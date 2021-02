Aubameyang tog Arsenal vidare

Aubameyang inledde målskyttet när han lyfte in 1–0 i mitten av den första halvleken. Men Benfica kom i kapp och förbi. 1–2, och Arsenal behövde i det läget göra två mål för att avancera då det första mötet slutade 1–1.

Vänsterbacken Kieran Tierney visade att en vändning var möjlig när han tryckte in 2–2 med knappa 20 minuter kvar på matchklockan. Sedan var det åter dags för Aubameyang att kliva in i handlingen. I den 87:e minuten mötte anfallaren ett inlägg med huvudet och skickade in segermålet till 3–2.