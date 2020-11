Arrangören övertygad: Paralympics i Tokyo blir av

På fredagen presenterades ytterligare fyra svenska namn till listan av Paralympicsuttagna som nu består av elva kvinnliga och fem manliga idrottare.

Det handlar om bordtennisspelarna Alexander Öhgren, Emil Andersson och Ingela Lundbäck samt bocciaspelaren Maria Bjurström.

– Det känns väldigt bra. De är ju väldigt rutinerade, de har alla både Paralympicserfarenheter men har också varit med i andra mästerskapssammanhang, säger sportchefen Ines Lopes.

De paralympiska spelen är framflyttade till nästa år och ska genomföras mellan 24 augusti och 5 september 2021. Detta är arrangören i Tokyo och Internationella paralympiska kommittén säker på, trots den globalt osäkra situationen runt coronaviruset.

– De är väldigt övertygade om att spelen ska bli av. Vi får ta till oss av de åtgärder som de kommer att implementera och förbereda oss för det. Sen är det klart att varken vi eller de kan påverka hur världen kommer att se ut då, men utifrån hur det är just nu så ligger all planering för att vi ska kunna genomföra spelen tillsammans utifrån att det finns covid-19 i världen, säger Ines Lopes.

Tanken är att de aktiva ska bo och leva i en paralympisk by som kommer ta plats i en så kallad bubbla. Regelbunden testning ska genomgås och under rigorösa former ska utövarnas rörlighet begränsas med säker transport till och från tävlingsplatserna.

– Det kommer bli med skärpta och skyddande åtgärder och på ett säkert sätt. De är väldigt trovärdiga i det arbete och förberedelserna som de gör.

Hur kan de vara övertygade om att Paralympics blir av som läget är i världen just nu?

– De jobbar utifrån en fyrgradig skala, efter hur de tror att läget kommer vara om ett år. Just nu är de i nivå nummer 2. Nummer 1 är att världen går tillbaka till läget som var innan pandemin – och alla har förstått att så blir det nog inte. Nivå nummer 2 är att vi lever i en värld där det finns covid-19, och det är det som det fokuseras på just nu. De andra lägena är att det här spårar ur, helt enkelt, att världen stänger ner.

Även om det inte finns något annat att förhålla sig till i nuläget än att spelen kommer att genomföras nästa år så påpekar Ines Lopes:

– Samtidigt lyfter vi blicken. Tokyo är inte det enda målet. Vi har ju andra mästerskap och andra Paralympics på gång. Våra aktiva ska inte bara vara med i Tokyo utan ännu längre fram. Vi ser det här som ett delmoment och inte som ett slutmål.

– Skulle detta ryckas ifrån oss – om det nu skulle bli så i världen, vilket vi inte hoppas – så finns det andra tävlingar framöver. Arbetet vi gör just nu är ändå inte förgäves utan hjälper oss för att bli bättre i framtiden också.

Uttagna till Paralympics 2021 Anna-Carin Ahlquist, bordtennis, Anna Beck, cykel, Henrik Marvig, cykel, Lina Watz, simning, Pernilla Lindberg, simning, Anna Normann, sportskytte, Joackim Norberg, sportskytte, Stefan Olsson, rullstolstennis, Alexander Öhgren, bordtennis, Emil Andersson, bordtennis, Ingela Lundbäck, bordtennis, Maria Bjurström, boccia och paradressyrlaget. Visa mer

