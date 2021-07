Australisk vinnare i Evian efter särspel

Sydkoreanskan Lee Jeong-Eun klev in i den avslutande dagen i en klar ledning på 18 slag under par. Närmast bakom hittade vi amerikanskan Yealimi Noh på 13 under par.

Inför det sista hålet hade Jeong-Eun dock tappat den ledningen. Genom att gå ett över par fram till det 18:e hålet samtidigt som Minjee Lee, Australien, gick sju under par på dagens samtliga 18 hål tog hon över ledningen med ett slag, 18 under par.

Och på det sista hålet tvingade sydkoreanskan fram ett särspel efter tre raka birdies.

Ett särspel Minjee Lee alltså tog hem genom en birdie.

Yealimi Noh hade chansen att även hon ta sig till särspelet, men missade putten precis och slutade på 17 under par.

Anna Nordqvist och Madelene Sagström, svenskorna som klarade kvalgränsen inför helgens spel, höjde sig båda från en delad 62:a plats och ett slag över par till en delad 38:e plats och tre under par.