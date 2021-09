Armalis räddade effektivt Djurgården

Både Linköping och Djurgården åkte på stryk i premiären med 2–5 och jagade snabb revansch för att inte riskera hamna efter i tabellen från start.

Trots att LHC hade första hemmamatchen med en större publik (2 612 åskådare) sedan vintern 2020 var det gästerna som var hetast i inledningen.

Det tog bara drygt fem minuter innan nyförvärvet Linus Videll tryckt upp ledningspucken i krysset förbi David Rautio.

Något som fick östgötarna att vakna till – och ta över spelet.

Backen Max Lindroth bröt ett Djurgårdsanfall, tog sig snabbt fram i banan och prickade nättaket med ett rappt skott.

– Vi jobbade oss in i det. Början var väl så där, men vi har käkat oss in i matchen. Där hade jag bestämt mig, den skulle sitta i krysset, sade Lindroth till C More.

Linköping tryckte tillbaka Djurgården rejält stundtals och i början av andra perioden hade Daniel Ljungman öppet mål – men pucken studsade över bladet.

Djurgården var betydligt mer effektivt – strax efter sprätte nämligen Ludvig Rensfeldt upp pucken i krysset han också.

LHC lyckades inte heller näta på straff. Arvid Costmar hade chansen att kvittera, men avslutet var alldeles för svagt och inga bekymmer för Mantas Armalis.

Mindre än tre minuter senare lyste 1-3 på jumbotronen – efter ännu ett superskott av gästerna. Den gången av Rhett Rakshani.

– Det är skönt att göra mål, men mitt spel bygger inte bara på det. Jag ska vara en stabil spelare som tränarna kan sätta in i alla situationer och kan lita på, menade Ludvig Rensfeldt i C More.

– Klart att vi skulle vilja få lite utdelning på några av de chanser vi skapar, men vi får ha tålamod i tredje och tugga på som vi gjort, tyckte hemmatränaren Klas Östman i C More.

Men storspelande Mantas Armalis vägrade att släppa förbi sig något mer skott och räddade 38 av 39 skott.