”Att ta upp Björklöven till SHL är mitt enda mål”

Då Per Kenttä anställdes som sportchef för Björklöven våren 2019 kom han till en klubb vid behov av ett lyft.

Efter att säsongen 2017/18 ha slutat femma, klubbens bästa tabellplacering på tio år, valde Björklöven att satsa mot SHL på nytt. Men det kom att bli kostsamt. Följande säsong slutade man besviket på en tionde plats och de uteblivna sportsliga framgångarna innebar en förlust på över tre miljoner kronor för klubben.

Ett lyft blev det också. Löven gick som tåget i hockeyallsvenskan redan första säsongen under Kenttäs ledning, 2019/20, och krossade det allsvenska rekordet för flest poäng under en grundserie. 121 poäng, tolv mer än föregående rekord, blev slutsaldot för en säsong som trots detta slutade bittert för Björklöven då Svenska ishockeyförbundet valde att ställa in allt kvalspel till följd av pandemin.

Under Per Kenttäs tid i Björklöven har laget tangerat hockeyallsvenskans poängrekord och tagit sig till två raka finaler. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Att chansen att nå SHL uteblev under rekordåret verkar dock inte vara något som tynger Björklöven. De två senaste säsongerna har de tagit sig till finalen i hockeyallsvenskan och denna säsong knackar de på dörren igen.

Men innan det kan börja drömmas om en plats i SHL måste de gröna ta sig förbi Djurgården i semifinalen.

– Att det gått så länge är något som vi diskuterat litegrann men jag tror inte att det är något som någon i omklädningsrummet tänker på så mycket. Vi tar det match för match. Målet är att ta oss upp i SHL men vi kan inte göra det om vi inte vinner mot Djurgården, säger Björklövens amerikanske forward Scott Pooley efter torsdagens 3–1-seger på Hovet.

Sist Björklöven spelade i den högsta serien var över 20 år sedan, säsongen 2000/01, och sedan nedflyttningen från dåvarande Elitserien har Björklöven spenderat majoriteten av de följande två decennierna i hockeyallsvenskan.

Amerikanen Scott Pooley anslöt till Björklöven från finska Lukko och har njutit av en produktiv säsong i Umeå. Under grundserien stod han för 50 poäng på 52 matcher. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Inledningsvis såg en återkomst till Elitserien ut att vara inom räckhåll. Men efter att ha spelat i två kvalserier och slutat på fjärde plats i bägge förblev Björklöven i hockeyallsvenskan efter att tio år hade passerat.

Därefter kom den tunga smällen. Björklöven befann sig i en ekonomisk kris med skulder över fyra miljoner kronor och en ansökan om företagsrekonstruktion lämnades in till Umeå tingsrätt våren 2010. Tingsrätten avslog Björklövens ursprungliga ansökan men godkände slutligen fodringsägarens och en konkurs kunde avvärjas.

Svenska Ishockeyförbundet ansåg däremot inför säsongen 2010/11 att Björklövens ekonomi inte var godtagbar nog och beslutade att inte bevilja klubben elitlicens. Den uteblivna elitlicensen innebar en tvångsnedflyttning till division 1, där Björklöven spenderade följande tre säsonger.

Efter en mångårig karriär i SHL valde Daniel Rahimi (48) inför säsongen 2020/21 att återvända till moderklubben Björklöven. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Sedan 2013 har de åter spelat i allsvenskan och om framtiden ska bli den som de Björklövensupportrar som rest till Hovet på skärtorsdagen sjöng om – spel i SHL – återstår att se.

– Att ta oss upp till SHL har varit målet sedan säsongsstarten. Att misslyckas med det vore en stor besvikelse. Men vi tar det hela steg för steg, säger Pooley.

Daniel Rahimi, som återvände till moderklubben Björklöven 2020 efter sin tid i Växjö, instämmer:

– Att ta upp Björklöven till SHL igen, det är mitt stora och enda mål i min karriär, det skulle betyda otroligt mycket, säger han.

Nästa match i semifinalserien mellan Björklöven och Djurgården spelas 18.30 på påskafton Hovet i Stockholm. Björklöven lever matchserien i bäst av sju matcher med 2–1.

