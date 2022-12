Är Antoine Griezmann fransmännens viktigaste spelare?

Kvartsfinal mot England.

Antoine Griezmann tar emot bollen ute till vänster med knappt en kvart kvar att spela. Han skickar in ett perfekt avvägt inlägg och Olivier Giroud sätter dit huvudet. Matchen är avgjord (visst, Harry Kane skulle hinna med en straffmiss också).

Semifinal mot Marocko.

Antoine Griezmann har mittbacken Jawad El Yamiq i ryggen, men lurar honom med en smart växelrörelse. Det öppnar det marockanska försvaret – som dittills inte släppt in ett enda mål från motståndare (däremot ett självmål mot Kanada) under mästerskapet. Några sekvenser senare skickar Theo Hernández in ledningsmålet.

Men det är som att Griezmann inte längre är huvudpersonen, att han inte står i centrum som han brukade göra.

Antoine Griezmann – i stjärnan Kylian Mbappés skugga? Foto: Pedro Martins/TT

Sommaren 2016 var det äntligen dags för mästerskapet fransmännen väntat på: EM på hemmaplan.

Efter en hel rad besvikelser sedan segern i EM 2000 skulle ny guldhistoria skrivas. Frankrike var ett lag med Dimitri Payet, Paul Pogba och Olivier Giroud. Framför allt ett lag med Antoine Griezmann.

Kanske stod Griezmann på toppen den där sommaren. Han hade nyss spelat Champions League-final med Atlético Madrid, han hade gjort 32 mål på 54 klubblagsmatcher den säsongen.

Nu skulle han leda sitt Frankrike till guldet, och det är knappast någon som kan anklaga honom för att han inte försökte. Han gjorde sex mål, och fick utmärkelsen som turneringens bästa spelare.

Det var bara det att en anonym portugisisk anfallare vid namn Éder bestämt sig för att avgöra finalen. Kanske hade Griezmann vunnit Ballon d'Or om den matchen slutat annorlunda.

Éder har nyss avgjort matchen för Portugal. I blått syns Antoine Griezmann, som därmed hade förlorat en EM-final och en Champions League-final inom loppet av några veckor. Foto: Thibault Camus/AP

Antoine Griezmann föddes i franska Mâcon i början av 1990-talet. Han började spela fotboll i det lokala laget i staden, och åkte så småningom runt för provträning i elitlagens akademier.

Men han var ju så liten.

Det blev nobben från Olympique Lyon, från Auxerre, Saint-Étienne, Montpellier och Sochaux. Men så föll det sig så att talangscouter från spanska Real Sociedad besökte en turnering där Griezmann spelade.

Visst var det en rejäl flytt som ung tonåring, men La Real (från baskiska San Sebastián) är i princip så nära Frankrike det går att komma på spansk mark. Dessutom bodde Griezmann kvar på den franska sidan till en början. Från gränsstaden Bayonne åkte han sedan över på kvällarna för att träna med La Reals ungdomslag.

Antoine Griezmann, som vid det laget etablerat sig som en nyckelspelare i Real Sociedad, i duell med FC Barcelonas mittback Carles Puyol i februari 2012. Foto: Manu Fernandez/AP

Debuten i A-laget på hemmaarenan Anoeta kom hösten 2009, och 52 mål på 202 matcher senare flyttade Griezmann till toppklubben Atlético Madrid sommaren 2014.

Efter finalbesvikelsen 2016 fick fransmännen ta nya tag, med sikte på det världsmästerskap som stundade i Ryssland.

Samtidigt hade Griezmanns imponerande insatser i ett Diego Simeone-pragmatiskt Atlético Madrid gett eko i Fotbollseuropa.

Han själv tyckte det var en bra idé att göra en mini-dokumentär (där Barcelona-mittbacken Gerard Piqué blev inblandad) för att meddela sin fortsatta närvaro i klubben, bara för att sommaren därpå lämna för Barcelona.

Dokumentärsommaren 2018 blev Frankrike bäst i världen. Griezmann var en nyckel i ännu ett mästerskap, men något hade förändrats.

Antoine Griezmann med VM-bucklan. Frankrike besegrade Kroatien med 4–2 i finalen. Foto: Martin Meissner/AP

Kylian Mbappé hade presenterat sig.

Inte blev det bättre av att Griezmanns flytt till Barcelona skulle visa sig vara ett enormt snedsteg. Fransmannen, som alltid mått bra av att ha en anfallare intill sig, blev varse om att det fanns en viss Lionel Messi i Barcelona som redan fyllde den funktionen han själv så gärna gör.

Ett misslyckat EM (sommaren 2021) senare kom Griezmann till världsmästerskapet i Qatar (åter som en Atlético Madrid-spelare) som en ifrågasatt världsstjärna. Kanske var han inte längre ens förtjänt av titeln.

Men landslaget har – trots allt – alltid varit något annat än klubblaget. Visst har fransmännen världens största spetsspelare i Mbappé och därtill bryta-mönstret-lirare som Ousmane Dembélé och Kingsley Coman, men det är centrallinjen som definierar laget.

Förbundskaptenen Didier Deschamps startar alltid Hugo Lloris, Raphaël Varane och Olivier Giroud. Han startar alltid Antoine Griezmann, som inte missat en landskamp sedan 2017 och nu är uppe i 73 raka matcher.

Griezmann har gått från rollen som den franske stjärnan till rollen som spelaren som får laget att fungera. Foto: Natacha Pisarenko/AP

Den tekniske, avige yttern som slog igenom i Baskien är långt borta. I sin roll som länkspelare bakom Olivier Giroud under VM i Qatar har Griezmann snarare framstått som någon slags hybrid av en offensiv problemlösare och regelrätt box-till-box-mittfältare.

Han har samlat upp bollar, han har glidtacklat och vunnit frisparkar. The Guardian noterade Varanes beskrivning av lagkamraten:

– Han har förmågan att få andra att spela.

Griezmann ska inte ta över fotbollen som Mbappé. Han ska inte uppnå allt som Aurélien Tchouaméni och han har inte titeln främste franska målskytt som Giroud.

Men kanske är Antoine Griezmann från lilla Mâcon den viktigaste spelaren i Les Bleus. Han är den som får laget att fungera. Kanske springer, passar och tacklar han fransmännen till ytterligare ett VM-guld på söndag.

Fakta. Antoine Griezmann Född: 21 mars 1991 (31 år), i Mâcon. Klubb: Atlético Madrid. Tidigare klubbar: FC Barcelona, Real Sociedad och UF Mâcon. Matcher/mål i det franska landslaget: 116/42. Meriter i klubblag: En Europa League-titel och en spansk cuptitel. Meriter i landslag: Ett VM-guld. Aktuell: Ska spela sin andra raka VM-final för Frankrike. Visa mer