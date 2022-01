Australiens regering: Djokovic en fara för samhället

Några timmar efter det att Djokovic landat kom beskedet från den australiska gränskontrollen att han inte fick komma in i landet och att hans visum drogs in. Gränskontrollen konstaterade att Djokovic inte hade kunnat visa uppgifter som gjorde att han kunde släppas in i Australien.

På fredagen slog den australiska regeringen fast att Djokovics närvaro under den två veckor långa turneringen ”skulle kunna riskera människors liv och störa ordningen i samhället” eftersom vaccinationskritiker skulle kunna få stöd för sina åsikter.

Djokovic testades positivt för covid-19 redan 2020 efter att ha spelat några uppvisningsmatcher som han själv arrangerat i Serbien och i Kroatien, matcher där deltagarna inte följde coronarestriktionerna.

Det var den 5 januari som Novak Djokovic landade på Tullamarineflygplatsen utanför Melbourne för att delta i Australian Open som startar nu på måndag. Men i stället för att snabbt ta sig igenom inresekontrollen stoppades han av australiska myndigheter. Anledningen uppgavs då ha varit att han inte fyllt i rätt typ av visumansökan.

Novak Djokovic är ovaccinerad mot coronaviruset, något tennisstjärnan meddelade i intervjun med gränsmyndigheten på flygplatsen.

Några timmar efter det att Djokovic landat kom beskedet från den australiska gränskontrollen att Djokovic inte fick komma in i landet och att hans visum drogs in. Gränskontrollen konstaterade att Djokovic inte hade kunnat visa uppgifter som gjorde att han kunde släppas in i Australien.

Tennisstjärnan sattes i karantän på ett asylhotell. I måndags, efter fem dagar, gav en domstol i Melbourne tillbaka Djokovic hans visum. Men på fredagen drogs världsettans visum in för andra gången efter ett beslut av Australiens migrationsminister Alex Hawke. Djokovic överklagade beslutet och en domstol inledde ett första förhör på fredagsförmiddagen svensk tid.

Vid 22-tiden på fredagen förhördes så Novak Djokovic åter, den här gången av immigrationsmyndigheten.

Den slutliga förhandlingen, som genomförs i Australiens federala domstol, hålls söndag morgon. Då avgörs om Djokovic kommer att få möjlighet att försvara sin titel.

Den 34-årige världsettan är regerande mästare i Australian Open, han har vunnit de tre senaste upplagorna av turneringen och har ytterligare sex titlar i Melbourne sedan tidigare. Om han hade vunnit årets turnering skulle han satt rekord i antal Grand Slam-titlar på herrsidan, 21 stycken.