddes i Gainesville i delstaten Georgia och utmärkte sig i tidig ålder på fotbollsplanen. Han spelade för Clemson i South Carolina på college-nivå och ledde laget till dess första nationella mästartitel på över 30 år 2016. Därefter valdes han av Houston i första rundan i draften 2017.

Hans stjärnstatus har fortsatt växa under åren i den professionella ligan NFL. Just nu är han den quarterback som kastat högst andel av sina passningar till rätt adress, 67,8 procent, i den statistikfokuserade sporten. Men trots framgångarna och trots att han hade ett kontrakt med Houston som sträckte sig till 2024 har klubben bytt bort honom.

Men det var inte frivilligt. I slutet av januari 2021 rapporterades att Deshaun Watson, som var besviken över klubbens sportsliga ledning och ägare, vägrade spela för bottenlaget och krävde att bli bortbytt. Texans meddelade att det inte var aktuellt, men några veckor senare, i mars 2021, lämnades den första stämningsansökan in mot Watson. En massageterapeut i Houston anklagade honom för att ha ofredat henne under en behandling. Snart följde fler efter.

Ashley Solis var den första kvinnan att offentligt gå ut med namn och anklaga Deshaun Watson för sexuellt ofredande. Hon sitter tillsammans med advokaten Tony Buzbee, till vänster, som driver samtliga 22 civilrättsliga mål mot NFL-stjärnan. Foto: Yi-Chin Lee/AP

Totalt 23 kvinnor har anklagat Deshaun Watson för olika typer av övergrepp. De säger att fotbollsstjärnan ska ha bokat behandlingar hos dem privat och sedan bland annat ha blottat sig, tvingat dem att vidröra hans penis, att utföra massage på intima delar, hotat dem och i vissa fall tvingat till sig oralsex.

Deshaun Watson har hela tiden nekat till alla anklagelser. Ligan NFL har startat en utredning kring honom som fortfarande pågår. Han har inte blivit avstängd men spelade inte en enda match under 2021. Houston Texans fortsatte betala hans årliga lön på 10,5 miljoner dollar.

Den 11 mars i år beslutade en jury i Harris County, Texas, att det inte fanns tillräckligt med bevis för att åtala Deshaun Watson för brott. Veckan efter höll Cleveland Browns, Atlanta Falcons, New Orleans Saints och Carolina Panthers alla möten med Watson för att försöka värva honom. En dryg vecka efter åtalsjuryns beslut hade han gjort sitt val.

Advokaten Rusty Hardin leder stjärnans försvar. Foto: Karen Warren/AP

Cleveland Browns fick quarterback-stjärnan i utbyte mot en hel rad spelarval i första rundan av drafterna de kommande åren plus ytterligare val i senare rundor, där Houston Texans alltså kommer få välja i Clevelands ställe.

Fallet lever vidare som civilrättsligt mål, där Watson om han finns skyldig kan dömas att betala skadestånd till 22 olika kvinnor. En har för tillfället dragit tillbaka sin anmälan.

Femårskontraktet som Cleveland skrivit med Deshaun Watson är värt 230 miljoner dollar, vilket motsvarar knappt 2,2 miljarder kronor. Watson är garanterad att få hela summan, vilket är ovanligt då en del av pengarna brukar vara avhängiga resultaten. Det är den högsta summan en spelare garanterats vid kontraktssignering i NFL:s historia och överskrider det förra rekordet med 80 miljoner dollar.

Ytterligare detaljer kring kontraktet som blivit kända upprör fans och tyckare i USA. Watsons grundlön för det första året är nämligen betydligt lägre än för resterade fyra år. Det spekuleras i att det är konstruerat för att han ska förlora så lite pengar som möjligt under en eventuell avstängning, och att både han och hans nya arbetsgivare förväntar sig en sådan när NFL:s utredning är färdig. Lön får nämligen inte betalas ut så länge en spelare är avstängd.

I enlighet med hans nya kontrakt skulle en avstängning betyda att han förlorar runt 50 000 dollar per match, medan han skulle gått miste om två miljoner dollar per match om han blivit avstängd under tiden med Houston.

