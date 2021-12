Arrangör slår ifrån sig kritiken: Inga undantag för Djokovic

Tennis Australia, arrangören bakom årets första grand slam-turnering, meddelade på onsdagen de spelare som förväntas spela turneringen med start 17 januari.

Med i startfältet är niofaldige mästaren tillika världsettan Novak Djokovic – detta trots serbens oklara vaccinationsstatus. Djokovic har flera gånger gjort det tydligt att han anser vaccination vara en privat angelägenhet och att han därför inte vill prata om det.

Men enligt regler gällande vaccinering i delstaten Victoria, där spelorten Melbourne ligger, måste alla spelare, såväl som åskådare och personal, vara vaccinerade.

Att Djokovic ändå finns med i startfältet inför turneringen gör att frågor nu väcks om hur Tennis Australia resonerat, och huruvida man planerar att göra ett undantag för just Djokovic.

Eftersom 34-åringen planerar att spela lagturneringen ATP Cup i Sydney i början av januari, spekuleras det om att serben kan ta sig in i landet via New South Wales för att sedan ansöka om att undantas från regler gällande ovaccinerade resenärer, rapporterar The Guardian.

Arrangören har nu svarat på kritiken i ett pressmeddelande:

”Antydningar om att Tennis Australia letar efter ’kryphål’ i den här processen är helt enkelt inte sanna. Bedömningar kring medicinska undantag är bara för oberoende experter att göra. Vi är inte, och ska heller inte vara, i en position att påverka den här processen.”

Det är i allra högsta grad oklart om Djokovic kommer att ställa upp i turneringen han vunnit nio gånger. Enligt tidigare uttalanden från pappa Djokovic är sannolikheten stor att han inte kommer till spel.

