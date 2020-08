Arsenal vann Community Shield på straffar

Arsenal fick en smakstart på Community Shield, som går mellan den senaste säsongens vinnare av Premier League respektive FA-cupen. Redan i den tolfte minuten skickade Bukayo Saka en krossboll som hittade Pierre-Emerick Aubameyang till vänster om straffområdet.

Gabonesen, som blev matchhjälte med två mål i FA-cupfinalen den 1 augusti, klev in i banan, tittade upp och skruvade in 1–0 i det bortre hörnet.

Det var en jämn match, om än lite slarvigt spelad – kanske sitter ringrosten från coronauppehållet fortfarande i – där båda lagen hade chanser att fylla på i målprotokollet. Liverpool tog dock över allt mer när Arsenal backade hem och i den 73:e minuten kom kvitteringen.

Efter några för Arsenal olyckliga studsar i straffområdet landade bollen hos japanen Takumi Minamino som placerade in sitt första mål som Liverpoolspelare.

Fler mål blev det inte under ordinarie tid och då ingen förlängning spelas i Community Shield fick straffläggning avgöra vart titeln skulle hamna.

Där blev Rhian Brewster Liverpools olyckskorp. 20-åringen, som har imponerat under försäsongen, byttes in strax före full tid, just för att ta en straff. Men den skickade han i ribban, och blev också den enda som missade.

Pierre-Emerick Aubameyang blev i stället hjälte på nytt när han slog in den avgörande straffen och gav Arsenal ännu en trofé.