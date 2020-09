”Anmälningar om missförhållanden i barnidrotten har blivit en klassfråga”

Det var i somras som en grupp idrottsföräldrar och tidigare aktiva träffade idrottsministern Amanda Lind (MP).

På agendan: Kränkningar inom barnidrotten, och hur svensk idrott handskas med anmälningar om missförhållanden.

Frågan har ställts på sin spets efter de senaste årens vittnesmål i bland annat svensk konståkning, där en extern utredning starkt kritiserat ledarkulturen, och i internationell gymnastik – där gymnaster i hela världen har vittnat om övergrepp.

Enligt gruppen är det för krångligt för barn och föräldrar att larma och att driva ett ärende. Svensk idrotts stadgar och texter är ”inte skrivna för vanligt folk och definitivt inte för barn”, säger Johan Peterson Aldergren, konståkningsförälder och sportchef i Göteborgs konståkningsakademi.

– Det kan hända att föräldrar gör anmälningar, men att inget händer eftersom man har gjort ett formaliafel.

Foto: Bildbyrån

Johan Peterson Aldergren kandiderar till Svenska konståkningsförbundets nya styrelse och var med i gruppen som träffade idrottsministern. Det var även konståkningsföräldern Ida Ihr, mamma till tidigare JVM-åkaren Selma Ihr, vars tränare både fällts och friats efter anklagelser om bland annat psykisk misshandel.

– Vi som föräldrar har lagt ner hundratals timmar på det här. Man har känt sig maktlös, säger Ida Ihr.

– Barns röster blir inte lyssnade på. Ingen – varken Svenska konståkningsförbundets etik- och disciplinnämnd eller Riksidrottsnämnden (som fällt respektive friat konståkningstränaren) – har hört vår dotter.

– Och det finns ingen som hjälper barnen. Ett barn kan aldrig göra en egen anmälan, eftersom de måste kunna bevisa att något har hänt, kunna visa vilka stadgar som har brutits mot och vilket straff som bör utdömas. Det kan ju inte ens en vuxen människa göra.

Familjens ärende är avslutat. Men det finns generella problem med systemet kring anmälningar, menar Ida Ihr.

– Barn ska kunna göra en anmälan och få hjälp att driva den. Det ska inte bli en klassfråga. Det ska inte hänga på om man har högskoleutbildade eller resursstarka föräldrar. Det får inte vara en skillnad där. Och har man föräldrar som inte kan svenska, hur ska man då kunna läsa stadgarna, och formulera sig juridiskt rätt?

Foto: Janerik Henriksson/TT

Att den utpekade sidan ibland anlitar juridiska ombud, samtidigt som föräldrar och barn ”slåss” på egen hand, är problematiskt, menar den grupp som nu tar ton i debatten.

Johan Peterson Aldergren är initiativtagare till en åtgärdslista för en tryggare barnidrott. Där föreslås bland annat:

● Längre preskriptionstider för brott mot idrottens värdegrund.

● Att delar av skollagen appliceras på idrottsrörelsen. Det gäller inte minst principen om ”omvänd bevisbörda”, som enkelt förklarat innebär att den som ansvarar för en verksamhet är den som ska bevisa att kränkningar inte har förekommit om ett barn slår larm. Det vill säga tvärtemot huvudregeln för resten av samhället, där det är den som påstår något som ska bevisa att det har hänt.

● Att en fristående idrottsutredare inrättas. Gruppen anser att den så kallade idrottsombudsmannen, en funktion som sjösattes i slutet av 2018, bör frikopplas från Riksidrottsförbundet (RF).

– Idrotten kan inte utreda sig själv, säger Jennifer Pettersson, tidigare landslagsgymnast i rytmisk gymnastik.

– Man vill ha någon som är helt oberoende.

Foto: Bildbyrån

Jennifer Pettersson har synts flitigt i debatten sedan Svenska gymnastikförbundet, i en infekterad process, förklarat hennes tidigare tränare olämplig. Även hon deltog i mötet med idrottsministern.

– Det största problemet är att man knappt vet vart man ska vända sig. Jag tycker att det är jätteotydligt, säger hon.

– Att det ska falla på sådana saker att barn eller föräldrar inte förstår till vem man ska anmäla är tragiskt. Risken är att man struntar i det och slutar med sporten, och så bara fortsätter övergreppen.

Johan Peterson Aldergren igen apropå idrottsombudsmannens roll:

– Jag tror att det finns en god anda kring funktionen, men den behöver vara fristående från RF. Det behövs någon form av juridisk kompetens, kanske någon form av målsägandefunktion så man får hjälp med de här anmälningarna.

– Sen tycker jag att idrotten borde inse att det finns ett grundläggande demokratiproblem i att man har ”domstolar”, dömande instanser, i sitt eget hus.

Foto: Bildbyrån

DN har sökt idrottsombudsmannen som har avböjt intervju.

