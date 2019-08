Anna Nordqvist: ”Hjärnan hänger inte riktigt med”

Nordqvist gick in i den tredje rundan på The Marquess' Course tre slag under par och som bästa svenska. Hon radade upp birdies och var ett tag åtta slag under par totalt. Några fenomenala inspel fick publiken att vråla.

Där och då var tendensen att Nordqvist på allvar tänkte blanda sig in kampen om årets femte och sista major.

Hon stannade till slut på fyra slag under för dagen och totalt minus sju. På de sista nio hålen kom misstagen, bland annat två bogeys. Nedgången på vägen in förklarar Nordqvist med att hon inte känner sig helt frisk, vare sig fysiskt eller mentalt.

– När jag kommer av banan har jag ingen energi för att fysträna. Jag känner att jag bli trött mycket lättare, jag har inte samma energi. Jag kämpar på, men jag känner att jag inte har den rätta skärpan och den mentala uthållighet man behöver ha.

– I vissa situationer känner jag mig svagare eftersom jag inte har den mentala styrkan att hålla emot, säger hon.

Vad gör du för att råda bot på det?

– Man skulle ta sex månader ledigt.

Funderar du på att göra det?

– Nej, jag försöker komma över det själv. Jag tror inte att jag har så många andra val. Det finns inget att göra åt det. Jag jobbar väldigt mycket med min mentala coach Susanne Egemar. Förra året gick jag nästan in i väggen. Jag har också pratat med andra som har drabbats av körtelfeber och de säger att det tar lång tid att komma över.

Tennisspelaren Robin Söderling tvingades avsluta sin karriär i förtid på grund av sviterna av körtelfeber.

– Jag har hört av mig till honom och fått svar. Jag ska försöka prata mer med honom, säger Anna Nordqvist.

Trots sitt hälsotillstånd spelar Nordqvist sin bästa golf på länge.

– Jag spelar riktigt bra och hade så många chanser nära hål, men jag kämpar med att hålla fokus i 18 hål. Jag tror att det var det som bet mig i slutet.

Dagens andra bogey kom på det sista hålet – när hon hade läge för en birdie och minus nio totalt.

Nordqvists 209 (71–70–68) räckte till delad 12:e plats. Hinako Shibuno, som tävlar utanför Japan för första gången, har tagit golfvärlden med storm. 20-åringen leder sensationellt på 14 under par med resultatet 202 (66–69–67).

Sydafrikanskan Ashleigh Buhai är två slag bakom. Ett koppel spelare – bland dem sydkoreanskorna Park Sung-Hyun och Ko Jin-Young, världsettan som kan ta årets tredje major – har också klar vinstchans.

En ny lyckad runda och Nordqvist gör sin främsta insats under sina tio senaste majors.

Slagläge inför sista rundan?

– Förhoppningsvis blåser det mer i morgon för att det ska röra på sig i fältet. Så länge jag fortsätter att ge mig själv lägen – som i dag – och puttningen stämmer så smäller det. Jag har en bra position, men hade väl önskat att jag gjort bättre resultat de första två dagarna, säger Anna Nordqvist.

Caroline Hedwall hade en jobbig tredje runda. Tre bogeys och en birdie gav 74 slag, två över par. Med totalt 216 (74–68–74) befinner hon sig på delad 51:a plats. Bakom henne, som delad 63:a, finns Linnea Ström på 218 (70–74–74) slag.