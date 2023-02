Anklagelserna mot Manchester City: Detta har hänt

Under söndagen den 5 februari reste Machester City till London för sitt möte med Tottenham, en viktig match i Premier Leagues toppstrid. Resultatet blev en 0–1-förlust i en match där Harry Kane stod för matchens enda mål.

Men på annat håll i den brittiska huvudstaden förberedde ligaledningen, Manchester City ovetandes, det uttalande som kom att publiceras dagen därpå.

I uttalandet, publicerat på Premier Leagues hemsida, anklagar ligan Machester City för 101 regelbrott mot bland annat det ekonomiska regelverket. Anklagelserna är resultatet av en drygt fyra år lång utredning av klubben och dess ekonomi och regelbrotten dateras så långt tillbaka som 2009.

Sergio Agüero firar efter sitt historiska mål mot Queens Park Rangers 2012. Målet innebar att City, för första gången i klubbhistorien, vann Premier League. Foto: Ian Hodgson/TT

Vad anklagas Manchester City för?

Närmare hälften av regelbrotten (50) är brott mot ligareglerna gällande korrekt finansiell information. City ska ha brustit i information gällande klubbens intäkter, driftkostnader samt sponsoravtal och till dessa relaterade partners.

Ligan hävdar bland annat att klubben tecknat illegitima sponsoravtal med övervärderade kontraktsvärden samt att klubben dolt driftkostnader i syfte att kringgå det ekonomiska regelverket.

Åtta av anklagelserna rör kompensationer och utbetalningar till tränare, i Citys fall Roberto Mancini. Italienaren tränade laget mellan 2009 och 2013 och är i dag det italienska herrlandslagets förbundskapten.

Enligt The Athletics Matt Slater har Mancini under sin tid som Manchester Citys tränare kompenserats, utöver sitt kontrakt med klubben, för konsultarvoden betalda av fotbollsklubben Al Jazira i Förenade arabemiraten.

Den arabemiratiska klubben har tydliga anknytningar till Manchester City. Bland annat är ordförande för Abu Dhabi United Group och därmed Manchester Citys ägare, Shejk Mansour bin Zayed al-Nahyan, på Al Jaziras hemsida listad som klubbens ordförande.

Italienska herrlandslagets förbundskapten Roberto Mancini tränade Manchester City mellan 2009 och 2013. Under Mancinis ledning vann klubben en Premier Leaguetitel. Foto: TT

25 av regelbrotten rör ligans regler kring lönsamhet och hållbarhet. Dessa ska ha skett under säsongerna 2015–16, 2016–17 samt 2017–18.

Klubben anklagas även för att ha brutit mot Uefas regler gällande klubblicenser samt Uefas ekonomiska regelverk, financial fair play (FFP).

Ligan kan inte straffa Manchester City för överträdelser av Uefas regelverk FFP. Men eftersom Premier League som ligaorganisation ansvarar för att klubbarna som deltar i Uefas turneringar har sina licenser i ordning är detta en del av utredningen och anklagelserna.

Manchester City har tidigare blivit avstängt från Uefas tävlingar för brott mot det ekonomiska regelverket FFP, i februari 2020. Denna dom överklagade dock klubben vidare till idrottens skiljedomstol, Cas. Skiljedomstolen gick på Citys linje och beslutade i juli samma år att mildra Uefas dom, mycket på grund av att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefas tidsram.

Denna gång finns inte möjligheten för klubben att överklaga en slutlig dom till Cas, eftersom att anklagelserna endast rör brott mot den engelska ligans regelverk. Skiljedomstolen, med säte i Schweiz, har därmed inte jurisdiktion. Inte heller finns det denna gång en specifik tidsram utanför vilken regelbrotten inte längre är möjliga att ta i akt.

Idrottens internationella skiljedomstol, Cas, har sitt säte i schweiziska Lausanne. Arkivbild. Foto: Jean-Christophe Bott/TT

Vad sker nu?

Premier Leagues oberoende rättsliga nämnd kommer att utse en kommission om tre personer som kommer att handlägga ärendet. Eftersom anklagelserna rör brott mot det ekonomiska regelverket kommer en av de tre utsedda, med allra största sannolikhet, att vara en ekonomisk expert.