RF:s stabschef Malin Järf berättar dock att funktionen – inräknat sin visselblåsartjänst – det första året fick in 180 ärenden. I år är det än fler.

Idrottsombudsmannens främsta roll är att ge råd och vägledning, säger Malin Järf. I enbart ett fall har idrottsombudsmannen gjort en egen bestraffningsanmälan.

Hur ser du på den siffran, utifrån diskussionen om anmälningar som en klassfråga?

”Funktionen idrottsombudsman har rätt att göra bestraffningsanmälan men i de allra flesta fall görs anmälan av den som ärendet gäller”, skriver Järf i ett mejl.

”Funktionen är ännu relativt ny och vi ser kontinuerligt över hur vi kan justera och förbättra arbetet.”

Foto: Bildbyrån

Krister Malmsten är ordförande för svensk idrotts högsta dömande instans, Riksidrottsnämnden.

Riskerar anmälningar om missförhållanden i idrotten att bli en klassfråga?

– När idrottsombudsmannen infördes var min förhoppning att det skulle underlätta för personer som upplevde att de inte hade egen förmåga att driva ett ärende, säger Malmsten.

– Vid behov ska den här funktionen träda in och föra talan. Så i och med att idrottsombudsmannen finns menar jag att möjligheterna finns för personer som inte anser sig ha kunskap, som anser sig motarbetade eller saknar ekonomiska resurser.

Att utpekade tränare anlitar juridisk expertis är ytterst ovanligt, säger Krister Malmsten.

Hur många ärenden per år, om minderåriga som ska ha utsatts för övergrepp i idrotten, hanterar Riksidrottsnämnden?

– Det är väldigt få. Det kan möjligen vara ett om året de senaste åren. Men jag vill vara tydlig med att man inte får vara naiv och tro att det därmed inte förekommer.

Röster vill se en idrottsombudsmannafunktion friställd från RF. Hur ser du på det?

– Att det skulle finnas grund för att idrottsombudsmannen inte vore oberoende i sin roll har jag synnerligen svårt att förstå, säger Krister Malmsten.

– Man ska alltid vara öppen för att se nyordningar, men den svenska idrotten är uppbyggd som en folkrörelse. Hela vår verksamhet ska vara fristående från det allmänna och från politiskt inflytande. Men visst, det kräver också att idrotten hanterar alla uppkomna situationer på ett acceptabelt och trovärdigt sätt.

Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

För RF-ordföranden Björn Eriksson blir den pågående debatten ideologisk.

– Barnet ska stå i centrum, men jag tror inte på att skapa statliga instanser som ska lösa det här över huvudet på föreningar, säger han.

Man måste även hålla isär etik och juridik, fortsätter Eriksson.

– Tyvärr är det ju ofta så att bevisen i sådana här fall inte räcker för en fällande dom i en domstol. Då krävs det av idrottsrörelsen att man tar ett barnperspektiv. Jag tror att man kan förstöra för barn om man bara går på de kliniskt fina lösningarna med lagstiftning och annat, om man bara går på det juridiska.

– Jag tror mycket mer på att skapa en egen etisk plattform och att ta ansvar inom idrottsrörelsen. Vi ska ha kuraget att kunna säga att något är etiskt fel. Att även om du inte är juridiskt fälld får du ändå inte hålla på med barn, för indicierna är så starka att det är vår etiska bedömning. Det ansvaret kan bara idrotten ta. En statlig emissarie som försöker göra det leder till helt andra samhällssystem än de vi har i Västeuropa.

Hur ser du på att enskilda röster lobbar för förslag hos idrottsministern?

– Det tycker jag ändå att man ska se som hälsosamt. Om man inte diskuterar de här frågorna utan tycker att man är klar är man fruktansvärt illa ute. Men man måste medge att det inte finns någon enkel ”quick fix”.

Foto: Bildbyrån

Louise Hammarbäck, jurist och grundare av barnrättsorganisationen Pacs (Protection and action for children's rights in sports), håller med om det sistnämnda. Diskussionen om till exempel skollagen måste föras på en högre nivå, säger hon.

– Inför man omvänd bevisbörda kommer det med konsekvenser. Det måste också utredas i en mycket, mycket högre grad än på den nivå som diskussionen är nu.

Pacs utbildar barn och föreningar inom barnkonventionen, som blev svensk lag den 1 januari.

– Många idrottsföreningar har barnverksamhet. Men rent praktiskt har de inte en barnverksamhet eftersom barnen inte får yttra sig, vuxna tar beslut över barnens huvud. Och när barn försöker uttrycka sig visar det sig att idrottsrörelsen inte lyssnar, säger Louise Hammarbäck rent generellt.

Finns risken att barn hamnar i kläm?

– Jag skulle säga att det finns en väldigt hög risk för att barn hamnar i kläm. Idrottsrörelsen består i stort sett av vuxna som sitter i styrelser och annat. Barn måste få komma till tals och idrottsrörelsen måste vara transparent.