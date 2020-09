Återbud i Finnkampen – kan inte ersättas

Inför söndagen avslutning av Finnkampen i Tammerfors har Sverige drabbats av två återbud.

Linn Söderholm, som i går vann 3.000 meter hinder, tvingas i dag avstå 5.000 meter på grund av en känning i höger ben efter lördagens lopp.

– Hon klarar inte av att springa, så vi försökte få in en annan tjej som sprang hinder i går men då fick hon ont i foten natt. Så vi vågade inte ta in någon av dem. Vi har ingen vi bara kan stoppa in från laget heller, säger förbundskaptenen Karin Torneklint.

De omfattande finländska coronarestriktionerna har bland annat medfört att det svenska laget inte har några reserver på plats, vilket annars är brukligt. Dessutom fick de som tävlade under lördagen inte stanna kvar i Finland över natten och de som är i aktion i dag flyger in under morgonen.

– Det är det här vi varit beredda på, att det kan bli så här när vi har så många olika parametrar att bolla med. Vi ska klara av resorna hit, ingen får sova kvar. Det gör att alla de som sprang i går är hemma igen. Vi har inte samma flexibilitet att klara av sena avhopp.

Eftersom att det på grund av restriktionerna inte går att få in en ersättare med så kort varsel får Cecilia Norrbom och Sara Christiansson starta 5.000 meters loppet själva för Sverige.

– Eftersom att alla måste vara testade för covid-19 går det inte att ringa in något heller, säger Torneklint.

I och med att Sverige inte kan ställa upp med fullt lag går svenskarna därmed miste om poäng i landskampen eftersom alla som tar sig i mål räknas.

Även trekamparen Tuva-Lisa Rosenquist tvingas avstå söndagens tävling på grund av förkylning. Inte heller Rosenquist ersätts. Trekampen räknas inte in i Finnkampstotalen.

Inför dagens avslutning leder Finland herrkampen 120–104, medan Sverige har övertag i damkampen 103–80.