Arsenals nya manager fick inleda året med seger

Gästande Manchester United inledde visserligen piggt, under drygt fem minuter. Då kändes Arsenals chans i den åttonde minuten som att den kom lite från ingenstans när Sead Kolasinacs snett inåt bakåt-passning, via en olycklig skarv från Victor Nilsson Lindelöf, nådde Nicolas Pépé som fick en kanonträff med sin vänsterfot. Bollen gick in i mål och väckte både publiken och hemmalaget ordentligt på Emirates Stadium.

Arsenal tog över matchen helt efter målet och fortsatte att rada upp chanser i den första halvleken. 2–0-målet, då mittbacken Sokratis Papastathopoulos sköt upp bollen i nättaket efter en hörna, kom i den 42:a minuten.

Manchester United hade stora problem med att få ut något ur sitt spel, samtidigt som Arsenal visade upp ett spel man inte sett på länge.

Andra halvleken bjöd inte på lika många chanser, och inga mål, men Arsenal stod upp mot United genom hela matchen och tog en välförtjänt seger.

– Det var en jättebra match. Vi gjorde en jättebra första halvlek, men vi är inte fysiskt redo för att spela så i två halvlekar. Men glädjen är tillbaka, säger mittbacken David Luiz i Viasats sändning.

– Vi håller på att förändra många saker och vi kan inte göra allt på en dag. Men det är fantastiskt att se hur de unga spelarna nu börjar förstå vad man måste göra varje dag för att uppnå stora saker, fortsätter han.

Nilsson Lindelöf spelade hela matchen för United.

