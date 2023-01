Årsjö siktar på fem guld i VM

Efter succén det gångna året nominerades hon till priset för Årets prestation på Idrottsgalan. Något som Årsjö själv ser som en vinst.

– Det var en häftig kväll, det var jättelyckat. Jag hade mycket släkt och vänner där vilket var riktigt kul.

– Bara nomineringen ser jag som en vinst och vi tog den som sådan också.

Efter galan har hon hunnit med några dagar av ärenden och packande innan det blev dags för avresa mot Spanien för årets upplaga av para-VM.

Men den korta omställningen från världscuptävlingarna i St. Moritz och Idrottsgalan till VM ser hon inte som ett problem, snarare tvärtom.

– Jag tycker det gått lång tid sedan St. Moritz, vi brukar vara iväg lite längre resor och kör många race så jag har som stått och väntat på det här.

Jag åker inte med huvudet och vad jag egentligen klarar helt enkelt.

Förberedelserna har skett på hennes hemmaplan i Vemdalen.

– De har gått bra. Första halvan av säsongen gick också bra, jag hittade en sorts stabilitet vilket också känns positivt. Så jag försöker ta med med mig det in i VM.

Fokus i förberedelserna har varit på just det, att behålla fokuset och den mentala koncentrationen under åken. Något som tidigare ställt till det för Årsjö. Bland annat åkte hon ur under förra årets Paralympics i Kina och skadade sin menisk.

– Jag har jobbat mycket på det mentala tillsammans med mina tränare. Att hitta ett fokus och ett lugn vid start, ha en jättetydlig plan och sedan se till att följa den.

– Det låter som något enkelt men för mig har det varit ett problem faktiskt. Jag åker inte med huvudet och vad jag egentligen klarar helt enkelt.

Förberedelserna hemma i Vemdalen har gått bra för Årsjö och hon hoppas kunna ta med sig sin formstarka start på världscupen in i VM. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

På den mentala delen finns inga delmål. I stället är varje tävling en bit av det övergripande pusslet.

– Jag ser varje tävling som en chans att försöka komma en bit på vägen till att ha en jämn nivå, en stabilitet i min åkning.

Utöver guld på VM har Årsjö även satt sitt sikte på den totala världscupen.

– Den totala världscupen har jag aldrig varit i närheten av förrän i år, så det är definitivt ett mål för mig. Sedan klantade jag till mig på storslalomen i VM förra året. Det vill jag rätta till den här gången.

Hur ser du då på konkurrensen?

– Just nu är det två tyskor (Andrea Rothfuss, Anna-Maria Rieder) som båda är jätteduktiga, framför allt i super-G och storslalom. Sedan är det några som är skadade vilket alltid är tråkigt.

Årets alpina VM arrangeras i Espot, beläget i nordöstra Spanien. En för Årsjö bekant anläggning.

– Vi var här för ganska exakt tre år sedan och tävlade, så backarna är jag bekanta med.

Passar dem dig tycker du?

– Kanske, det är inte en jättelång backe vilket är bra för mitt ben.

Ebba Årsjö är född med Klippel trenaunay weber syndrom. Vilket bland annat innebär att hennes högra ben har missbildningar av blodkärlen och inte har något hudlager. Benet kan heller inte bilda muskler i samma utsträckning som hennes friska vänstra ben.

Para-VM i alpint inleds lördag den 21 januari. Ebba Årsjö står över störtloppet och startar sin guldjakt på söndagen med super-G.

Fakta. Ebba Årsjös VM-program Söndag 22/1: Super-G Tisdag 24/1: Superkombination Onsdag 25/1: Storslalom Fredag 27/1: Slalom Söndag 29/1: Parallellslalom Visa mer

Läs mer: Bilden på benet gjorde Årsjö till en förebild