Arbetsnarkomanen ny sportchef i Tottenham – ”Vet inte när han sover”

Fabio Paratici har en stor del i Juventus framgångar under 2010-talet med värvningar som Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Paul Pogba, Paulo Dybala och Cristiano Ronaldo med flera. Tack vare sina förmågor har han kallats ”mästaren av fri transfers” eftersom han plockar in stjärnor gratis från andra storklubbar på löpande band. Men trots sina många framgångar på värvningsfronten kritiserades han under den sista tiden i Italien efter uteblivna titlar.

Juventus, med Paratici i spetsen, har varit otroligt duktiga på att värva spelare vars kontrakt går ut. Han har ett öga för talang, men också för egenskaper. Men klubben har trots det sladdat i såväl Serie A som Champions League.

Efter säsongen 2020/21 lämnade Paratici den italienska klubben efter att de missat både att vinna Serie A och åkt ut mot Porto i åttondelsfinal i Champions League.

Den enda regeln Paratici har vad gäller sitt arbete är att det inte finns några semesterdagar eller pauser. 49-åringen sägs aldrig stänga av sin telefon och vill inte missa ett enda samtal från en agent som kan leda till en bra affär.

Paraticis policy är att aldrig tappa en spelare eller förhandling ur sitt sikte, även om det inte involverar hans klubb, för man vet aldrig vart det kan leda. Om det händer något oväntat ska han vara där och vara insatt i spelarens situation.

– Jag är besatt av att veta och att känna igen, säger han till engelska The Guardian.

Under sin spelarkarriär spelade Paratici mest i Italiens tredjedivision och var runt i många klubbar under kortare perioder. Som 31-åring valde han att lägga skorna på hyllan och kort därefter blev han anställd som chefsscout för Sampdoria 2004. Där skulle han jobba tätt ihop med klubbens dåvarande vd Giuseppe Marotta som efter sex år i Genoa skulle ta med sig Paratici till Turin och Juventus.

Det var Paratici som tog in 19-årige Pogba gratis, för att sedan sälja honom tillbaka till Manchester United för runt en miljard svenska kronor. Det var även han som värvade en 32-årig Pirlo till Juventus från AC Milan, som av en del ansågs vara på väg nedåt i sin karriär. Men i Juventus tog den legendariske mittfältsspelaren ny fart och dominerade på mittfältet i fyra år till.

De stora framgångarna som han har nått som sportchef har dock haft sina baksidor.

– Jag vet inte ens när han kan hitta tid att sova. Han arbetar 24 timmar om dygnet, och det är inte bara ett uttryck. Vanligtvis ringer Paraticis samtal efter midnatt, med samma energi som att någon skulle ringa dig vid middagstid, säger scouten Javier Ribalta, som arbetade med Paratici i Juventus 2012 till 2017, till The Guardian.

Paratici, som ryktats vara hänsynslös i sina spelaraffärer, sägs av Ribalta vara väldigt lättsam i sin relation med sina arbetskollegor. Spanjoren beskriver att han kunde ringa flera av dem åtskilliga gånger om dagen, och gå på middag regelbundet, bara för att behålla en god stämning i klubben.

Efter att ha lämnat Juventus tog Paratici flyget över Europa för att ta sig an en annan utmaning. Tottenham har saknat en sportchef sedan 2015 då Franco Baldini, en annan respekterad italiensk sportchef, lämnade klubben.

Under sin korta tid i London har Paratici gjort stora förändringar. Bland annat har han tagit in den portugisiske tränaren Nuno Espirio Santo – som tidigare tränat Wolverhampton – och även hunnit göra rockader i spelartruppen.

Den lojale argentinske mittfältaren Erik Lamela – som spelade i klubben i åtta år – byttes bort mot Sevillas 20-årige tekniske spanjor Bryan Gil. Från sitt hemland Italien har han värvat in både den hyllade mittbacken Christian Romero och målvakten Pierluigi Gollini (på lån) från Atalanta inför den kommande säsongen.

Enligt sin förre medarbetare Ribalta var hans plan alltid att ta sig till Premier League.

– Han berättade alltid för mig att han älskar London, dit han ofta åkte för sina uppdrag relaterade till förhandlingar. Han kan påverka genom att skaffa viktiga talanger och även sälja spelare till ett bra pris för att alltid hålla nivån hög. Jag önskar honom det bästa – en arbetare som han förtjänar det.

Fakta. Fabio Paratici Födelsedatum: 13 juli 1972 (49 år). Född: Borgonovo Val Tidone. Moderklubb: Piacenza. Längd: 176 centimeter. Klubbar som spelare: Piacenza, Palazzolo, Fiorenzuola, Sassuolo, Pavia, Marsala, Novara, Palermo, Lecco, Savoia, Giugliano och Brindisi. Klubbar som ledare: Sampdoria 2004-2010 (chefscout), Juventus 2010-2021 (sportchef) och Tottenham 2021- (sportchef). Visa mer