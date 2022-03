Att kunna luras är nyckeln till att bli en bra målskytt

Torbjörn Nilsson samlade många meriter under sin spelarkarriär. Vinnare av Guldbollen, Uefacupen, Uefacupens och allsvenskans skytteliga samt SM-guld.

Under sin karriär gjorde han 332 mål på 444 matcher för IFK Göteborg och med det är han bäst i klubbens historia.

Stora delar av framgången tillägnar han spelet på Jonsereds gräsmattor under sin uppväxt.

– Jag tror att min känsla för att göra mål, den kom från när man spelade hemma på gräsmattorna och man delade upp och spelade höghusen mot låga husen. Då var det på liv och död. Då lärde man sig att det gick ut på att göra mål och inte behålla bollen i laget för att göra motståndarna trötta.

Utvecklingen inom fotbollen har lett till att fler lag i dag lägger mer fokus på just bollinnehav och att trötta ut motståndarna, något som Torbjörn Nilsson ställer sig tveksam till.

– Det är ju Barcelonas fel kan man säga. Det här har ju spritt sig ganska långt ner i divisionerna. Det finns lag i division två och division tre som ska springa och hålla i bollen och så ser man inte när motståndarna lämnar ytor i backlinjen. Jag kan bara säga att hade jag spelat fotboll i dag och spelat i vissa lag så hade jag blivit frustrerad som forward.

Torbjörn Nilsson hjälper i dag till som resurs till tränarna i Sävedalens IF:s damlag i division två. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Efter att han lade skorna på hyllan 1989 inledde Torbjörn Nilsson en tränarkarriär i moderklubben Jonsereds IF. Han gick senare vidare till flertalet andra Göteborgsklubbar, däribland Örgryte IS, IK Oddevold, Västra Frölunda IF och BK Häcken. 2008 tog han över Kopparbergs/Göteborg FC och slutade tvåa, två år i rad i damallsvenskan. 2013 lämnade han och påbörjade skrivandet av en bok, ”Förstå spelets idé”.

2017 blev han assisterande tränare i IFK Göteborg en säsong bakom Alf Westerberg efter att Jörgen Lennartson fått sparken. Året 2020 lanserade han en app som skulle hjälpa ungdomar att göra mål, där han delade med sig av råd från sin egen erfarenhet som spelare.

I dag är han pensionerad, men hjälper till som resurs till tränarna i Sävedalens IF:s damlag i division två.

Nilsson betonar att den mentala aspekten är det absolut viktigaste när det gäller att göra mål i jämfört med de fysiska aspekterna. Att man kan vara väldigt snabb och stark men om tankegången och hur man räknar ut saker och ting i straffområdet är fel så blir det svårt.

Om detta är något som går att träna sig till är Torbjörn osäker på.

– Jag tror nog att det finns en viss form av gener för det, sen just det där om hur miljön kan påverka en, det vet man ju inte. Det är ju hypotetiska resonemang som man har. Jag tror mycket kom från min ungdomsfotboll. Att jag inte var styrd i för mycket passningsträning.

”Jag lärde mig väldigt mycket av att gå och titta på Ove Kindvall”, säger Torbjörn Nilsson. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Han berättar även om hur han lärde sig att bli en bra målskytt genom att titta mycket på sin idol. Han råder också framtida generationer att göra samma sak med sina idoler för att utvecklas.

– Jag lärde mig väldigt mycket av att gå och titta på Ove Kindvall. Och jag fick ett värdefullt tips från någon: ”Titta på när han inte har bollen för det är det mest viktiga. Vad gör Ove Kindvall?”

– Så det tror jag att ungdomar kan göra i dag. Titta på Zlatan när han inte har bollen, vad gör han? Vad har han för kroppsspråk för att visa medspelarna? Varför springer han in på den ytan? Varför gör han de här valen? Det tror jag är jätteviktigt och inte bara stå och titta och tänka ”oj, nu gjorde Zlatan mål igen” utan hur det hela kom till.

