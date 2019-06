Arenabyggena knäcker OS-kalkylerna – det ökar Sveriges chans att få OS

Just nu: spara 50%

OS-historien är fylld av blåögda kalkyler och havererade budgetar. Men när kostnaderna ökat handlar det nästan alltid om att investeringar i arenor och infrastruktur blivit dyrare än beräknat. Budgeten för att genomföra spelen däremot har gått ihop. Det visar en tysk-fransk undersökning. ”Cost and revenue overruns of the Olympic games 2000-2018” kallas för den mest avancerade studien av intäkts- och utgiftsförändringar för OS-budgetar.

Forskarna har undersökt värdstädernas ekonomier från Sydney 2000 till Pyeongchang 2018 och kommit fram till att när arenorna väl var på plats klarade de lokala organisationskommittéerna av att hålla budgeten.

– I stort sett alla lokala arrangörsorganisationer underskattade sina intäkter, säger Holger Preuss, verksam vid Gutenberguniversitetet i tyska Mainz och ledande expert på OS-ekonomi.

Han poängterar att den som studerar OS-kostnader bör skilja på investeringar och genomförande.

– Det är byggena av alla arenor och investeringar i infrastruktur som gör att OS blir dyrare än beräknat. Men kostnadsökningarna är inte större vid ett OS än vid andra stora projekt där det är många företag inblandade, säger Preuss.

Vinter-OS i Sotji 2014 brukar nämnas som skräckexempel, där de totala kostnaderna beräknas ha överstigit 300 miljarder kronor och investeringsutgifterna enligt rapporten ökade med 178 procent. Nya vägar och järnvägar byggdes, en flygplats renoverades och det uppfördes 14 nya arenor. Korruption ses också som en viktig orsak till de skenande kostnaderna.

Preuss, som skrivit rapporten tillsammans med kollegan Maike Weitzman och Vladimir Andreff, professor i idrottsekonomi vid Sorbonneuniversitetet i Paris, konstaterar att det varit svårt att få fram underlag till rapporten och även att veta om man kan lita på uppgifterna. För spelen i Rio 2016 saknas vissa fakta helt. Preuss pekar också på svårigheten att ta fram de verkliga kostnaderna eftersom så många intressenter är inblandade i ett OS-projekt.

– När en arena som ingår i OS-budgeten är byggd säger de lokala myndigheterna att det behövs en väg. Sedan säger någon att man behöver en parkeringsplats för alla tv-bolagens fordon. Sedan tycker någon att en konstnär bör utsmycka en del av arenan. Och så vidare ... Plötsligt har ett stadion för 200 miljoner kostat 300 miljoner. Men hör vägen, parkeringsplatsen och utsmyckningen verkligen till OS-kostnaderna? När vi sökte svar på vad OS verkligen kostat skapade detta förvirring, säger Preuss och förklarar att städerna inte kan dras över en kam utan måste behandlas individuellt.

Stockholm Åres budget på drygt 13 miljarder kronor är betydligt lägre än tidigare värdstäders. Detsamma gäller motståndaren Milano Cortina. Detta beror på att spelen 2026 blir de första där IOK:s reformprogram Agenda 2020 för ökad hållbarhet och lägre kostnader är fullt implementerat.

Sverige planerar till exempel bara att bygga två nya arenor: en multihall för skridsko, konståkning, curling och ishockey i Järfälla och en skidanläggning i Botkyrka. Arenorna bekostas inte genom OS-budgeten utan finansieras privat och med kommunala skattemedel.

Holger Preuss anser att Agenda 2020 klart förbättrat möjligheterna för värdstäderna att hålla budget.

– Vid sidan av att risken för höga investeringskostnader minskar när man inte ska bygga så mycket är ju även IOK med och hjälper till med budgeten så att inte kostnaderna skenar iväg. Det här är första gången som Agenda 2020 används fullt ut, så det kommer att bli intressant att se hur utfallet blir för landet som tar hem spelen, säger Preuss.

Samtidigt betonar han att städerna som söker OS alltid presenterar för låga kostnader.

– Det gör man ju för att man vill få stöd för sina kandidaturer, inte minst på hemmaplan, säger han och poängterar att kandidatstäderna alltid tagit till för dåligt när det gäller oförutsedda utgifter.

Stockholms siffra på en dryg miljard tycker han dock låter rimlig med tanke på den totalt budgeten på drygt 13 miljarder.

Fakta. OS-ekonomi Tyska och franska forskare har undersökt de tio senaste olympiska spelens ekonomier. Så mycket har investeringskostnaderna ökat jämfört med budget, som gjordes cirka åtta år före OS:

Sydney 2000: 56%

Salt Lake City 2002: 28%

Aten 2004: 29%

Turin 2006: 20%

Peking 2008: ingen uppgift*

Vancouver 2010: 13%

London 2012: 43%

Sotji 2014: 178%

Rio: ingen uppgift*

Pyeongchang 2018: ingen uppgift* Så mycket har inkomsterna från OS ökat jämfört med budget:

Sydney 2000: 72%

Salt Lake City 2002: 119%

Aten 2004: 51%

Turin 2006: ingen uppgift*

Peking 2008: 8%

Vancouver 2010: 12%

London 2012: 50%

Sotji 2014: -3%

Rio: ingen uppgift*

Pyeongchang 2018: 27% * Ingen uppgift förklaras av att forskarna inte haft tillgång till den slutliga redovisningen av dessa uppgifter. Visa mer

