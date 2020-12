Anna Nordqvist föll från täten i Texas

Anna Nordqvist delar elfteplatsen med Madelene Sagström, som föll från en delad femteplats efter att ha gått rundan på par, med 71 slag, på Old American i The Colony. Svenskorna ligger i totalen på två under par inför söndagens avslutande runda och har två slag upp till den ledande trippeln, som består av amerikanskan Yealimi Noh, samt sydkoreanerna Ryo So-Yeon och Park In-Bee.

Den 19-åriga Yealimi Noh delade ledningen tillsammans med Nordqvist inför tredjerundan och den unga amerikanskan lyckades, till skillnad från svenskan, att följa upp fredagens succérunda och hålla sig kvar i toppen genom att ta sig runt på par. Hade det inte varit för en snöplig dubbelbogey på sista hålet hade tonåringen stoltserat i ensam ledning.

För Nordqvist började lördagens runda skapligt. Tack vare att hon hade två fina speldagar bakom sig gick hon ut på totalt fyra under par och efter en bogey på det första hålet följde Nordqvist upp med två birdies på det andra och tredje hålet. Sedan gick det desto trögare. Det blev till sist tre bogeys på den andra halvan av rundan, varav en på det 18:e hålet.

Linnea Ström ligger på delad 13:e plats på ett under par, ett slag bakom Nordqvist och Sagström. Pernilla Lindberg, som med nöd och näppe klarade cutten, gjorde sin bästa runda hittills i tävlingen och gick runt på 72 slag. Hon ligger på delad 68:e plats.