Då sammanställandet av utredningen från ligan har tagit drygt fyra år, med start 2018, förväntas den kommande rättsprocessen inte att avgöras inom en snar framtid.

Den brittiske advokaten Nick De Marco, som tidigare försvarat fotbollsklubbarna Derby County och Sheffield Wednesday mot FFP-anklagelser, uppger för the Times att han förväntar sig Manchester Citys process kunna ta uppemot fyra år.

– Fallen med Derby och Sheffield tog vardera över två år och de gångerna var det endast två anklagelser. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om Manchester Citys förhandlingar pågår betydligt längre än det med tanke på antalet påstådda regelbrott.

Manchester Citys ordförande Khaldoon al-Mubarak och vd Ferran Soriano. Arkivbild. Foto: James Wilson/TT

Manchesterklubben förväntas bestrida anklagelserna med alla medel tillgängliga. Till sitt försvar har klubben anlitat stjärnadvokaten Lord David Pannick, medlem av det kungliga överhuset. Något som magasinet The Lawyer var först att berätta.

Pannick representerade City även mot Uefa och har även rådgivit den tidigare premiärministern Boris Johnson i samband med den uppmärksammade ”partygate”-skandalen.

Då Manchester City denna gång inte har möjligheten att överklaga en framtida dom till Cas kommer en eventuell överklagan i stället att hanteras av ytterligare en panel som kommer att sammanställas vid överklagandet.

Vad kan påföljderna bli?

De potentiella påföljderna står beskrivna i Premier Leagues regelverk under sektion W.51.

Den sammansatta kommissionen tillåts att vidta en mängd åtgärder, till dessa hör bland annat poängavdrag och böter. Men även uteslutning ur ligan.

Det sistnämnda är något som övriga Premier Leagueklubbar har uttryckt sig positiva till, rapporterar Sky Sports.

Enligt Sky har storklubbarna Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United och Tottenham Hotspur internt uttryckt att fråntagandet av tidigare vunna titlar från Manchester City endast skulle skapa förvirring. Samtidigt som grova böter inte upplevs få någon effekt.

Manchester City kan komma att tvångsdegraderas till national league, serien där Ryan Reynolds lag Wrexham AFC spelar. Foto: Paul Currie/TT

Under den period som regelbrotten ska ha begåtts har Manchester City vunnit tre ligatitlar, en FA-cup-titel samt tre ligacuper.

Samtidigt rapporterar the Telegraph att klubben riskerar en tvångsdegradering till national league, den femte högsta serien i det engelska ligasystemet där många av lagen inte är professionella klubbar utan bedriver amatörverksamhet.

Detta då EFL, den engelska ligaorganisationen som ansvarar för Championship, League One samt League Two, inte har någon skyldighet att tillmötesgå City vid en eventuell uteslutning ur Premier League. Dessutom säger EFL:s regler att de tre divisionerna inte får omfatta fler än 72 klubbar.

Fakta. Premier Leagues regelverk sektion W.51 Efter att ha hört och övervägt förmildrande omständigheter (om sådana finns) får kommissionen: W.51.1. tillrättavisa den svarande; W.51.2. ålägga svaranden böter utan beloppsbegränsning och skjuta upp en del av dessa; W.51.3. när det gäller en svarande som är tränare, matchfunktionär, funktionär eller spelare, stänga av honom/henne från att verka som sådan under den period som den anser lämplig; W.51.4. när det gäller en svarande som är en klubb: W.51.4.1. stänga av den från att spela i ligamatcher eller matcher i tävlingar som ingår i spelprogrammen eller professionella utvecklingsligor (enligt definitionen av dessa termer i reglerna för ungdomsutveckling) under den period som den anser lämplig; W.51.4.2. dra av poäng som gjorts eller ska göras i ligamatcher eller andra matcher som avses i regel W.51.4.1; W.51.4.3. rekommendera att styrelsen beordrar att en ligamatch eller en annan match som avses i regel W.51.4.1 spelas om, och/eller W.51.4.4. rekommendera att ligan utesluter den svarande från medlemskap i enlighet med bestämmelserna i regel B.6; W.51.5. beordra den svarande att betala ersättning utan beloppsbegränsning till någon person eller till någon klubb (eller klubbar); W.51.6. annullera eller vägra registrering av en spelare som registrerats eller försökts registreras i strid med dessa regler; W.51.7. ålägga svaranden någon kombination av ovanstående eller någon annan påföljd som den anser lämplig; W.51.8. göra en sådan påföljd villkorad, inklusive att påföra påföljden om inte en bestämd åtgärd vidtas av respondenten inom en bestämd tidsperiod; W.51.9. förplikta svaranden att betala en sådan summa i form av kostnader som den anser lämplig, vilket kan omfatta arvoden och utgifter för kommissionens ledamöter, och/eller W.51.10. fatta andra beslut som den anser lämpliga. Ovanstående enligt Premier Leaguehandboken för säsongen 2022–23. Visa mer

