Australisk rugbytalang blev skotsk EM-spelare

Genom sina skotska föräldrar ska Lyndon Dykes snart gå in i EM och representera Skottland. I tonåren var han dock på en helt annan väg till en helt annan destination. Vägen var klar och krattad att bli en professionell rugbyspelare. Innan dess provade Dykes på många andra sporter. I sin ungdom spelade han bland annat basket, rugby, australisk fotboll (även kallat ”Aussie rules”) och fotboll samtidigt. Hans syster var professionell gymnast. Men det var först och främst rugby som han fastnade för, även om kärleken till sport över lag alltid verkar ha funnits där.

Som ung tonårskille flyttade Dykes till Australiens åttonde största stad Canberra från den mindre staden Gold Coast för att hitta lyckan på den yppersta rugbyscenen. Dykes entusiastiska spelstil, och förmåga med bollen, sågs av flertalet talangscouter när han hjälpte sitt Gungahlin Bulls till en cupfinal.

Efter succén uppmärksammades han av Canberra Raiders, som är en av Australiens bästa Rugby League-klubb. Laget visade stort intresse i den spelskicklige rugbyspelaren. En olycklig skada satte dessvärre stopp för övergången. Dykes – med familj – flyttade därefter tillbaka hem till Gold Coast i östra Australien. Med detta fick den dåvarande tonårsgrabben upp ögonen för den besläktade runda bollen. Efter lite hjälp på traven från en släkting tog Dykes upp karriären som fotbollsspelare.

– Min farbror, (Stuart Stevenson Johnston) som faktiskt spelade i Skottland och Sydafrika, anmälde mig till ett lag utan att jag visste det och jag höll fast vid fotboll och gick inte tillbaka till rugby, sa Dykes till BBC Radio 5 Live Rugby League podcast.

Första tiden som fotbollsspelare försörjde han sig samtidigt som fabriksarbetare hemma i Australien. Den lokala regionalligan i Gold Coast fick samtidigt beskåda Dykes robusta spelstil, och det visade sig att hans talang sträckte sig över flera sporter.

Drömmen om att försörja sig på heltid på fotbollen fick sig en törn efter att den australiensiska storklubben Brisbane Roar nobbat honom. Men tillslut nappade det utomlands genom hans skotska kontakter. Skotska andradivisionslaget Queen of the South valde att ta in Dykes på provspel, och efter uppmuntran från släktingar valde han att ta sitt pick och pack och byta Australien till Europa. Det gick dock inte som han ville och därefter fick han flytta tillbaka efter en misslyckad sejour.

Dykes flyttade 2014 tillbaka till Gold Coast och till regionalligan för spel i bland annat Redlands United och Surfers Paradise Apollo. Men därefter skulle det lossna rejält i Australien. Queen of South valde att ta tillbaka Dykes. Nu rullade bollarna in i mål som på räls.

Efter att ha spelat 136 matcher och gjort 23 mål gick han till skotska förstadivisionslaget Livingston och bytte från yttermittfältare till anfallare. Positionsbytet visade sig vara gynnsamt för Dykes.

Säsongen 2019/20 blev genombrottet – 12 mål på 33 matcher gjorde att han blev värvad av den engelska Championship-klubben QPR. Där spelar han fortfarande.

Lyndon Dykes jublar efter ett mål för sitt QPR. Foto: David Klein/TT

Efter mycket speltid på kort tid i QPR blev han uppringd av det skotska landslaget. Han har därefter varit bofast och kamperar ihop med Che Adams på anfallet.

– Jag var lite av en ”late bloomer”, men det är de bästa jag någonsin jag har gjort och jag njuter verkligen av det, sa han till BBC.

En lång resa för Dykes som tagit honom från rugbyligan, till amatörfotboll i Australien, till engelska Championship på bara några år. Nu är han i Europas finrum och ska spela EM. Skottland spelar sin EM-premiär mot Tjeckien på måndagen.