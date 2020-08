Antonia Göransson tillbaka i damallsvenskan – siktar mot OS

Göranssons karriär har varit minst sagt krokig. Från att ha varit en given spelare i landslagstruppen under en flerårig, framgångsrik tid i tyska Bundesliga gick karriären i stå.

Det är drygt fem år sedan hon senast spelade i landslaget. Det är fyra år sedan hon senast spelade i damallsvenskan.

Efter flera tunga år tar hon nu ny sats, och siktar mot OS nästa år.

– Jag behöver så mycket speltid som möjligt för att kunna kämpa om en OS-plats på allvar, säger hon i en intervju med Smålandsposten.

Kontraktet med Växjö gäller över nästa säsong.

Göransson lämnade som 17-åring bänken LdB Malmö och skrev på för Kristianstad, för att få speltid. Som 18-åring fick hon sitt genombrott i damallsvenskan. Och som 19-åring togs hon ut i a-landslagstruppen.

Sommaren 2010, strax innan hon skulle fylla 20 år, inledde hon en internationell klubblagskarriär då hon skrev kontrakt med tyska Hamburger SV.

Göransson var med och vann VM-brons 2011, deltog i OS i London 2012, och fick en ny bronsmedalj när Sverige nådde EM-semifinal på hemmaplan 2013. Dessutom vann hon tyska Bundesliga 2012, med Turbine Potsdam.

Användbar både som vänsterbreddare och anfallare tycktes en lysande karriär vara utstakad. Och dåvarande förbundskapten Pia Sundhage prövade henne även som vänsterback, med gott resultat, efter EM 2013.

Men efter 50 landskamper tog det tog stopp. Senast Göransson drog på sig landslagströjan var i mars 2015, i Algarve Cup. Då hade hon ännu inte fyllt 25 år, och hade lämnat Tyskland, efter fyra säsonger med först Hamburg och sedan Turbine Potsdam, och flyttat hem till Vittsjö i damallsvenskan.

En ny chans att lyfta karriären kom 2016 då hon skrev kontrakt med Seattle Reign. Men bara några veckor innan hon skulle resa till USA diagnostiserades hon med typ-1 diabetes. I stället blev det spel med Mallbacken, som åkte ur damallsvenskan det året.

Göransson gjorde sedan en halv säsong i norska Kolbotn innan italienska Fiorentina hörde av sig. Hon skrev tvåårskontrakt, men bröt det efter halvår. Anledningen var att hon inte fick dispens för sin diabetesmedicin, som var dopingklassad.

Nu valde Göransson högst överraskande spel i Elitettan med Assi IF från Kalix. Men hon insåg snabbt spelkvalitén var för låg och lämnade klubben efter bara fem matcher, sommaren 2018. Var sedan borta från fotbollen i drygt ett år innan hon hittade ny kraft och skrev på för tyska Bayer Leverkusen.

Hon sade då att hon siktade på att ta tillbaka sin plats i landslaget. Men det blev snålt med speltid. Nu är hon tillbaka i damallsvenskan igen, efter fyra års frånvaro. Och med regelbunden speltid är målsättningen alltså ta en plats i OS-truppen nästa år.

Göransson är en av fem spelare som Växjö värvat in under sommarfönstret. För att täcka upp för inte mindre än fyra korsbandsskador. Nya är också anfallaren Ini-Abasi Umotong från Brighton, backen Phoebe McClernon som lånats in från Orlando Pride, samt två spelare som flyttats upp från utvecklingslaget.

Fjolårets sensation Vittsjö, som slutade trea, har haft en trög start i år med många skador. De har förstärkt med fyra spelare under sommarfönstret. Australiska anfallaren Emily Gielnik från Bayern München och målvakten Anke Preuss från Liverpool är värvade. Mittfältaren Elizabeth Eddy och backen Rebecca Quinn har lånats in från Sky Blue FC respektive OL Reign. Den senare vann OS-brons med Kanada 2016.

Kristianstad, tabelltrea efter tio omgångar, förväntades röra sig på transfermarknaden. De fick prestigeförvärvet, mittfältaren Elise Kellond-Knight (113 A för Australien) korsbandsskadad redan i den andra omgången. Och strax innan fönstret stängde bröt landslagsmeriterade backen Mia Carlsson foten. Men enda nyförvärvet är målvakten Melina Loeck, inlånad från Wolfsburg.

Fakta. Antonia Göransson Född: 16 september 1990. Klubb: Växjö DFF. Position: Mittfältare/forward. Karriär: Malmö FF (2006-08), Kristianstad (2008-10), Hamburger SV (2010-11), Turbine Potsdam (2011-14), Vittsjö (2014-15), Seattle Reign (2016), Mallbacken (2016-17), Kolbotn (2017), Fiorentina (2017), Assi IF (2018), Bayer Leverkusen (2019-20), Växjö DFF (2020- ). Landskamper: 50 A. Meriter: VM-brons 2011, EM-brons 2013, Bundesligamästare 2012.