Deshaun Watson i en match mellan Houston och Indianapolis i december 2020. Trots att han inte var officiellt avstängd lät inte Houston quarterbacken spela en enda match under 2021. Foto: AJ Mast/AP

– NFL-klubbarnas enda bekymmer kan inte vara deras plånböcker. De måste också anstränga sig för att vara föredömen i samhället och få till förändring, säger Monika Johnson Hostler som är ordförande för organisationen North Carolina Coalition Against Sexual Assault till Yahoo Sports.

Att flera klubbar slogs om att värva spelaren trots anklagelser om sexuella övergrepp och en pågående utredning kritiseras. Ligan har länge anklagats för att inte ta frågor som rasism och sexism på allvar. Mest känd är historien kring Colin Kaepernick, som under sina år i San Francisco 49ers började knäböja som en markering under den amerikanska nationalsången och sedan aldrig erbjudits något nytt kontrakt.

De senaste åren har ligan dock sjösatt flera initiativ för att verka för förändring och uppmärksamma samhällsfrågor. Men medan den ”vanliga” fotbollen i Europa långsamt verkar ändra sin attityd gentemot spelare som begår övergrepp anser många att behandlingen av Deshaun Watson kastar NFL tillbaka i tiden.

– Det är bara ytterligare en grupp människor som fattar beslutet att inte göra det bästa för offer och samhället, säger Monika Johnson Hostler till Yahoo Sports.

Värvningen av Watson har också rört upp känslor i hans nya hemstad Cleveland. Efter att övergången blivit officiell syntes banderoller upphängda över motorvägen I-90 med texten ”Fuck Watson” och ”Fuck Haslam”, där det senare syftar på Browns ägare Jimmy Haslam.

Demonstranter har också synts utanför tränaren Kevin Stefanskis hem, och värvningen har lett till en stor våg av donationer till en kvinnofridsorganisation i Cleveland.

– Vi har hittills fått in över 1 700 donationer, berättar Donisha Greene, chef för samhällsengagemang på The Cleveland Rape Crisis Center, för USA Sports Today, och lägger till att många donationssummor kretsar kring numret 22, som en blinkning till de 22 kvinnor som fortfarande driver civilrättsliga mål mot Deshaun Watson.

– Medan vi är besvikna på Browns blir vi inspirerade av det stora stöd vi upplevt, säger Donisha Greene.

Cleveland Browns försvarar värvningen och säger att klubben gjort en noggrann utredning innan de kom med det slutgiltiga kontraktsförslaget.

– Vi är väl medvetna om och förstående inför de personliga känslorna som uttrycks kring det beslutet. Vår utvärdering var av allra yttersta vikt på grund av hans känsliga situation och de komplexa faktorer som är involverade här, säger ägaren Jimmy Haslam i ett pressmeddelande.

– Vi har också förstått att det fortfarande finns rättsliga processer som pågår och vi kommer att respektera deras gång.

Advokaten Tony Buzbee som företräder de 22 kvinnorna säger till ESPN att ingen från Cleveland eller något av de andra lagen som ville värva Deshaun Watson har hört av sig till honom eller pratat med någon av de berörda kvinnorna.

– Jag förväntade mig inte att de skulle göra det, men jag hade svarat om de ringt, och om de haft några frågor jag kunnat besvara hade jag definitivt gjort det.

Fakta. Det ingick i affären Bytesaffären kring Deshaun Watson mellan hans tidigare klubb Houston Texans och Cleveland Browns har kallats för den mest komplicerade i NFL:s historia. I utbyte mot quarterbacken får Houston:

Ta över Clevelands tur att välja spelare i de första rundorna i drafterna 2022, 2023 och 2024.

Clevelands tur att välja i tredje rundan i draften 2023.

Clevelands tur att välja i fjärde rundorna 2022 och 2024. Därutöver skänker Houston bort sin tur att välja spelare i sjätte rundan i draften 2024 till Cleveland. Visa mer