Varför existerar de ekonomiska reglerna?

De ekonomiska regelverken inom fotbollen, både på europeisk nivå inom Uefa i form av FFP samt på regional nivå reglerat av ligorna och förbunden, existerar för att förhindra att fotbollsklubbar spenderar mer än sina intäkter. Detta för att klubbarna inte ska äventyra sin framtida existens i strävan efter sportsliga framgångar. Just Uefas regelverk, FFP, har strikta regler kring hur mycket klubbarna tillåts att spendera.

Premier Leagues regler ställer krav på betalningar av övergångssummor, löner samt skatter. Klubbarna måste även redovisa sina bokslut för ligan årligen samt uppge utbetalningar till spelaragenter.

Utöver dessa skyldigheter ställer ligan inga krav på hur de olika klubbarna väljer att spendera sina pengar.

Hur har reaktionerna varit?

Manchester City bemötte anklagelserna med ett uttalande publicerat på klubbens hemsida under måndagen.

I uttalandet meddelar City att de är överraskade av ligans anklagelser då klubben anser sig ha varit engagerade och delgivit detaljrikt material för ligans utredning. Samtidigt säger man sig välkomna en granskning i ärendet.

Tränaren Josep ”Pep” Guardiola har tidigare hävdat att han kommer att lämna klubben om det visar sig att klubben ljugit för honom om de påstådda ekonomiska regelbrotten.

– Jag sa till dem: ”Om ni ljuger för mig är jag inte här nästa dag.” Jag kommer att lämna och inte vara er vän längre. Jag litar på er eftersom att jag trott på er hundraprocentigt sedan dag ett.

Så besvarade Guardiola i maj 2022 frågan om varför han försvarat klubben mot Uefas anklagelser om ekonomiska regelbrott.

Guardiola har utöver Manchesterklubben även tränat Bayern München och Barcelona. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

På fredagen, då han inför Manchester Citys möte med Aston Villa mötte frågor från reportrar, ansåg spanjoren att klubben redan var dömd.

– Min första tanke var att vi redan är dömda. Sedan måndagen har det varit som det var med Uefa, sa Guardiola och fortsatte:

– Ni måste förstå att de andra 19 lagen i ligan anklagar oss utan att vi får ett tillfälle att försvara oss själva. Ni vet exakt vilken sida jag står på.

Även Citysupportrarna gjorde sina röster hörda under matchen mot Aston Villa på söndagen. Först buade de under ligahymnen då spelarna beträdde planen och sedan avtäcktes en banderoll med budskapet: ”Pannick på Londons gator”, ett budskap till stöd för tidigare nämnda advokaten Robert Pannick, och en blinkning till bandet The Smiths låtrefräng ”Panic on the streets of London”.

I skrivande stund befinner sig Manchester City på andra plats i Premier Leaguetabellen.

Det efter att ha besegrat Aston Villa på hemmaplan med slutresultatet 3–1 under lördagen.

Då Arsenal tappade poäng i och med sitt 1–1-resultat mot Pontus Janssons Brentford innebar det att City nu befinner sig endast tre poäng bakom Londonklubben i striden om topplatsen i ligatabellen.

Arsenal tar emot Manchester City i London på onsdagen med avspark 20.30.

