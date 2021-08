Åtta övergångar som kan ske innan engelska transferfönstret stänger

Adama Traoré, Wolverhampton till Tottenham.

Foto: News Images/TT

Tottenham fick upp ögonen för Wolves Adama Traoré för hans prestationer i klubbarnas möte i Premier League den 22 augusti. Sedan dess har det talats om en återförening med hans förra tränare Nuno Espírito Santo i London. Spurs rapporteras ha föreslagit ett säsongslångt låneavtal på 5 miljoner pund (knappt 60 miljoner kronor) för den vindsnabba kantspelaren.

Traoré ska också ha en beundrare i Liverpool-tränaren Jürgen Klopp.

Jules Koundé, Sevilla till Chelsea.

Foto: Dppi/Oscar Barroso

Med Kurt Zouma klar för West Ham är Chelsea ivrig att plocka in en ersättare i Jules Koundé från Sevilla. Den 22-årige franska försvararens kontrakt med den spanska klubben innehåller en köpklausul på 68 miljoner pund (ungefär 810 miljoner kronor), men Chelsea rapporteras endast vilja betala mindre än det.

Koundé har varit en av La Ligas bästa mittbackar sedan han anslöt från franska klubben Girondins Bordeaux sommaren 2019.

Moussa Sissoko, Tottenham till Watford.

Foto: Paul Terry/TT

Eftersom Will Hughes gått till ligakonkurrenten Crystal Palace är Watford ute på marknaden för att plocka in en ny central mittfältare. Där kan de ha en lösning. Ken Semas engelska klubb rapporteras vara på god väg att värva in Moussa Sissoko från Tottenham. Den 32-åriga fransmannen ska vara oönskad hos den nye tränaren portugisiske Nuno Espirio Santo.

Sissoko gick till Tottenham från Newcastle 2016 för cirka 360 miljoner kronor.

Neal Maupay, Brighton till Everton.

Foto: Nigel Keene/ProSports/Shutterstock

Everton har fått upp ögonen för en anfallare i den engelska ligakonkurrenten Brighton. Fransmannen Neal Maupay ses som en potentiell ersättare för den outtröttliga brasilianska anfallaren Richarlison, som de kan förlora till Ligue 1.

I början av denna säsong i Premier League har 25-årige Maupay gjort två mål på lika många matcher.

Richarlison, Everton till PSG.

Foto: Richard Sellers/TT

Om Kylian Mbappés övergång till spanska Real Madrid blir av väntas PSG ta in en ersättare på anfallet. Den franska klubben har uttryckt sitt intresse i Evertons brasilianska anfallare Richarlison. Om så blir fallet kommer brassen att kampera på anfallet tillsammans med världsstjärnorna Neymar och Lionel Messi i Paris.

24-åringen gjorde ett mycket bra OS och förde sitt Brasilien till guld.

Weston McKennie, Juventus till Aston Villa/Everton/Tottenham.

Foto: Marco Canoniero/Shutterstock

Weston McKennie har misslyckats med att imponera på tränare Massimiliano Allegri och ska vara på väg bort. Enligt Gazzetta Dello Sport har den 22-årige mittfältaren redan nobbat West Ham och rapporteras vilja skriva på för Tottenham.

Everton och Aston Villa tros också vara intresserade av amerikanen, som Juventus värderas till 25 miljoner pund (cirka 300 miljoner kronor).

William Carvalho, Real Betis till Norwich.

Foto: Pressinphoto/TT

Norwich är på jakt efter en innermittfältare och försöker övertyga portugisen William Carvalho att byta Sevilla mot östra England. 29-åringen rapporteras vara oönskad av sin spanska klubb Real Betis, och ska vara tillgänglig för 6 miljoner pund (nästan 70 miljoner kronor).

Det höga lönekravet på 82 000 pund i veckan (ungefär 980 000 kronor), som han tjänar just nu i Spanien, från Carvalho ska vara det som den engelska klubben tvekar på.

Yves Bissouma, Brighton till Liverpool.

Foto: Glyn Kirk/TT

Enligt engelska medier ska Liverpool ha frågat Brighton om möjligheten att köpa loss den maliske innermittfältaren Yves Bissouma. Graham Potters klubb är dock inte pressade att sälja efter att ha fått in en stor summa från försäljningen av Ben White till Arsenal.

Den 24-årige dynamiska mittfältaren har ryktats till större engelska klubbar i flera transferfönster.